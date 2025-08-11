Essay Contest 2025

અમદાવાદ મનપા દ્વારા ખારીકટ કેનાલ ફેસ 2 શરૂ, રૂ. 1000 કરોડના ખર્ચે થશે પુનઃવિકાસ - AHMEDABAD NEWS

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખારીકટ કેનાલ પુનઃવિકાસ માટે ફેઝ 2 નું કામ શરુ કરવામાં આવ્યું છે, જાણો સમગ્ર વિગત...

ખારીકટ કેનાલ ફેસ 2 શરૂ
ખારીકટ કેનાલ ફેસ 2 શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 11:01 AM IST

અમદાવાદ : હાલમાં જ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખારીકટ કેનાલ ફેઝ-2 નું કામ શરૂ કરવામાં આવશે. અંદાજે 1000 કરોડના ખર્ચે આ કામ થશે. કન્સલ્ટન્ટ રિપોર્ટ ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને હવે કેનાલને ઈસનપુરથી ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે. આ અંગે વોટર સપ્લાય એન્ડ સેવરેજ કમિટીમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ખારીકટ કેનાલ ફેસ-2 : અમદાવાદ મનપાની વોટર સપ્લાય કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગરિયાએ જણાવ્યું કે, ખારીકટ કેનાલ ફેઝ-1માં 5 કોન્ટ્રાક્ટરોને અઢી-અઢી કિલોમીટરના કામ આપવામાં આવ્યા હતા. પહેલા ફેઝનું કામ 80% પૂર્ણ થઈ ગયું છે, હવે ખારીકટ કેનાલ ફેઝ 2 નું કામ શરૂ કરવામાં આવશે. આ કામ ચાલુ કરવા માટે સરકારમાં DPR જમા કરાવવામાં આવ્યું, તેનો અંદાજીત ખર્ચ રૂ. 1000 કરોડ કરતા પણ વધારે થાય છે.

અમદાવાદ મનપા દ્વારા ખારીકટ કેનાલ ફેસ 2 શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

સરકારમાં DPR મોકલવામાં આવ્યું હતું, જેને મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. એની ડિઝાઇન બનાવવા માટે કન્સલ્ટન્ટને કામ આપવામાં આવ્યું છે. કન્સલ્ટન્ટની રિપોર્ટ એક અઠવાડિયા દરમિયાન આવી જશે. રિપોર્ટ પછી એનું ટેન્ડરિંગ કરવામાં આવશે.

ઘુમા વિસ્તારમાં નવો STP પ્લાન : દિલીપ બગરિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શહેરના છેવાડે આવેલા ઘુમા વિસ્તારમાં નવો STP લાવવામાં આવશે, જેથી તેનો ટ્રીટ કરેલ પાણી સીધું ગોતા-ગોધાવી કેનાલમાં નાખી શકાશે. જેના માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ઘુમા ખાતે નવો પ્લોટ શોધ્યો છે. ટૂંક સમયમાં આ માટે કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવશે. જ્યારે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણી પૂરું પાડતા રાસ્કા ખાતે નવો 100 mlD પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવશે. જે અંગે પણ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

આ પ્લાન્ટ બનવાથી પૂર્વ વિસ્તારમાં બહુ મોટો ફાયદો થશે. વટવાના નવાણા ખાતે પંપીંગ સ્ટેશન બનશે. જેથી પૂર્વના પટ્ટામાં જે પાણી ભરવાની સમસ્યા રહે છે તે ઓછી થશે.

