નારોલમાં દંપતિના મૃત્યુનો મામલો: પાંચ લોકો વિરુદ્ધ FIR, AMC અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા
નારોલમાં દંપતિના મૃત્યુ કેસમાં ફરિયાદના આધારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારી સહિત પાંચ લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ છે.
Published : September 13, 2025 at 1:50 PM IST
અમદાવાદ : તાજેતરમાં નારોલ વિસ્તારમાં વીજ કરંટ લાગવાથી એક દંપતિનું કરુણ મોત થયું હતું. આ કેસમાં પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. દંપતિના પરિવારજનોની ફરિયાદ બાદ નારોલ પોલીસે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના સ્ટ્રીટ લાઇટ વિભાગના અધિકારીઓ સહિત પાંચ લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. જેમાં અધિકારીઓની બેદરકારીના કારણે મૃત્યુ માટે જવાબદાર ગણાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ઘટનાક્રમ : આ ઘટના 8 સપ્ટેમ્બર, 2025 ની રાત્રે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. મૃતક રાજન સિંગલ (ઉંમર 32) અને તેમની પત્ની અંકિતા સિંગલ (ઉંમર 27) તેમના એક્ટિવા (નંબર GJ.27 DD 0314) પર ઈસનપુરથી નારોલ, રુદ્ર ગ્રીન રેસિડેન્સી ખાતેના તેમના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન નારોલ મટનગલી પાસે રામદેવ એસ્ટેટ નજીક જાહેર માર્ગ પર વરસાદી પાણી ભરાયું હતું. આ ભરાયેલા પાણીમાં વીજળીનો કરંટ લીક થવાથી દંપતિના મોત થયા હતા.
પોલીસ કાર્યવાહી અને FIR : મૃતક રાજનની માતા હેતલબેન હરજીવનભાઈ સિંગલે નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. હેતલબેને જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના સ્ટ્રીટ લાઈટના થાંભલાની જાળવણીમાં થયેલી બેદરકારીને કારણે બની હતી. અગાઉ, ત્યાં બે સ્ટ્રીટ લાઈટના થાંભલા કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના ઇલેક્ટ્રિક વાયરોને યોગ્ય રીતે સીલ બંધ કરવામાં આવ્યા ન હતા. પરિણામે, વરસાદી પાણી ભરાતા વાયરો ખુલ્લા થઈ ગયા અને વીજ કરંટ ફેલાયો, જેના કારણે તેમના પુત્ર અને પુત્રવધુનું મૃત્યુ થયું.
પાંચ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ FIR :
આ મામલે પોલીસે પાંચ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ IPC કલમ 106(1) અને 54 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. જેમાં આરોપી તરીકે નીચેના લોકોના નામ છે.
- સૈયદ ઝહીર હસનભાઈ ઉર્ફે સાજીદભાઈ
- એન્જિનિયર નયનભાઈ કાપડિયા
- અજય દિનેશભાઈ પરમાર
- ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર જીજ્ઞેશભાઈ ગામીત (AMC સ્ટ્રીટ લાઈટ વિભાગ)
- આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર પંકજભાઈ મચ્છાર (AMC સ્ટ્રીટ લાઈટ વિભાગ)
ફરિયાદમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે, આ તમામની સ્ટ્રીટ લાઇટ થાંભલાની જાળવણી અને મરામત કરાવવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી હતી, તેમ છતાં તેમની બેદરકારીને કારણે આ કરુણ ઘટના બની. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરમાં વરસાદી પાણીના ભરાવા અને ખુલ્લા વીજ વાયરોની સુરક્ષા અંગે સવાલો ઉભા કર્યા છે.
