ચંદ્રકાંત પરમારે વધુમાં જણાવ્યું કે, "જો અમારી માંગણીઓનું નિરાકરણ નહીં આવે તો 13 ઓક્ટોબર, 2025થી અમે અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતરીશું."

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળનો મહાસંગ્રામ: સફાઈ કર્મચારીઓની 13 તારીખથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 10:32 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળે તેમની માંગણીઓ ન પૂરી થતાં મહાસંગ્રામનું એલાન કર્યું છે. આ માંગણીઓને લઈને નોકર મંડળના સભ્યો 22 સપ્ટેમ્બર, 2025થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના પરિસરમાં પ્રતીક ઉપવાસ પર બેઠા છે. આ ઉપવાસ દરમિયાન સફાઈ કર્મચારીઓ સહિત વિવિધ ખાતાના કર્મચારીઓએ વિવિધ માંગણીઓના બેનરો સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આજે તેમણે કાળા પટ્ટા બાંધીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

નોકર મંડળના કાર્યકારી પ્રમુખ ચંદ્રકાંત પરમારે જણાવ્યું કે, "1 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ અમે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને 19 મુદ્દાઓનું આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જોકે, અમારી માંગણીઓ સાંભળવામાં ન આવતાં 18 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ મહારેલી કાઢવામાં આવી હતી. આ માંગણીઓ પૂરી ન થતાં 23 સપ્ટેમ્બર, 2025થી અમે AMC પરિસરમાં પ્રતીક ઉપવાસ પર બેઠા છીએ. અમારી સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ મલેરિયા એસોસિએશન, મેનહોલ સંસ્થા, હેલ્થ ટેકનિશિયન એસોસિએશન, હેલ્થ એન્જિનિયર એસોસિએશન સહિત છથી સાત યુનિયનોએ ખુલ્લો ટેકો જાહેર કર્યો છે."

ચંદ્રકાંત પરમારે વધુમાં જણાવ્યું કે, "જો અમારી માંગણીઓનું નિરાકરણ નહીં આવે તો 13 ઓક્ટોબર, 2025થી અમે અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતરીશું. અમે પ્રજાને હાનિ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખીશું, પરંતુ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમારા મુદ્દાઓ પર સહમત નહીં થાય તો અમારે હડતાળનો રસ્તો અપનાવવો પડશે." આ હડતાળમાં અમદાવાદના સાત ઝોનના સફાઈ કર્મચારીઓ, MTS, ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય વિભાગના કર્મચારીઓ જોડાશે.

સફાઈ કર્મચારી જયાબેને જણાવ્યું, "હું પોતે સફાઈ કર્મચારી છું. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા નાબૂદ કરવી જોઈએ, કારણ કે તેના લીધે કર્મચારીઓનું શોષણ થાય છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે કર્મચારીઓની સીધી ભરતી કરવામાં આવે. જો અમારી વાત નહીં સાંભળવામાં આવે તો 13 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ અમે મોટી હડતાળ કરીશું."

બીજી તરફ, AMCના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, "ગત વર્ષે 6,200 સફાઈ કર્મચારીઓને કાયમી કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય વિભાગોમાં પણ ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ છે."

નોકર મંડળની મુખ્ય માંગણીઓ:

  • R.W.A. સંસ્થાઓ દ્વારા થતા શોષણને રોકવા કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા બંધ કરી 15,000 સફાઈ કર્મચારીઓની કાયમી નિમણૂક કરવી.
  • હોસ્પિટલોમાં આઉટસોર્સિંગ બંધ કરી મલ્ટિપર્પઝ વર્કરોની નિમણૂક કરવી.
  • વર્ગ-3 અને વર્ગ-4ની ખાલી જગ્યાઓ પર કાયમી નિમણૂક અને પ્રમોશન આપવું.
  • સફાઈ કર્મચારીઓમાંથી મુકાદમની ખાલી જગ્યાઓ પર પ્રમોશન આપવું.
  • મેનહોલ ખાતામાં R.W.A. બંધ કરી કાયમી નિમણૂક કરવી.
  • ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓની 24 કલાકની ફરજને બદલે 8 કલાકની ફરજ નિયત કરવી.
  • AMTSમાં 2006-2011 દરમિયાન મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીઓના વારસદારોને કાયમી નોકરી આપવી.
  • સફાઈ કર્મચારીઓને નવા આવાસો બનાવી આપવા.
  • રોજીંદા સફાઈ કર્મચારીઓને પુનઃ ફરજ પર હાજર કરવા.
  • CNCD વિભાગમાં આઉટસોર્સિંગ બંધ કરી કાયમી નિમણૂક કરવી.
  • અનફિટ અથવા મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીઓના પગારનો 2023ના પરિપત્ર મુજબ અમલ કરવો.
  • સુરત મહાનગરપાલિકાની જેમ ગ્રેડ પે પગારનો અમલ કરવો.
  • કલ્યાણકારી લોન યોજના હેઠળ વીમો ફરજિયાત કરી, મૃત્યુ બાદ લોન માફ કરવી.
  • ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ બે વખત ચૂકવવું.
  • એસ.એસ., પી.એચ.એસ., એસ.આઈ. અને એસ.એસ.આઈ.ની ખાલી જગ્યાઓ પર પ્રમોશન અને નવી નિમણૂક કરવી.
  • એસ્ટેટ અને નગરવિકાસ વિભાગમાં 8 કલાકની નોકરીનો અમલ કરવો.
  • રોગને કારણે ગેરહાજર રહેલા કર્મચારીઓને હળવી સજા કરી ફરજ પર હાજર કરવા.
  • વારસદારોની નોકરી માટે લેટ થયેલી અરજીઓ પર દયા રાખી નોકરી આપવી.
  • સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ હાથે/માથે મેલું ઉપાડવાની પ્રથા બંધ કરવી.

