કૂતરાઓને જાહેરમાં ભોજન આપવું પડશે મોંઘું, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દંડ ફટકારશે - STRAY DOGS

રખડતા કૂતરા મામલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ જણાવ્યું કે, જાહેરમાં ભોજન આપવું તે દંડનીય છે. નિયમોનુસાર 200 રૂપિયાનો દંડ લેવામાં આવશે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો મોટો નિર્ણય
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો મોટો નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 23, 2025 at 10:26 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:33 AM IST

અમદાવાદ : રખડતા કૂતરા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક મોટી કામગીરી કરશે. આક્રમક અને રખડતા કૂતરા માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે અને જાહેરમાં ભોજન આપતા લોકોને હવે દંડ ફટકારશે. જો કોઈ પશુને જાહેરમાં ભોજન કરાવશે તો રુ. 200 દંડ ફટકારવામાં આવશે. એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના આદેશ બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ નિર્ણય લીધો છે.

શ્વાનનું રસીકરણ અને ખસીકરણ : આ મુદ્દે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના CNCD વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, ભારત સરકાર દ્વારા એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ રૂલ્સ, 2023 સમગ્ર શહેરી વિસ્તાર માટે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. જે મુજબ કુતરાનું રસીકરણ અને ખસીકરણ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. વર્ષ 2019 પહેલાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કુતરાઓની રસીકરણ અને ખશીકરણની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

રખડતા કૂતરા મામલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો મોટો નિર્ણય (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં કેટલા સ્ટ્રીટ અને પેટ ડોગ્સ?

જેમાં અમદાવાદ શહેરમાં આશરે 2.10 લાખ સ્ટ્રીટ ડોગ અને પચાસ હજાર જેટલા પેટ ડોગ છે. જેમાંથી અત્યાર સુધી 18,430 થી વધુ પેટ ડોગનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી ચૂક્યું છે. પેટ ડોગ રજીસ્ટ્રેશનનું કામ જાન્યુઆરી 2025 થી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વસ્ત્રાલમાં 200 ડોગ રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લાંબામાં પણ 200 ડોગ સેન્ટર હોમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

કૂતરાઓને જાહેરમાં ભોજન આપવું પડશે મોંઘું (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે ગાઈડલાઈન અથવા ઓર્ડર ઇસ્યુ કરવામાં આવશે, એ મુજબ ભારત સરકારના એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ડિયા અને પશુપાલન વિભાગ શહેરી વિસ્તારમાં કઈ પ્રમાણે કામગીરી કરવાની છે એની ગાઈડલાઈન અને પરિપત્ર આપશે. જેના મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પણ કામગીરી કરશે.

જાહેરમાં ભોજન આપવું પડશે મોંઘું : એનિમલ બર્થ કંટ્રોલની જોગવાઈમાની એક જોગવાઈ ફીડિંગ પોઇન્ટ એટલે કે કૂતરાને ભોજન આપવાની જગ્યા અંગે છે. કેન્દ્ર સરકારના નિયમ પ્રમાણે કૂતરાને જાહેરમાં ભોજન આપવું એ પણ દંડનીય ગુનો છે. જાહેરમાં કોઈને તકલીફ પડે એવી જગ્યા ઉપર ફીડિંગ ન કરાવવું જોઈએ. એનિમલને જાહેરમાં ભોજન કરાવે તો 200 રૂપિયાનો દંડ લેવામાં આવશે.

