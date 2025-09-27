ETV Bharat / state

નગરદેવી મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબા, 400 વર્ષથી જીવંત પરંપરા

અમદાવાદ શહેરના નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરમાં દર વર્ષે નવરાત્રી ધામધૂમથી ઉજવાય છે, જ્યાં પ્રાચીન ગરબા રમવામાં આવે છે.

મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબા
મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 2:16 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 2:51 PM IST

અમદાવાદ : હેરિટેજ સિટી અમદાવાદના હૃદય સમાન ભદ્રના કિલ્લામાં બિરાજમાન, નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાનું મંદિર ભક્તિ અને આસ્થાનું અનેરું કેન્દ્ર છે. આસો માસમાં આવતા શક્તિ ઉપાસનાના મહાપર્વ નવરાત્રિ દરમિયાન, ભદ્રકાળી માતાનો ચાચર ચોક દિવ્ય વાતાવરણથી ગૂંજી ઉઠે છે, જ્યાં પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ જામે છે.

નગરદેવીના સાનિધ્યમાં નવરાત્રીની ઉજવણી

શક્તિની આરાધનાના આ પાવન દિવસોમાં, માતાજીના મંદિરે માત્ર પૂજા-અર્ચના અને હવન જ નહીં, પણ વર્ષોથી ચાલતી આવેલી પ્રાચીન ગરબાની પરંપરા જીવંત બને છે. અમદાવાદીઓ અહીં માથે ગરબો અને તેમાં પ્રગટતો દીવડો લઈને ગરબે ઘૂમે છે, જે માત્ર એક નૃત્ય નહીં પણ મા પ્રત્યેના અખૂટ પ્રેમ અને શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવાનું માધ્યમ છે.

મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાચીન ગરબા અને હવનનું આયોજન : નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરમાં નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. અહીં છેલ્લા 400 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન થાય છે, જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો ગરબા રમવા માટે આવે છે. મહિલા હોય કે પુરુષ દરેક ભક્ત માથે ગરબો અને તેમાં પ્રગટતો દીવડો લઈને ગરબે ઘૂમે છે. ગરબામાં નાના બાળકોથી લઈને વડીલો પણ જોડાય છે. ભદ્રકાળી મંદિરમાં નવરાત્રી દરમિયાન લોકોની ભારે ભીડ પણ હોય છે. ઉપરાંત આઠમના દિવસે ભદ્રકાળી મંદિરના પ્રાંગણમાં મોટા હવનનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં નવરાત્રીની ઉજવણી
મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં નવરાત્રીની ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

દરરોજ હજારો ભક્તો ગરબે ઘૂમ્યા : ભદ્રકાળી મંદિરના ટ્રસ્ટી ઈશ્વરભાઈ પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, ભદ્રકાળી મંદિરના ચાચરના ચોકમાં 400 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન થાય છે. દરરોજ અહીંયા એક હજારથી વધુ લોકો ગરબા રમવા માટે આવે છે. જેટલા ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા આવે છે, તે ગરબા પણ રમીને જાય છે. આઠમના દિવસે માતાજીનો મોટો હવન રાત્રે 12:00 વાગે થાય છે.

ભદ્રકાળી મંદિરના સેવક કમલેશભાઈએ કહ્યું કે, છેલ્લા 20 થી 22 વર્ષથી અહીંયા આવું છું. નવરાત્રીમાં દરરોજ હજારો ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા અને ગરબા રમવા આવે છે. અહીં ચૈત્ર નવરાત્રી અને દેવ દિવાળીમાં એમ બે અન્નકૂટ થાય છે. આ વર્ષે નગરયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, તેમાં પણ હજારો ભક્તો જોડાયા હતા. આવતા વર્ષે 26 ફેબ્રુઆરીએ બીજીવાર નગરયાત્રાનું આયોજન થશે.

Last Updated : September 27, 2025 at 2:51 PM IST

