અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં થશે ડિમોલિશન, તમામ દુકાનો તોડી પાડશે AMC
કાલુપુર બ્રિજ પરની દુકાન ધરાશાયી થવાની ઘટના બાદ હવે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : October 10, 2025 at 3:02 PM IST
અમદાવાદ : તાજેતરમાં જ અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે ઓવરબ્રિજ પર સ્થિત આઠ જર્જરિત દુકાન ધરાશાયી થઈ હતી. જોકે, બનાવમાં કોઈ જાનહાની જેવી ઘટના બની નહોતી. આ બનાવ બાદ હવે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા તંત્ર સફાળું જાગ્યું છે.
કાલુપુર બ્રિજ પરની દુકાનો ધરાશાયી : બુધવારે સાંજે કાલુપુર રેલવે ઓવરબ્રિજ પર સ્થિત જર્જરિત દુકાન વાઇબ્રેશનના કારણે ધરાશાયી થઈ, તેના જેવી કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન બને તે માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા તંત્ર સતર્ક થયું છે. કાલુપુર બ્રિજની બંને બાજુ ફુટપાટ પર ઉભી કરવામાં આવેલી તમામ 102 જર્જરિત દુકાનો ખાલી કરવા અને તેને તોડી પાડવાનો નિર્ણય અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે.
તમામ દુકાનો તોડી પડાશે : આ અંગે મધ્ય ઝોનના ડેપ્યુટી કમિશનર રમ્ય ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના સરસપુરથી કાલુપુર તરફ રેલવે ઓવરબ્રિજની ડાબી તરફ ડ્રિલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું, એ સમયે આઠ જેટલી દુકાનો ધરાશાયી થઈ હતી. આ ઘટના મામલે કોર્પોરેશન તરફથી રેલવે વિભાગ પાસે વિગતો મંગાવવામાં આવી હતી. કાલુપુર બ્રિજના પુનઃસ્થાપનની કામગીરી ચાલી રહી છે.
કાલુપુર રેલવે ઓવરબ્રિજ પર બંને તરફની ફુટપાટ પર દુકાનો આવેલી છે. જેમાંથી 110 દુકાન ભાડા પેટે આપેલી છે. આ દુકાનો પૈકી આઠ દુકાનો ધરાશાયી થઈ હતી, હવે બાકી બચેલી 102 દુકાનો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તોડી પાડવામાં આવશે. તાજેતરમાં બનેલી ઘટના બાદ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવાયો છે.
દુકાન માલિકનું શું થશે? બીજી તરફ સારંગપુર બ્રિજ બાદ કાલુપુર બ્રિજ પણ તોડી પાડવામાં આવશે. ત્યારબાદ આ સ્થળ પર નવા બ્રિજ બનાવવામાં આવશે. કાલુપુર બ્રિજ રિડેવલપમેન્ટની સાથે આ દુકાનોની પણ વ્યવસ્થા આપવામાં આવશે. કોઈ દુર્ઘટના ન બને તેવી રીતે આ દુકાનો વહેલી તોડવામાં આવશે. આ દુકાનો વર્ષ 1951માં પાકિસ્તાનથી વિસ્થાપિત થયેલા ભારતીયોને ભાડા પેટે આપવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો...