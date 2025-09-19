ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી નહીં ચાલે, ખુલ્લા વીજ વાયર મુદ્દે AMCનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

જો અમદાવાદ શહેરમાં હવે કોઈ ખુલ્લો વાયર દેખાશે તો કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી નહીં ચાલે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 10:14 AM IST

અમદાવાદ : બે અઠવાડિયા પહેલા નારોલ વિસ્તારમાં વીજ શોર્ટ લાગતા એક દંપતીનું મૃત્યુ થયું હતું. હવે તંત્ર રહી રહીને જાગ્યું છે અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મનપાની ટીમ દ્વારા હવે શહેરના વિવિધ સ્ટ્રીટ પોલનું ચેકિંગ કરવામાં આવશે, અને ચેકિંગ દરમિયાન જો વાયર ખુલ્લા હશે કે અન્ય ખામી જણાશે તો કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધ કડક પગલા લેવામાં આવશે.

વીજ પોલ મુદ્દે મનપા તંત્ર જાગ્યું : આ મુદ્દે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સાત ઝોનમાં 1.80 લાખ કરતાં વધારે વીજ પોલ આવેલા છે. રાત્રીના સમયે આવા પોલમાં વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. નારોલમાં જે દુઃખદ ઘટના બની તે બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારથી એક્શન લેવામાં આવ્યા, અને આ મુદ્દે FIR પણ કરવામાં આવી હતી.

ખુલ્લા વીજ વાયર મુદ્દે AMCનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી નહીં ચાલે : AMC સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. જે અનુસાર શહેરમાં વિવિધ વીજ પોલની ચકાસણી કરવામાં આવશે. આ ચેકિંગ દરમિયાન જો કોઈ વાયર ખુલ્લા દેખાશે અથવા તેમાં કોઈ ખામી જણાશે તો એજન્સી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેમાં કોન્ટ્રાક્ટરને 50,000 રૂપિયા જેટલો દંડ ફટકારવામાં આવશે. વધુમાં રિપોર્ટ આવી ગયા પછી કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેક લિસ્ટ પણ કરવામાં આવશે.

જનહિતમાં નિર્ણય-એજન્સીઓ જવાબદાર બનશે

નારોલમાં જે ઘટના બની તેવી કોઈ ભૂલ ભવિષ્યમાં ન થાય અને કોઈનો જીવ ન જાય તે માટે આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લઈને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ઘટના ન બને એ માટે તમામ વીજ પોલનું ચેકિંગ કરવામાં આવશે, અને કોન્ટ્રાક્ટર પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આ કાર્યવાહીનો હેતુ ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટના બનતા અટકાવવા અને નાગરિકોને સુરક્ષિત કરવાનો છે. આ નિર્ણયથી એજન્સીઓને પોતાના કામ પ્રત્યે વધુ જવાબદાર અને ગંભીર બનવા માટે ફરજ પડશે. ઉપરાંત અમદાવાદ શહેરમાં થતા તમામ ઇલેક્ટ્રિકલ કામો ગુણવત્તા પૂર્વક અને સુરક્ષાના માપદંડ મુજબ કરવામાં આવશે.

