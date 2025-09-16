ETV Bharat / state

ડિજિટલ થઈ રહ્યું છે અમદાવાદ, મનપાને ટેક્સની 60% રકમ UPI પેમેન્ટથી મળી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને 60% ટેક્સની રકમ ઓનલાઈન પેમેન્ટ સ્વરૂપે મળી છે, જે ડિજિટલ ઇન્ડિયા પ્રયાસોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

ફાઈલ ફોટો
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat)
અમદાવાદ : ડિજિટલ ઇન્ડિયાના આ સમયમાં લોકો મોટાભાગના નાણાકીય વ્યવહાર માટે ઓનલાઇન પેમેન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પણ ટેક્સ લેવા માટે ઓનલાઇન સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેને લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદની જનતા ઓનલાઈન માધ્યમથી ફટાફટ ટેક્સ ભરી રહ્યા છે. આ વર્ષે માત્ર પાંચ મહિનાની અંદર 60% ટેક્સની રકમ ઓનલાઈન પેમેન્ટ સ્વરૂપે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ને મળી છે.

ડિજિટલ ઇન્ડિયા પ્રયાસોનું ઉદાહરણ : આ અંગે અમદાવાદ મનપાની રિવન્યુ કમિટીના ચેરમેન અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ડિજિટલ ઇન્ડિયા પ્રયાસોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ UPI પેમેન્ટ છે. લોકો સહેલાઈથી UPI પેમેન્ટ કરી રહ્યા છે અને ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ નંબરે છે. આ કડીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પણ ટેક્સ લેવા માટે ઓનલાઇન સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરો, રિબેટ પણ મેળવો : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરદાતાઓને ટેક્સ ભરવા માટે QR કોડ આપવામાં આવે છે. તેને સ્કેન કરીને કરદાતા ફોનમાં ભરવાપાત્ર ટેક્સ જોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત તેઓ ઓનલાઇન પેમેન્ટના માધ્યમથી ઝડપથી ટેક્સ પણ ભરી શકે છે. ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરનારને એક ટકા રિબેટ આપવામાં આવે છે.

ટેક્સની 60% રકમ UPI પેમેન્ટથી મળી : અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, 'આધુનિક જમાનો ડિજિટલનો છે, ત્યારે અમદાવાદીઓ પણ ઓનલાઇન ટેક્સ ભરવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. ગત વર્ષે 50.50 ટકા લોકોએ ઓનલાઇન વેરો ભર્યો હતો. જ્યારે ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં પાંચ મહિનામાં 60 ટકા લોકોએ ઓનલાઇન વેરો ભર્યો છે. ઓનલાઇન વેરો ભરવાથી લાઇનમાં સમય અને શક્તિનો બચાવ થાય છે. મિલકત વેરા અંતર્ગત આકારણી, હેતુફેર, નામ ટ્રાન્સફર સહિતની કામગીરી ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે.

ઓનલાઇન ટેક્સ ભરવાની બાબતમાં ઝોન મુજબ આંકડા જોઈએ તો મધ્ય ઝોનમાં 50.3 ટકા, ઉત્તર ઝોનમાં 52.30 ટકા, દક્ષિણ ઝોનમાં 55.09 ટકા, પૂર્વ ઝોનમાં 55.69 ટકા, પશ્ચિમ ઝોનમાં 63.09 ટકા, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનમાં 67.10 ટકા, ઉત્તર-પશ્ચિમ ઝોનમાં 69.09 ટકા નાગરીકોએ ઓનલાઈન માધ્યમથી ટેક્સ ભર્યો છે.

