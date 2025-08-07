અમદાવાદ: શહેરની ઘણી બધી ઐતિહાસિક ઈમારતોના કારણે અમદાવાદ શહેર વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખ ધરાવે છે, ત્યારે હવે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની હેરિટેજ બિલ્ડીંગને મ્યુઝિયમમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવશે. કોર્પોરેશનની જૂની બિલ્ડીંગને 10 કરોડના ખર્ચે રીસ્ટોરેશન અને રીનોવેશન કરવામાં આવશે.
આ અંગેની રીક્રીએશન એન્ડ હેરિટેજ કમિટીના ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હેરિટેજ કમિટી દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કોર્પોરેશનની જૂની બિલ્ડીંગ સરદાર પટેલ હોલ બ્લોક A જે હેરિટેજ બિલ્ડીંગના નામે ઓળખાય છે એનું રીસ્ટોરેશન કરવાનું કામ કરવામાં આવશે. હેરિટેજ સીટી અમદાવાદના ડોઝિયરમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ બિલ્ડિંગ નોટિફાઇડ લિસ્ટ ગ્રેડ 1 માં આવે છે આને ડેવલપ કરવા માટે અલગ અલગ ત્રણ ફ્લોરની અંદર અલગ અલગ કામગીરી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જેના માટે ટેન્ડર બહાર પાડીને એજન્સીને કામ આપી દેવામાં આવ્યું છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હેરિટેજ બિલ્ડીંગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની ઉપર સરદાર પટેલની ગેલેરી બનશે ઉપરાંત લાઇબ્રેરી લેબોરેટરી અને ઇન્ટરપ્રિટેશન સેન્ટર બનાવવામાં આવશે અને ફર્સ્ટ ફ્લોર પર મીની થિયેટર બનશે, જ્યારે સરદાર પટેલ સાહેબ અહિયા હતા એ વિષયની માહિતી ડિસ્પ્લે ગેલેરીની અંદર બતાવવામાં આવશે. બીજા માળે સરદાર પટેલ સાહેબે રોકાણ દરમિયાન જે પ્રવૃત્તિઓ હતી કરી હતી તેનું ગેલેરીની અંદર પ્રદર્શની કરવામાં આવશે. ઓડિયો વિડીયોને જીવંત કરવામાં આવશે.
ઈમારતની આગળના ભાગની અંદર સાંજે લેઝર શો આયોજન કરવામાં આવશે. સરદાર પટેલ જયાં બેસતા હતા એ ખુરશી ઉપર હોલોગ્રાફિક ઇફેક્ટ દ્વારા સરદાર પટેલ બેઠા છે એ પ્રકારનું પ્રતિકૃતિ નિર્માણ કરવામાં આવશે. અંદાજે 10 કરોડનું ટેન્ડર હતું 9.93 કરોડનું ટેન્ડર મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આ અંતર્ગત કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2026ના જૂન મહિનામાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. મૂવિંગ પીકસલ્સ લિમિટેડ એજન્સીને એજન્સીસને આ કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. જૂન 2026 આ કામગીરી પૂર્ણ કરીને લોકો માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કોર્પોરેશન ના હેરિટેજ વિભાગના હવાલે આ બિલ્ડીંગ છે. વર્ષ 1920 થી 1930 સમયગાળા દરમિયાન દાણાપીઠ વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બિલ્ડીંગ બનાવવામાં આવી હતી. આ બિલ્ડીંગને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હેરિટેજ બિલ્ડીંગ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે. 90 વર્ષથી વધુ જૂની આ હેરિટેજ બિલ્ડીંગ હાલમાં જર્જરીત અવસ્થામાં છે, પરંતુ હવે હેરિટેજ વારસાની ઓળખ ધરાવતી આ બિલ્ડીંગ અને રીસ્ટોરેશન અને રીટ્રોફીટીંગ કરવાનું નિર્ણય લેવામાં આવ્યું છે. અહીંયા માત્ર લાકડું ,ઈંટ અને ચૂનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી તેમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવશે નહીં માત્ર તેને મજબૂત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવશે.
