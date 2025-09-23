અમદાવાદ: AMC તંત્ર સામે નોકર મંડળ આકરા પાણીએ, માંગણી પૂર્ણ ન થતાં કચેરી પરિસરમાં શરૂ કર્યા ઉપવાસ
માંગણી પૂર્ણ ન થતાં અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના નોકર મંડળે હવે AMC સામે ઉપવાસનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે અને કચેરીના પરિસરમાં ધરણા પર બેઠા છે.
Published : September 23, 2025 at 3:18 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળની માંગણી પૂરી ન થતા નોકર મંડળ આજે પ્રતિક ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પરિસર માં વિવિધ માંગણીઓના બેનર્સ લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સફાઈ કામદારો તથા તમામ ખાતાના કર્મચારીઓ માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળ ઉપવાસ પર ઉતર્યા છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નોકર મંડળના કાર્યકારી પ્રમુખ ચંદ્રકાંત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, 1 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ અમારી માંગણીને લઈને અમે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, ત્યાર પછી પણ અમને સાંભળવામાં નહીં આવ્યા તો 18 સપ્ટેમ્બર 2025 નોકર મંડળ દ્વારા મહારેલી કાઢવામાં આવી હતી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
આ માંગણીઓ પૂરી કરવામાં નહીં આવી એટલે આજે અમે પ્રતીક ઉપવાસ પર અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની આજ પરિસરમાં બેસી ગયા છીએ. અમારી સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નોકર મંડળની સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ મલેરિયા એસોસિએશન, અમદાવાદ મ્યુનિસપલ મેન હોલ સંસ્થા, હેલ્થ ટેકનીશિયન એસોસિએશન, હેલ્થ એન્જિનિયર એસોસિએશન, સહિત છ થી સાત યુનિયન વાળા અમારીસાથે જોડાઈને ખુલ્લો ટેકો જાહેર કર્યો છે.
હડતાળ પર ઉતરેલા કર્મચારી દીપકકુમાર સોલંકી જણાવ્યું હતું કે, નોકર મંડળની જે માંગણીઓ છે એના માટે હજુ સુધી કોઈ નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું નથી. જેના લીધે આજે અમે પ્રતીક ઉપવાસ પર બેઠા છીએ. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા નાબૂદ કરવામાં આવે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથાથી ઘણા કર્મચારીઓનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. અમારા કર્મચારીઓની સીધી ભરતી કરવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે.
આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ગત વર્ષે 6200 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓને કાયમી કરવામાં આવ્યુા છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અલગ-અલગ વિભાગોમાં પણ ભરતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે અને તેની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે.
શું છે નોકર મંડળની માંગણીઓ
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવેલા 7 (સાત) ઝોનમાં અને જુદા જુદા વોર્ડમાં ચાલતી R.W.A. ની સંસ્થાઓ ચાલે છે, તેમાં વાલ્મિકી સમાજના સફાઈ કામદારોનું શોષણ થાય છે. જેથી R.W.A.ની સંસ્થાઓ કોન્ટ્રાક્ટર પ્રથા બંધ કરીને 15000 "C" રજીસ્ટર રોજીંદા સફાઈ કામદારો તરીકે નિમણૂક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા તમામ હોસ્પિટલોની અંદર ચાલતા આઉટશોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટર પ્રથા બંધ કરીને અગાઉ જે મલ્ટીપર્પઝ વર્કર કર્મચારી તરીકે કામ કર્યુ હોય તેવા કર્મચારીઓને પુનઃ ફરજ પર હાજર કરવા અને નવા મલ્ટીપર્પઝ વર્કર કામદારોની નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા તમામ હોસ્પિટલોની અંદર વર્ગ-૩, વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની મહેકમ (શીડયુલ)ની જગ્યાઓ ઉપર ખાતાકીય પ્રમોશન આપવુ અને 3 આઉટશોર્સિંગ પ્રથા બંધ કરીને વર્ગ-૩, વર્ગ-૪ ની કાયમી નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવેલ 7 (સાત) ઝોનની અંદર નીતિ-નિયમ મુજબ 20 સફાઈ કામદારે 1 મુકાદમની નિમણૂંક કરવી અને સફાઈ કામદારોમાંથી મુકાદમો ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ઉપર પ્રમોશનથી ભરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલ 7 (સાત) ઝોનની અંદર મશીન હોલ ખાતામાં ચાલતી R.W.A.ની સંસ્થાઓ તાકીદના ધોરણે બંધ કરીને શિડ્યૂલ મુજબ મશીન હોલ કર્મચારીઓની કાયમી નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુદા જુદા ફાયર સ્ટેશનોમાં ફાયર બ્રીગેડના કર્મચારીઓ પાસે 24 (ચોવીસ) કલાકની ફરજો લેવામાં આવે છે તે બંધ કરીને 8 (આઠ) કલાકની કામગીરી કરાવવી.
- A.M.T.S.માં 2006 થી 2011 સુધીમાં ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર તરીકે ફરજ બાજવતા હતા પરંતુ આકસ્મક રીતે મરણ થવાથી તેઓના પરિવારને રહેમરાહે વારસદાર તરીકે નોકરી આપેલ છે, તો તેવા કર્મચારીઓને કાયમી કરવા.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવેલા 7 (સાત) ઝોનમાં કામ કરતા કાયમી સફાઈ કામદોરને અમદાવા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નીતિ નિયમ અનુસાર ઝોન દીઠ નવા આવાસ (મકાન) સફાઈ કામદોરેને બનાવી આપવા
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુદા જુદા ઝોનમાં પાર્ટ ટાઈમ અને ફુલ ટાઈમ રોજીંદા સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજો બજાવતા હોય પરંતુ કોઈ કારણોસર ફરજો ઉપર આવી ના શક્યા હોય તેવા રોજીંદા સફાઈ કામદારો ઉપર માનવતા અને દયા રાખીને પુનઃ ફરજ ઉપર હાજર કરવા.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા 7 (સાત) ઝોનમાં C.N.C.D. વિભાગમાં આઉટશોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા બંધ કરીને શિડયૂલ મુજબ રોજીંદા કામદારોની નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ અનફીટ કે મરણ થતા અને અન્ય વિભાગોના ફીક્સ પગારથી કામ કરતા કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર 2023ના પગારનો અમલ કરીને કર્મચારીઓને પુરવણી પગાર સાથે ચુકવી આપવો.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પોતાના જીવના જોખમે કામ કરતા વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 સુધીના કર્મચારીઓને સુરત મહાનગર પાલીકાના ગ્રેડ પે પ્રમાણે પગાર ચુકવવામાં આવે છે ” તે મુજબ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને ગ્રેડ પે પગારનો લાભ આપવો.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કામ કરતા તમામ ખાતાના કર્મચારીઓને કલ્યાણકારી (વેલ્ફોર લોન) યોજના આપવામાં આવે છે, તે ખૂબજ પ્રશંસનીય છે તો આ લોન આપતી વખતે કર્મચારીઓ પાસેથી ફરજીયાત વીમો લઈને વેલ્ફેર લોન આપવી અને મરણ બાદ વીમાના આધારે વેલ્ફેર લોન માફ કરવા વિનંતી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા સફાઈ કામદારો અને મુકાદમોને અને તે લોકોની નોકરી મસ્ટર સ્ટેશન ઉપર ફરજ બજાવવાની કામગીરી 2 (બે) વખત પોતાની ફરજો ઉપર આવતા હોય તો તેવા કર્મચારીઓને ૨ (બે) વખત ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ ચુકવી આપવા બાબત.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા તમામ ઝોનમાં ફરજ બજાવતા SS તેમજ PHS તેમજ SI તેમજ SSI ઓની આ જગ્યાઓ ઉપર ખાતાકીય ખાલી જગ્યા ઉપર પ્રમોશન આપવા ત્યારબાદSSIની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ઉપર નવી નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 7 (સાત) ઝોનમાં કામ કરતા એસ્ટેટ વિભાગ તેમજ નગરવિકાસ વિભાગમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને 8 (આઠ) કલાકની નોકરીનો અમલ કરાવવો તેમજ દબાણની કામગીરીમાંથી સિવિલ એન્જિયરોમાંથી મુક્તિ આપી અને વર્ષોથી ફરજો બજાવતા દબાણ મજુરોને નોન ટેકનીકલ સુપરવાઈઝર તરીકે જવાબદારી સુપ્રત કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા જુદા જુદા વોર્ડોમાં ફરજ બજાવતા સફાઈ કામદારો પોતાના જીવના જોખમે કામગીરી કરતા હોય ત્યારે વિવિધ પ્રકારના રોગોથી પીડાતા હોય છે જેના કારણે પોતાની ફરજ ઉપર વગર રજાએ (કપાત) જતા રહે છે, તો તેવા કર્મચારીઓ ઉપર માનવતા અને દયા રાખીને સસ્પેન્ડ કે રીમુવ ના કરવા અને હળવી સજાનો અમલ કરીને ફરજ ઉપર હાજર કરવા વિનંતી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 7 (સાત) ઝોનમાં કામ કરતા સફાઈ કામદારો અભણ અને અજ્ઞાન હોવાના કારણે મરણ અને અનફીટ જેવા કેસોમાં વારસદાર તરીકે અરજી લેટ કરી અથવા પુરાવાના અભાવે દફતરે થયેલી ફાઈલો ઉપર માનવતા અને દયા રાખીને વારસદારની નોકરી આપવા.
- ભારત સરકારની સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડ લાઈન અનુસાર હાથે અને માથે મેલુ ઉપાડવાની પ્રથા બંધ કરવાનો હુકમ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અમદાવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશનમાં આજેય પણ સફાઈ કામદારો અને મશીન હોલ (મેનહોલ) કામદારો પાસેથી આ કામગીરી કરવામાં આવે છે તાકીદના ધોરણે બંધ કરાવવી.