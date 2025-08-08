Essay Contest 2025

અમદાવાદને 199મો અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક મળ્યો, 26 લાખથી વધુ વૃક્ષારોપણ - AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

લાંભા વોર્ડમાં તૈયાર થયેલા અર્બન ફોરેસ્ટની વાત કરીએ તો 4464 ચોરસ મીટરમાં રૂ. 55 લાખના ખર્ચે આ ગાર્ડન ડેવલપ કરી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક
અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક (Forest department)
Published : August 8, 2025 at 8:59 PM IST

અમદાવાદ : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દક્ષિણ ઝોનના લાંભા વોર્ડમાં પીપીપી ધોરણે ડેવલોપ કરવામાં આવેલા અર્બન ફોરેસ્ટ/ ઓક્સિજન પાર્કનું લોકાર્પણ કર્યું. આ અવસરે મુખ્યમંત્રીએ ભગવાન બિરસા મુંડાજીની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું.

લાંભા વોર્ડમાં તૈયાર થયેલા અર્બન ફોરેસ્ટની વાત કરીએ તો 4464 ચોરસ મીટરમાં રૂ. 55 લાખના ખર્ચે આ ગાર્ડન ડેવલપ કરી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. મિયાવાકી પદ્ધતિથી સાગ, ખેર, વાંસ, સીરસ, સીસુ, અર્જુન વિગેરે ઇન્ડીજીનસ પ્રકારનાં કુલ 8,000 જેટલા વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે. એટલું જ નહીં 250 રનીંગ મીટર લંબાઇનો વોક-વે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક
અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક (Forest department)

ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર અમદાવાદ : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શનમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ અમદાવાદ શહેરને ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર બનાવવાની નેમ પાર પાડી છે. ક્લીન સિટી અમદાવાદને ગ્રીન સિટી બનાવવાની નેમ પાર પાડવા મહાનગરપાલિકાએ મુખ્યમંત્રીના દિશા સૂચનમાં 40 લાખ વૃક્ષો વાવવાનું મિશન ફોર મિલિયન ટ્રિઝ-2025 ચલાવ્યું છે.

મિશન ફોર મિલીયન ટ્રીઝ 2025 અંતર્ગત સમગ્ર શહેરમાં કુલ 40 લાખ વૃક્ષો વાવવાનો લક્ષ્યાંક નિયત કરવામાં આવ્યો છે. જે પૈકી 6 ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં કુલ 26,50,006 વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા છે. આમ, 40 લાખનાં લક્ષ્યાંકની સામે 66 ટકા વૃક્ષારોપણની સિદ્ધિ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ હાંસલ કરી છે. આગામી સમયમાં ઝડપથી બાકીના વૃક્ષો રોપવાની કામગીરી પૂર્ણ કરાશે.

અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક
અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક (Forest department)

વૃક્ષારોપણમાં મિયાવાકી પદ્ધતિ : આ મિશન અંતર્ગત તળાવ કિનારા, કેનાલ પાટા, રેલ્વે કોરિડોર, મ્યુનિસિપલ બાગ, શૈક્ષણિક કેમ્પસ, શાસકીય સંકુલ, રોડ સાઇડ અને સેન્ટ્રલ વર્જ જેવા વિવિધ સ્થળોએ વ્યાપક વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અભિયાનનો એક મહત્તવપૂર્ણ માઇલસ્ટોન દક્ષિણ અમદાવાદમાં પ્રાપ્ત થયો છે. જ્યાં ઘન કચરો નાખવાના પ્લોટ અને મૃત પ્રાણીઓના કાટમાળના ડંપિંગ સાઇટ જેવી પર્યાવરણને પડકારરૂપ અને અવ્યવસ્થિત જમીનોને સફળતાપૂર્વક પુનઃપ્રાપ્ત કરીને હરીયાળા વિસ્તારોમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યા છે.

અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક
અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક (Forest department)

આ વિસ્તારોમાં વૃક્ષારોપણ મિયાવાકી પદ્ધતિથી કરવામાં આવ્યું છે. જે સ્થાનિક પ્રજાતિઓ વડે ઘન અને ઝડપી વૃદ્ધિ ધરાવતા વનો સર્જે છે. જે ટૂંકા સમયમાં રહેઠાણ અને જૈવ વિવિધતાનો વિકાસ કરે છે, તમામ પ્લાન્ટેશન જીયોટેગિગ દ્વારા મોનિટર થાય છે. સ્થાનિક પ્રજાતિઓના વાવેતર પર વિશેષ ભાર આપવામાં આવે છે. આ વિશાળ અભિયાન માટે પૂરતી વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. દરેક ઝોનમાં બોરવેલ સુવિધા, ટ્રેક્ટર અને JCB જેવી મશીનરી ઉપલબ્ધ છે. દરેક પ્લોટ માટે એક વર્ષનું જાળવણી આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી રોપાયેલાં વૃક્ષોની લાંબા ગાળે સંભાળ અને વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત થઇ શકે.

પબ્લિક ગાર્ડન : અમદાવાદ શહેરમાં કુલ 310 પબ્લિક ગાર્ડન આવેલા છે. જેમાં મધ્ય ઝોનમાં 19, પૂર્વ ઝોનમાં 30, પશ્વિમ ઝોનમાં 82, ઉત્તર ઝોનમાં 40, દક્ષિણ ઝોનમાં 40, ઉત્તર પશ્વિમ ઝોનમાં 68 તેમજ દક્ષિણ પશ્વિમ ઝોનમાં 31 પબ્લિક ગાર્ડનનો સમાવેશ થાય છે.

અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક
અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક (Forest department)

અમદાવાદના બગીચા ખાતા દ્વારા છેલ્લા 6 વર્ષમાં કુલ 1 કરોડથી વધુનું વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યુ છે.

વર્ષવૃક્ષારોપણ
2019-2011,58,387
2020-2110,13,856
2021-22 12,82,014
2022-2320,75,431
2023-2420,061,90
2024-2530,13,151

AMC સેવા એપ : દેશના એકમાત્ર શહેર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એએમસી સેવા એપ (AMC Seva App) મારફતે પ્લાન્ટેશન ઓન ડિમાન્ડમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શહેરીજનો વડ, પીપળો, લીમડો, બોરસલ્લી, ગુલમહોર જેવી 20થી વધુ જાતો પૈકી પોતાની પસંદગીના વૃક્ષ પોતાના ઘરે લગાવી શકે છે.

AMC સેવા એપ મારફતે વ્યક્તિગત મહત્તમ 5 (પાંચ), સોસાયટીમાં મહત્તમ 10, કોર્પોરેટ સંસ્થા મહત્તમ 25 તેમજ ઇન્સ્ટિટ્યુટ મહત્તમ 50 વૃક્ષોની માંગણી કરી શકે છે. આમ, વધુમાં વધુ શહેરીજનો આ 'મિશન થ્રી મિલિયન ટ્રીઝ' અભિયાનમાં જોડાય તેવી અપીલ પણ અમદાવાદ મ્યુનિશિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સૌ નગરજનોને કરવામાં આવી છે.

અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક
અર્બન ફોરેસ્ટ ઓક્સિજન પાર્ક (Forest department)

'મિશન થ્રી મિલિયન ટ્રીઝ' અભિયાન : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરનું ગ્રીન કવર વધારવાના ઉમદા આશય સાથે 'મિશન થ્રી મિલિયન ટ્રીઝ' અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પહેલ આવનારા સમયમાં શહેરનું એકંદર તાપમાન અને પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં મદદરૂપ બનશે. 'બોક્સ મેટર' અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 198 જેટલાં પ્લોટમાં ઓક્સિજન પાર્ક અર્બન ફોરેસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા.

અમદાવાદ શહેરમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મિયાવાકી પદ્ધતિ તેમજ પ્લોટોમાં ગીચ વૃક્ષારોપણ થકી અત્યાર સુધીમાં ૧૯૮ જેટલાં પ્લોટમાં ઓક્સિજન પાર્ક/ અર્બન ફોરેસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના ઝોન મુજબ વાત કરીએ તો, પૂર્વ ઝોનમાં ૫૮, પશ્વિમ ઝોનમાં ૩૦, ઉત્તર ઝોનમાં ૨૯, દક્ષિણ ઝોનમાં ૧૮, ઉત્તર પશ્વિમ ઝોનમાં ૩૨ તેમજ દક્ષિણ પશ્વિમ ઝોનમાં ૩૧ એમ થઇને કુલ ૧૯૮ ઓક્સિજન પાર્ક/અર્બન ફોરેસ્ટનો સમાવેશ થાય છે.

