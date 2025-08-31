અમદાવાદ : "મેં મારી આખી જિંદગીની કમાણી મારા ઘરમાં રહેલા પપેટ પાછળ ખર્ચી નાખી છે. આ પેપેટ માત્ર કઠપૂતળી નથી પણ મારા જીવનની ખર્ચાયેલી આખી મૂડી છે. મેં મારા જીવનમાં લગ્ન પણ આ કળા સાથે કર્યા છે, અને મારું આખું જીવન આ કળાને સમર્પિત કર્યું છે. પણ જિંદગીની આ જતી વેળાએ આ કળાની દુર્દશા જોઈને હું રોજ હેરાન થાઉ છું."
આ શબ્દો છે, અમદાવાદના નવાવાડજમાં રહેતા 70 વર્ષના પપેટિયર જેમને લોકો રમેશ કાકા કહીને બોલાવે છે. આજે ETV ભારતની ટીમ જ્યારે રામેશ કાકાના ઘરે પહોંચી હતી. એક ક્ષણ તો તેમના દ્વારા બનાવેલા પપેટ જોઈને મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયુ, અને બીજી બાજુ તેમની હાલની પરિસ્થિતિ જોઈને દુઃખ પણ થાય. આ અહેવાલમાં જાણીએ તેમના પપેટ વિશેની સફર વિશે...
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા : પહેલી નજરે તેમના ઘરમાં રહેલી કઠપૂતળી જોતા લાગે કે કોઈ મ્યુઝિયમમાં આવી ગયા હોય, જાણે દર એક કઠપૂતળી હમણાં જીવંત થઈને વાત કરશે. રામેશકાકાએ જણાવ્યું કે, આ કળા ધીમે ધીમે હવે વિલુપ્ત થતી જાય છે. તેની ચિંતા રમેશ કાકાના મોઢા ઉપર સાફ જોઈ શકાય છે. તેમની સાથે જ્યારે બેસીને વાત કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે તેઓને સ્કૂલ સમયથી ચિત્રનો શોખ હતો.
જ્યારે પિતા દ્વારા તેમને દર્પણ એકેડમીથી પરિચિત કરાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે ચિત્રને પપેટ દ્વારા જીવતા પણ કરી શકાય છે. બસ ત્યારથી તેમણે આ કળાને પોતાના જીવનમાં વણી લીધી. છેલ્લા 50 વર્ષથી તેઓ પપેટ બનાવી રહ્યા છે, અને તેનો સંગ્રહ તેમને પોતાના ઘરમાં કર્યો છે.
તેમણે યુવાનીના દિવસો વાગોળતા કહ્યું કે, તેમણે દેશ-વિદેશમાં અનેક પરફોર્મન્સ આપેલા છે. તે સમયે તેમણે પૂરતી રોજગારી મળી રહેતી હતી, પરંતુ જ્યારે જીવનની વળતી વેળાએ આ વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ તેમનો અને તેમની કળાનો હાથ પકડવા તૈયાર નથી. તેમના જીવનનિર્વાહ વિશે વાત કરતા તેમણે ભીની આંખો સાથે કહ્યું કે, સરકારની યોજના અંતર્ગત મને અને મારી બહેનને દર મહિને 2000 રૂપિયાની સહાય મળે છે, પરંતુ આ મોંઘવારીના જીવનમાં 2000 રૂપિયામાં મહિનો નીકળવો તે મારા માટે ખૂબ જ કઠિન બની જઈ રહ્યુ છે. મારા માતા-પિતા મારા માટે ઘર મૂકીને ગયા છે, પરંતુ દર મહિને લાઈટ બિલ ભરવું, ખર્ચો ક્યાંથી નીકળવો તેની ચિંતા રોજ સતાવે છે.
આમ પોતાનું આખું જીવન પપેટ કળાને સમર્પિત કર્યા છતાં જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં માત્ર આ કઠપુતળીઓ મારી સાથે રહી ગઈ છે. હું અને મારી બહેન ઘરમાં એકલા રહીએ છીએ. કોઈ સ્કૂલ કોલેજ વર્કશોપમાં પપેટનો વર્કશોપ લેવા માટે મને બોલાવે તો ત્યાં હું પેટ કળા શીખવાડવા જાઉં છું. રમેશ કાકા સાથે વાત કરતા એવું જણાઈ આવે કે તેમને કદાચ પૈસા કરતા તેમની કળાને બિરદાવનારા લોકોની વધારે જરૂર છે.
તેમની સાથે કામ કરનાર હર્ષભાઈએ જણાવ્યું કે, "થોડા સમય પહેલા દર્પણ એકેડેમીમાં પપેટના રીપેરીંગ કામના અર્થે રમેશ કાકા સાથે મળવાનું થયું, ત્યારબાદ જ્યારે મેં તેમના ઘરે આવીને તેમના દ્વારા બનાવેલા પપેટ જોયા ત્યારે મને રસ જાગ્યો. અત્યારે અમે તેમની સાથે મળીને સ્કૂલમાં પપેટના વર્કશોપ પણ કરેલા છે."
સમગ્ર જીવન પોતાના શોખ અને એક કળા અને વળગીને રહેવું કોઈ પણ માણસ માટે ખૂબ કપરુ હોય છે, પણ રમેશકાકાને જોતા અને તેમને મળતા એવું લાગે કે કદાચ હજુ પણ આ દુનિયામાં કળાને વળગી રહેનારા લોકો જીવંત છે.
આ પણ વાંચો :