શું અમદાવાદમાં પ્લોટ ખરીદવા છે? આ જગ્યા પર AMCના સાત પ્લોટનું વેચાણ કરાશે - AMC PLOTS FOR SALE

શહેરમાં વિવિધ જગ્યા પર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સાત પ્લોટ વેચાણ માટે મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જાણો સમગ્ર વિગત...

શું અમદાવાદમાં પ્લોટ ખરીદવા છે?
શું અમદાવાદમાં પ્લોટ ખરીદવા છે? (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 9:17 AM IST

અમદાવાદ : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સાત પ્લોટની હરાજી કરીને આવક મેળવવામાં આવશે. હાલમાં મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ અંગે કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તકના રિઝર્વ પ્લોટ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં છે. આ પૈકી બોડકદેવ, ચાંદખેડા તથા આંબલી સહિતના વિસ્તારમાં આવેલા સાત પ્લોટનું વેચાણ ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.

AMCના સાત પ્લોટનું વેચાણ કરાશે : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જ્યારે TP ફાઇનલ થાય, ત્યારે સેલ ફોર રેસીડેન્સ અને સેલ ફોર કોમર્શિયલના પ્લોટ મહાનગરપાલિકાને પ્રાપ્ત થતા હોય છે. આવા પ્લોટને વેચાણ અર્થે રાખવામાં આવે છે.

AMCના સાત પ્લોટનું વેચાણ કરાશે (ETV Bharat Gujarat)

ઈ-ઓક્શન કરી કાયમી ધોરણે વેચાણ : હાલમાં રહેણાંક હેતુ માટે ત્રણ તેમજ સેલ ફોર કોમર્શિયલ હેતુ માટે ચાર આમ કુલ સાત પ્લોટનું વેચાણ માટે ઈ-ઓક્શન કરી કાયમી ધોરણે વેચાણ કરવા માટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં દરખાસ્ત રાખવામાં આવી હતી, જેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની અંદર અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ વોર્ડના સાત પ્લોટની હરાજી માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આવનાર સમયગાળા દરમિયાન આ પ્લોટની હરાજી કરવામાં આવશે. જે પણ બિલ્ડર દ્વારા હાઈએસ્ટ પ્રાઈઝ ભરવામાં આવશે, તેને આ પ્લોટ એલોટ કરવામાં આવશે.

AMCના સાત પ્લોટનું વેચાણ કરાશે
AMCના સાત પ્લોટનું વેચાણ કરાશે (ETV Bharat Gujarat)

રૂ. 440 કરોડથી વધુ આવક : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા બોડકદેવ, ચાંદખેડા, આમલી, થલતેજ અને શીલજ સહિતના વિસ્તારમાં આવેલ પ્લોટનું ઓક્શન કરી વેચાણ કરવામાં આવશે. આ પ્લોટ વેચાણ કરવાથી 440 કરોડથી વધુ આવક થવાની શક્યતા છે.

વર્ષ 2024-2025 દરમિયાન વેચાણ કરવામાં આવેલ પ્લોટની વાત કરીએ તો, કોર્પોરેશન દ્વારા 27 પ્લોટ વેચાણ માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 12 પ્લોટની વેચાણની પ્રક્રિયા હજી ચાલુ છે.

