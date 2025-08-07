Essay Contest 2025

રોડ કપાતમાં ગયેલા મકાનમાલિકો માટે એક ખુશખબર : અસરગ્રસ્તોને મળશે મકાન, જાણો શું છે શરતો - HOUSING SCHEME

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રોડ કપાતમાં ગયેલા મકાનના માલિકો માટે ખાસ નિર્ણય લેવાયો છે, વાંચો વિગતવાર માહિતી...

ફાઈલ ફોટો
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 8:27 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : જેના મકાન રોડ કપાતમાં ગયા છે, એવા લોકો માટે એક ખુશખબર સામે આવી છે. અમદાવાદ શહેરમાં રોડ પહોળા કરવા માટે જે પરિવારના મકાનનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું, અને જે મકાનો કપાતમાં ગયા હતા. તેમને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વૈકલ્પિક આવાસ આપવામાં આવશે. સર્વે મુજબ અમદાવાદ શહેરમાં ટોટલ 8,767 મકાન કપાતમાં ગયા હતા.

અમદાવાદ મનપાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય : આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની TP અને એસ્ટેટ કમિટીના ચેરમેન પ્રિતેશ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સંપૂર્ણ અમદાવાદ શહેરમાં સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. એક વિગત માંગવામાં આવી હતી કે શહેરમાં રોડ કપાતમાં જતા મકાનોમાં કેટલા લોકોને વૈકલ્પિક મકાન આપવાનું થાય છે. તેનો રિપોર્ટ આવી ગયો છે, આ સર્વે મુજબ લગભગ 8,767 વૈકલ્પિક મકાન આપવાના થાય છે.

રોડ કપાતમાં ગયેલા મકાનમાલિકો માટે એક ખુશખબર (ETV Bharat Gujarat)

અસરગ્રસ્તોને મળશે મકાન, જાણો શું છે શરતો...

આ આવાસ યોજનાના મકાનના લાભ એવા માલિકોને મળશે, જેઓ 2010 પહેલાથી આ મકાનમાં રહેતા હતા. અમદાવાદ શહેરમાં ઘણી જગ્યાએ રોડ પહોળો કરવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જેમાં ઘણા લોકોના મકાનો કપાતમાં ગયા છે. આ નિર્ણયથી રોડ કપાતને કારણે વિસ્થાપિત થયેલા પરિવારોને મોટી રાહત મળશે, અને તેમને રહેઠાણની સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડશે.

બીજી તરફ આ નિર્ણયથી શહેરના વિકાસ અને નાગરિકના હિત વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો પ્રયાસ જોવા મળે છે. રોડ પહોળા થવાથી ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી થશે. અમદાવાદ શહેરનો વિકાસ થશે. જ્યારે અસરગ્રસ્ત પરિવારોને પણ મકાનો મળશે અને એની સાથે ન્યાય થશે.

