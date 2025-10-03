ETV Bharat / state

અમદાવાદ: સ્પ્લેન્ડોરા-2 કન્સ્ટ્રકશન સાઇટ પર હત્યા, પોલીસે આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ડુંગરપુરથી ઝડપ્યો

મૃતક સુનીલના પિતા દિનેશ માલીવાડ દ્વારા બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં બે દિવસ પહેલા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ: સ્પ્લેન્ડોરા-2 કન્સ્ટ્રકશન સાઇટ પર હત્યા, પોલીસે આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ડુંગરપુરથી ઝડપ્યો
અમદાવાદ: સ્પ્લેન્ડોરા-2 કન્સ્ટ્રકશન સાઇટ પર હત્યા, પોલીસે આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ડુંગરપુરથી ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદઃ અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારના બોપલ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવતી સ્પ્લેન્ડોરા-2 કન્સ્ટ્રકશન સાઇટ પર થયેલા મર્ડર કેસનો મુખ્ય આરોપી બોપલ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યો છે. મૃતક સુનીલના પિતા દિનેશ માલીવાડ દ્વારા બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં બે દિવસ પહેલા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

શું હતો બનાવ?

તા. 1/10/2025ના રાત્રીના 12:30 વાગ્યે બોપલ ગામની સીમમાં આવેલ સત્યમેવ સાઇટની સામે ખુલ્લી જગ્યામાં આદિત્ય અને આરોપી નરેશ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જે દરમિયાન નરેશે આદિત્યને માથાના ભાગે કડું મારી દીધેલું.

ત્યારબાદ સવારના 8:00 વાગ્યાની આસપાસ આદિત્ય અને મૃતક સુનીલ, સ્પ્લેન્ડોરા-2 સાઇટની કન્સ્ટ્રકશન લેબર કોલોની ખાતે પાણી ભરવા ગયા હતા. રાત્રીના થયેલ બોલાચાલીની અદાવત રાખીને સ્પ્લેન્ડોરા-૨ કોલોનીમાં રહેતા આરોપી નરેશ અને તેની સાથેના અજાણ્યા ત્રણ માણસોએ ભેગા મળીને આદિત્ય તથા સુનીલ સાથે ઝઘડો શરૂ કર્યો. આ ઝઘડામાં મુખ્ય આરોપી નરેશે તેની પાસેની છરીનો એક ઘા મૃતક સુનીલને પેટના ડાબા ભાગે મારી દઈ ગંભીર ઇજા પહોંચાડી હતી, જેના કારણે સુનીલનું મોત નીપજ્યું હતું.

પોલીસની કાર્યવાહી

ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લેતા, બોપલ પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસ ટીમોએ ગુનાવાળી જગ્યાની આજુબાજુના સી.સી.ટી.વી. ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા. હ્યુમન રિસોર્સની મદદથી આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓના મોબાઇલ નંબર મેળવીને સી.ડી.આર. (Call Detail Record)ની માહિતી મેળવવામાં આવી હતી.

તપાસના અંતે, પોલીસે એક ટીમને ડુંગરપુર, રાજસ્થાન ખાતે મોકલી આપી. આ ટીમે મુખ્ય આરોપી નરેશ અહારી (ઉં.વ. 24)ને ગઇકાલે પકડી પાડ્યો હતો. આરોપી હાલ બોપલની સ્પ્લેન્ડોરા-2 કન્સ્ટ્રકશનની કોલોનીમાં રહેતો હતો.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SPLENDORA 2AHMEDABADDUNGARPURARREST ACCUSEDMURDER AT CONSTRUCTION SITE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.