ETV Bharat / state

અમદાવાદ શહેરના પ્લોટો માટે AMCનું નવું મોડ્યુલ, આંગળીના ટેરવે મળશે વિવિધ પ્લોટની માહિતી

આ નવા મોડ્યુલ હેઠળ, AMCના તમામ પ્લોટનું વ્યવસ્થિત સર્વેક્ષણ કરવામાં આવશે અને તેમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે નક્કી કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ શહેરના પ્લોટો અંગે AMCનું નવું મોડ્યુલ
અમદાવાદ શહેરના પ્લોટો અંગે AMCનું નવું મોડ્યુલ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ટીપી પ્લોટોને લઈને અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા (AMC) એ એક મોડ્યુલ બનાવ્યું છે, આ નવા મોડ્યુલ હેઠળ, AMCના તમામ પ્લોટનું વ્યવસ્થિત સર્વેક્ષણ કરવામાં આવશે અને તેમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે નક્કી કરવામાં આવશે.

AMCના આ નવા મોડ્યુલ હેઠળ, AMCના તમામ પ્લોટનું વ્યવસ્થિત સર્વેક્ષણ કરવામાં આવશે અને તેમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે નક્કી કરવામાં આવશે. આ મોડ્યુલનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઉપલબ્ધ પ્લોટનો ઉપયોગ ભવિષ્યની જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય રીતે થઈ શકે. અત્યાર સુધી પ્લોટનો ઉપયોગ જુદી જુદી સુવિધાઓ જેવી કે ગાર્ડન, કોમ્યુનિટી હોલ, શાળાઓ, અને હોસ્પિટલ બનાવવા માટે થતો હતો, પરંતુ હવે તેના માટે ચોક્કસ માળખું નક્કી કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ શહેરના પ્લોટો અંગે AMCનું નવું મોડ્યુલ (Etv Bharat Gujarat)

પ્લોટનો હેતુ, પ્લોટની જગ્યા, પ્લોટનું માપ વગેરે અંગે માહિતી મળી શકશે. મોડ્યુલ દ્વારા આંગળીના ટેરવે વિવિધ પ્લોટની માહિતી મળશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ મુદ્દે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની અંદર જ્યારે ટીપી ફાઈલ થાય ત્યારે જે જગ્યાએ 40% કપાત કરવામાં આવે છે.એમાંથી 16 થી 20 ટકા કપાતની જગ્યા રોડ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, અને 20 ટકા કપાતની અંદર અલગ-અલગ રીતે રિઝર્વેશન રાખવામાં આવે છે. જેની અંદર EWS ,ગાર્ડન, સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સેલ ફોર કોમર્શિયલ, સેલ ફોર રેસીડેન્સ જેવા 8 થી 10 પ્રકારના રિઝર્વેશન મૂકવામાં આવતા હોય છે. તેના માટે મહાનગરપાલિકાની અંદર એક મોડ્યુલ તૈયાર કરવામાં આવે અને તે મોડ્યુલની અંદર કયો ફ્લેટ, કયો પ્લોટ રિઝર્વેશનની અંદર છે? કેટલા ચોરસ મીટરનો છે? તેનો ઉપયોગ થયો છે કે નથી થયો ? વગેરે સરળતાથી જાણી શકાશે.

આ તમામ પ્રકારની માહિતી આ મોડ્યુલની અંદર મળી શકે, અને મોડેલની અંદર ક્લિક કરતા જ ખબર પડી જાય કે કયા ઝોનમાં આ જગ્યાનો ઉપયોગ, શેના માટે કરવામાં આવ્યો છે ? એનો શું હેતુ છે? આમ ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ કોઈ સોશિયલ ઇન્ફ્રા માટે પ્લોટની જરૂરિયાત હશે તો તરત જ ઓન ધ બોર્ડ ઈન હાઉસ કોમ્પ્યુટર પર જોઈ શકાય એ માટે એક મોડ્યુલ એક સોફ્ટવેર બનાવવામાં આવશે.

  1. અમદાવાદ: મોટેરામાં રહીશોને ઘર ખાલી કરવા AMCની નોટિસ, સ્થાનિકાએ હાઇકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા
  2. અમદાવાદમાં પાણીના જગ સપ્લાય કરનાર યુનિટને ત્યાં ચેકિંગ, 178 યુનિટમાંથી 58 યુનિટના સેમ્પલ ફેઈલ

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATIONAMCMODULE FOR AMC PLOTSAMC NEW MODULE FOR PLOTSAMC NEW MODULE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.