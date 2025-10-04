અમદાવાદ: નરોડા પાટિયા રોડને પહોળો કરવા ડિમોલિશન થશે, કપાતમાં જતી મિકલતોને અપાઈ નોટિસ
હાલમાં નરોડા પાટીયાથી સુતરના કારખાના સુધીનો આ રોડ 30 મીટરનો છે. જેને હવે 45 મી પહોળો કરવામાં આવશે.
Published : October 4, 2025 at 2:26 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નરોડા પાટિયા રોડને 45 મીટર પહોળો કરવામાં આવશે. હાલમાં નરોડા પાટીયાથી સુતરના કારખાના સુધીનો આ રોડ 30 મીટરનો છે. જેને હવે 45 મી પહોળો કરવામાં આવશે. જેનાથી ત્રણ રેસિડન્ટ અને 10 કોમર્શિયલ મિલકતોને અસર પડશે અને આ મિલકતો કપાતમાં જશે. આ જગ્યાએ ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે અને અસર કરતી મિલકતોને નિયમ મુજબ વળતર આપવામાં આવશે. આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવશે.
નરોડા પાટિયા રોડ પહોળો કરાશે
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નરોડા પાટીયા રોડલાઈન અન્વયેની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. એમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, નરોડા પાટીયાથી સુતરના કારખાના સુધીના હયાત 45.00 મી. તેમજ 30.00 મી. ટી.પી. રસ્તાને 60.00 મી. પહોળો કરવા રોડલાઇન મુકવામાં આવશે. જે પૈકી નરોડા પાટીયાથી નરોડા પાટીયા ત્રણ રસ્તા સુધીની રોડલાઇનમાં આવતા બાંધકામોને 'ધી ગુજરાત પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટની કલમ 212(1) એ, 213 મુજબની નોટિસો આપવામાં આવેલી છે. પરંતુ બ્રિજ પ્રોજેક્ટની રજુઆત મુજબ હાલ બ્રિજના કામે કુલ 45.00 મીટર પહોળાઇનાં રોડની જરુરીયાત હોવાથી આ રોડલાઇન પૈકી ટી.પી. 39(નરોડા-1) ના ફાઇનલ પ્લોટ નં. 239 તથા 708 આગળ ટી.પી. રસ્તાની પહોળાઈ કે જ્યાં 30.00 મી. છે તેને 45.00 મીટર મુજબ રોડલાઇન મૂકી ખોલવી જરૂરી છે. જેમાં રહેણાંક પ્રકારના 3 તેમજ કોમર્શિયલ પ્રકારના 10 બાંધકામો કપાતમાં આવે છે. જેની ખર્ચ રકમ 230 કરોડ આશરે છે.
30 મીટરનો રોડ 45 મીટરનો કરાશે
ઉલ્લેખનીય છે કે નરોડા વિસ્તારમાં અમદાવાદ-હિંમતનગર તરફ જવાનો નેશનલ હાઇવે પસાર થાય છે. નવી દિલ્હી, રાજસ્થાન અને કાશ્મીર તરફ જતા કોમર્શિયલ સહિતના ભારે વાહનો આ રોડ પર મોટા પાયે રહે છે અને ત્યાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધારે રહે છે અને વારંવાર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સામે આવે છે. જેને લઈને આ રોડને 30 મીટર છે તેને વધારીને 45 મીટર સુધી પહોળો કરવામાં આવશે.
15 વર્ષ બાદ રોડનો પહોળી કરવાની કામગીરી
નોંધનીય છે કે અને પહેલા આ રોડ પર બીઆરટીએસની 200 દોડાવવાના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા હતો. ત્યારે 2010માં રોડને પહોળા કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 15 વર્ષ પછી આ હયાત રોડને 45 મીટર પહોળો કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: