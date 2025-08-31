ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ, જેમણે પોતાનું આખું જીવન સમર્પિત કર્યું પપેટ કળાને, જાણો તેમની કહાણી - PUPPET ARTIST AHMEDABAD

"મેં મારું આખું જીવન આ કળાને સમર્પિત કર્યું છે. પણ જિંદગીની આ જતી વેળાએ આ કળાની દુર્દશા જોઈને હું રોજ હેરાન થાઉ છું."

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 4:00 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read

અમદાવાદ : "મેં મારી આખી જિંદગીની કમાણી મારા ઘરમાં રહેલા પપેટ પાછળ ખર્ચી નાખી છે. આ પેપેટ માત્ર કઠપૂતળી નથી પણ મારા જીવનની ખર્ચાયેલી આખી મૂડી છે. મેં મારા જીવનમાં લગ્ન પણ આ કળા સાથે કર્યા છે, અને મારું આખું જીવન આ કળાને સમર્પિત કર્યું છે. પણ જિંદગીની આ જતી વેળાએ આ કળાની દુર્દશા જોઈને હું રોજ હેરાન થાઉ છું."

આ શબ્દો છે, અમદાવાદના નવાવાડજમાં રહેતા 70 વર્ષના પપેટિયર જેમને લોકો રમેશ કાકા કહીને બોલાવે છે. આજે ETV ભારતની ટીમ જ્યારે રામેશ કાકાના ઘરે પહોંચી હતી. એક ક્ષણ તો તેમના દ્વારા બનાવેલા પપેટ જોઈને મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયુ, અને બીજી બાજુ તેમની હાલની પરિસ્થિતિ જોઈને દુઃખ પણ થાય. આ અહેવાલમાં જાણીએ તેમના પપેટ વિશેની સફર વિશે...

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ (Etv Bharat Gujarat)

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા : પહેલી નજરે તેમના ઘરમાં રહેલી કઠપૂતળી જોતા લાગે કે કોઈ મ્યુઝિયમમાં આવી ગયા હોય, જાણે દર એક કઠપૂતળી હમણાં જીવંત થઈને વાત કરશે. રામેશકાકાએ જણાવ્યું કે, આ કળા ધીમે ધીમે હવે વિલુપ્ત થતી જાય છે. તેની ચિંતા રમેશ કાકાના મોઢા ઉપર સાફ જોઈ શકાય છે. તેમની સાથે જ્યારે બેસીને વાત કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે તેઓને સ્કૂલ સમયથી ચિત્રનો શોખ હતો.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે પિતા દ્વારા તેમને દર્પણ એકેડમીથી પરિચિત કરાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે ચિત્રને પપેટ દ્વારા જીવતા પણ કરી શકાય છે. બસ ત્યારથી તેમણે આ કળાને પોતાના જીવનમાં વણી લીધી. છેલ્લા 50 વર્ષથી તેઓ પપેટ બનાવી રહ્યા છે, અને તેનો સંગ્રહ તેમને પોતાના ઘરમાં કર્યો છે.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે યુવાનીના દિવસો વાગોળતા કહ્યું કે, તેમણે દેશ-વિદેશમાં અનેક પરફોર્મન્સ આપેલા છે. તે સમયે તેમણે પૂરતી રોજગારી મળી રહેતી હતી, પરંતુ જ્યારે જીવનની વળતી વેળાએ આ વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ તેમનો અને તેમની કળાનો હાથ પકડવા તૈયાર નથી. તેમના જીવનનિર્વાહ વિશે વાત કરતા તેમણે ભીની આંખો સાથે કહ્યું કે, સરકારની યોજના અંતર્ગત મને અને મારી બહેનને દર મહિને 2000 રૂપિયાની સહાય મળે છે, પરંતુ આ મોંઘવારીના જીવનમાં 2000 રૂપિયામાં મહિનો નીકળવો તે મારા માટે ખૂબ જ કઠિન બની જઈ રહ્યુ છે. મારા માતા-પિતા મારા માટે ઘર મૂકીને ગયા છે, પરંતુ દર મહિને લાઈટ બિલ ભરવું, ખર્ચો ક્યાંથી નીકળવો તેની ચિંતા રોજ સતાવે છે.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

આમ પોતાનું આખું જીવન પપેટ કળાને સમર્પિત કર્યા છતાં જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં માત્ર આ કઠપુતળીઓ મારી સાથે રહી ગઈ છે. હું અને મારી બહેન ઘરમાં એકલા રહીએ છીએ. કોઈ સ્કૂલ કોલેજ વર્કશોપમાં પપેટનો વર્કશોપ લેવા માટે મને બોલાવે તો ત્યાં હું પેટ કળા શીખવાડવા જાઉં છું. રમેશ કાકા સાથે વાત કરતા એવું જણાઈ આવે કે તેમને કદાચ પૈસા કરતા તેમની કળાને બિરદાવનારા લોકોની વધારે જરૂર છે.

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ
અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ (Etv Bharat Gujarat)

તેમની સાથે કામ કરનાર હર્ષભાઈએ જણાવ્યું કે, "થોડા સમય પહેલા દર્પણ એકેડેમીમાં પપેટના રીપેરીંગ કામના અર્થે રમેશ કાકા સાથે મળવાનું થયું, ત્યારબાદ જ્યારે મેં તેમના ઘરે આવીને તેમના દ્વારા બનાવેલા પપેટ જોયા ત્યારે મને રસ જાગ્યો. અત્યારે અમે તેમની સાથે મળીને સ્કૂલમાં પપેટના વર્કશોપ પણ કરેલા છે."

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ
અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર જીવન પોતાના શોખ અને એક કળા અને વળગીને રહેવું કોઈ પણ માણસ માટે ખૂબ કપરુ હોય છે, પણ રમેશકાકાને જોતા અને તેમને મળતા એવું લાગે કે કદાચ હજુ પણ આ દુનિયામાં કળાને વળગી રહેનારા લોકો જીવંત છે.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. આ કઠપૂતળી કલાકાર નરેન્દ્ર મોદી અને નીતા અંબાણીને શું સંદેશો પહોંચાડવા માંગે છે? વિગતે જાણો આ રિપોર્ટમાં - Ahmedabad puppet artist
  2. Padma shree Mahipat Kavi : પદ્મશ્રી મહિપત કવિના જીવન સંઘર્ષ અને પપેટ કળાની સફળતાની પ્રેરક વાતો, વારસો લઇ રહી છે નાનકડી દોહિત્રી

અમદાવાદ : "મેં મારી આખી જિંદગીની કમાણી મારા ઘરમાં રહેલા પપેટ પાછળ ખર્ચી નાખી છે. આ પેપેટ માત્ર કઠપૂતળી નથી પણ મારા જીવનની ખર્ચાયેલી આખી મૂડી છે. મેં મારા જીવનમાં લગ્ન પણ આ કળા સાથે કર્યા છે, અને મારું આખું જીવન આ કળાને સમર્પિત કર્યું છે. પણ જિંદગીની આ જતી વેળાએ આ કળાની દુર્દશા જોઈને હું રોજ હેરાન થાઉ છું."

આ શબ્દો છે, અમદાવાદના નવાવાડજમાં રહેતા 70 વર્ષના પપેટિયર જેમને લોકો રમેશ કાકા કહીને બોલાવે છે. આજે ETV ભારતની ટીમ જ્યારે રામેશ કાકાના ઘરે પહોંચી હતી. એક ક્ષણ તો તેમના દ્વારા બનાવેલા પપેટ જોઈને મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયુ, અને બીજી બાજુ તેમની હાલની પરિસ્થિતિ જોઈને દુઃખ પણ થાય. આ અહેવાલમાં જાણીએ તેમના પપેટ વિશેની સફર વિશે...

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ (Etv Bharat Gujarat)

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા : પહેલી નજરે તેમના ઘરમાં રહેલી કઠપૂતળી જોતા લાગે કે કોઈ મ્યુઝિયમમાં આવી ગયા હોય, જાણે દર એક કઠપૂતળી હમણાં જીવંત થઈને વાત કરશે. રામેશકાકાએ જણાવ્યું કે, આ કળા ધીમે ધીમે હવે વિલુપ્ત થતી જાય છે. તેની ચિંતા રમેશ કાકાના મોઢા ઉપર સાફ જોઈ શકાય છે. તેમની સાથે જ્યારે બેસીને વાત કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે તેઓને સ્કૂલ સમયથી ચિત્રનો શોખ હતો.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે પિતા દ્વારા તેમને દર્પણ એકેડમીથી પરિચિત કરાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે ચિત્રને પપેટ દ્વારા જીવતા પણ કરી શકાય છે. બસ ત્યારથી તેમણે આ કળાને પોતાના જીવનમાં વણી લીધી. છેલ્લા 50 વર્ષથી તેઓ પપેટ બનાવી રહ્યા છે, અને તેનો સંગ્રહ તેમને પોતાના ઘરમાં કર્યો છે.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે યુવાનીના દિવસો વાગોળતા કહ્યું કે, તેમણે દેશ-વિદેશમાં અનેક પરફોર્મન્સ આપેલા છે. તે સમયે તેમણે પૂરતી રોજગારી મળી રહેતી હતી, પરંતુ જ્યારે જીવનની વળતી વેળાએ આ વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ તેમનો અને તેમની કળાનો હાથ પકડવા તૈયાર નથી. તેમના જીવનનિર્વાહ વિશે વાત કરતા તેમણે ભીની આંખો સાથે કહ્યું કે, સરકારની યોજના અંતર્ગત મને અને મારી બહેનને દર મહિને 2000 રૂપિયાની સહાય મળે છે, પરંતુ આ મોંઘવારીના જીવનમાં 2000 રૂપિયામાં મહિનો નીકળવો તે મારા માટે ખૂબ જ કઠિન બની જઈ રહ્યુ છે. મારા માતા-પિતા મારા માટે ઘર મૂકીને ગયા છે, પરંતુ દર મહિને લાઈટ બિલ ભરવું, ખર્ચો ક્યાંથી નીકળવો તેની ચિંતા રોજ સતાવે છે.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

આમ પોતાનું આખું જીવન પપેટ કળાને સમર્પિત કર્યા છતાં જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં માત્ર આ કઠપુતળીઓ મારી સાથે રહી ગઈ છે. હું અને મારી બહેન ઘરમાં એકલા રહીએ છીએ. કોઈ સ્કૂલ કોલેજ વર્કશોપમાં પપેટનો વર્કશોપ લેવા માટે મને બોલાવે તો ત્યાં હું પેટ કળા શીખવાડવા જાઉં છું. રમેશ કાકા સાથે વાત કરતા એવું જણાઈ આવે કે તેમને કદાચ પૈસા કરતા તેમની કળાને બિરદાવનારા લોકોની વધારે જરૂર છે.

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ
અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ (Etv Bharat Gujarat)

તેમની સાથે કામ કરનાર હર્ષભાઈએ જણાવ્યું કે, "થોડા સમય પહેલા દર્પણ એકેડેમીમાં પપેટના રીપેરીંગ કામના અર્થે રમેશ કાકા સાથે મળવાનું થયું, ત્યારબાદ જ્યારે મેં તેમના ઘરે આવીને તેમના દ્વારા બનાવેલા પપેટ જોયા ત્યારે મને રસ જાગ્યો. અત્યારે અમે તેમની સાથે મળીને સ્કૂલમાં પપેટના વર્કશોપ પણ કરેલા છે."

અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ
અમદાવાદમાં કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતો માણસ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર જીવન પોતાના શોખ અને એક કળા અને વળગીને રહેવું કોઈ પણ માણસ માટે ખૂબ કપરુ હોય છે, પણ રમેશકાકાને જોતા અને તેમને મળતા એવું લાગે કે કદાચ હજુ પણ આ દુનિયામાં કળાને વળગી રહેનારા લોકો જીવંત છે.

કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા
કઠપૂતળીઓ વચ્ચે જીવતા રમેશકાકા (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. આ કઠપૂતળી કલાકાર નરેન્દ્ર મોદી અને નીતા અંબાણીને શું સંદેશો પહોંચાડવા માંગે છે? વિગતે જાણો આ રિપોર્ટમાં - Ahmedabad puppet artist
  2. Padma shree Mahipat Kavi : પદ્મશ્રી મહિપત કવિના જીવન સંઘર્ષ અને પપેટ કળાની સફળતાની પ્રેરક વાતો, વારસો લઇ રહી છે નાનકડી દોહિત્રી
Last Updated : August 31, 2025 at 4:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PUPPET ARTIST AHMEDABADAHMEDABAD NEWSPUPPETS MANDARPAN ACADEMYPUPPET ARTIST AHMEDABAD

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.