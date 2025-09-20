અમદાવાદમાં નોકર મંડળ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન, મનપા કચેરી સામે કર્યો ચક્કાજામ
નોકર મંડળ દ્વારા છેલ્લા બે દિવસથી વિવિધ માંગણીઓને લઈને વિરોધ અને રેલી કાઢવામાં આવી, જાણો શું છે તેમની માંગણી
Published : September 20, 2025 at 8:10 AM IST
અમદાવાદ : છેલ્લા બે દિવસથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સફાઈ કામદારો તથા તમામ ખાતાના કર્મચારીઓ માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળ મેદાન-એ-જંગમાં ઉતર્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ વોર્ડના સફાઈ કામદાર ભાઈઓ, બહેનો તથા તમામ ખાતાના કર્મચારીઓએ સારંગપુરથી મહાશક્તિ રેલી યોજી હતી. જે બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પહોંચ્યા અને જોરદાર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
નોકર મંડળ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન : આ વિરોધ પ્રદર્શન અંગે નોકર મંડળના જનરલ સેક્રેટરી કલ્પેશ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, વિવિધ મુદ્દા પર અમે આંદોલન કરી રહ્યા છીએ, અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પણ આપ્યા હતા. ત્યાર બાદ અત્યાર સુધી અમને બોલાવીને અમારી માંગણી પૂર્ણ કરવામાં આવી નથી અથવા કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી નથી. આથી અમે હવે વિરોધ પ્રદર્શન માટે એકઠા થયા છીએ.
હડતાળ પર ઉતરવાની ચીમકી : આ આંદોલનમાં AMTS, CNCD, સફાઈ કામદારો અને જુદા જુદા વિભાગના કર્મચારીઓ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ઘણા સમયથી અમારી માંગણી છે કે CNCD વિભાગના કર્મચારીઓને કાયમી કરવામાં આવે. માત્ર અમદાવાદ શહેરમાં 24 કલાકની નોકરી ચલાવવામાં આવે છે, અન્ય કોઈ શહેરમાં નહીં. અમે બે-ચાર દિવસ રાહ જોઈશું. પછી પણ અમારી માંગનું નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે હડતાલ પર ઉતરીશું.
"ગત વર્ષે 6,200 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓને કાયમી કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અલગ અલગ વિભાગોમાં પણ ભરતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે, તેની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે." -- દેવાંગ દાણી (સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન-AMC)
આ મુદ્દે વિરોધ પક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે સામાન્ય સભામાં જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નોકર મંડળ દ્વારા છેલ્લા બે દિવસથી વિવિધ માંગણીઓને લઈને વિરોધ અને રેલી કાઢવામાં આવી રહી છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેઓની માંગ છે કે આઉટસોર્સિંગ બંધ કરવામાં આવે અને કાયમી લોકોને ભરતી કરવામાં આવે. તેઓની માંગ પૂરી કરવા માટે પણ રજૂઆત કરી હતી.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળની માંગણી નીચે મુજબ છે.
- મુદ્દા નં. 1 : અમદાવાદ શહેરની વસ્તી આશરે 90 લાખથી વધારે છે અને સ્વચ્છ ભારતમાં પ્રથમ નંબરે અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન આવેલ છે. જેથી ક્ષેત્રફળ અને વસ્તીને ધ્યાને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના હસ્તક આવેલા સાત ઝોનના જુદા જુદા વોર્ડમાં ચાલતી R.W.A. સંસ્થાઓ (દિવસ અને રાત્રિ) ચાલે છે. તે કોન્ટ્રાકટ બંધ કરીને 15 હજાર "સી" રજીસ્ટર રોજિંદા સફાઇ કામદાર તરીકે નિમણૂક કરવી.
- મુદ્દા નં. 2 : અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલ તમામ હોસ્પિટલની અંદર આઉટસોર્સિંગ પ્રથા ચાલે છે, તે બંધ કરીને અગાઉ MPW તરીકે કામગીરી કરેલ હોય તેવા કર્મચારીઓને પુનઃ ફરજ પર હાજર કરવા નવા MPW કર્મચારીઓની નિમણુંક કરવી.
- મુદ્દા નં. 3 : અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલ તમામ હોસ્પિટલની અંદર વર્ગ 3 અને વર્ગ 4 ના કર્મચારીઓની મહેકમ શિડયુલ્ડની જગ્યાઓ ઉપર પોલીસી નીતિ નિયમ મુજબ પ્રમોશન આપવા અને આઉટસોર્સિંગ પ્રથા બંધ કરીને કાયમી ભરતી કરવી.
- મુદ્દા નં. 4 : અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પોરેશનમાં આવેલા સાત ઝોનની અંદર નોર્મસ મુજબ 20 સફાઈ કામદાર દીઠ એક મુકાદમ મુકવા અને સફાઈ કામદારોમાંથી મુકાદમની જગ્યાએ પ્રમોશનથી તાકીદના ધોરણે ભરવા વિનંતી છે.
- મુદ્દા નં. 5 : અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા સાત ઝોનની અંદર મશીન હોલથી ચાલતી R.W.A. ની સંસ્થા બંધ કરી શિડયુલ્ડ મુજબ કર્મચારીઓની કાયમી નિમણૂક કરવી.
- મુદ્દા નં. 6 : અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા ફાયરબ્રિગેડના કર્મચારીઓને 24 કલાકની ફરજ સોંપવામાં આવે છે, તે બંધ કરીને 8 કલાકની કામગીરી કરાવવી.
- મુદ્દા નં. 7 : AMTS માં 2006 થી 2011 સુધીની ડ્રાઇવર અને કંડકટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. પરંતુ આકસ્મિક મરણ થવાથી તેઓના પરિવારને રહેમરાહે વારસદાર તરીકે નોકરી આપેલી છે, તેવા કર્મચારીઓને કાયમી કરવા વિનંતી.
- મુદ્દા નં. 8 : અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનમાં આવેલા સાત ઝોનમાં કામ કરતા સફાઈ કામદારોને AMC નીતિ નિયમો અનુસાર ઝોન દીઠ નવા આવાસ બનાવી આપવા માંગ.
- મુદ્દા નં. 9 : અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનમાં અગાઉ જુદા જુદા ઝોનમાં પાર્ટ ટાઈમ અને ફુલટાઈમ સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજો બજાવતા હોય, પરંતુ કોઇ કારણોસર આવી ન શક્યા હોય તો તેવા રોજિંદા સફાઈ કામદારો પર માનવતા અને દયા રાખીને પુનઃ ફરજ ઉપર હાજર કરવા વિનંતી.
- મુદ્દા નં. 10 : અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા સાત ઝોનમાં CNCD વિભાગમાં આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા બંધ કરીને શીડયુલ મુજર રોજીંદા કામદારોની નિમણૂંક કરવી.
- મુદ્દા નં. 11 : અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ અનફીટ કે મરણ થતા અન્ય વિભાગમાં ફિક્સ પગારમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર નં. 2023 નો અમલ કરીને આ કર્મચારીઓને પૂરવણી સાથે પગાર ચૂકવી આપવો.
- મુદ્દા નં. 12 : અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનમાં પોતાના જીવના જોખમે કામ કરતા વર્ગ 1 થી વર્ગ 4 સુધીના કર્મચારીઓને સુરત મહાનગરપાલિકામાં પ્રમાણે ગ્રેડ પે પગાર ચૂકવવામાં આવે છે, તે મુજબ AMC કર્મચારીઓને ગ્રેડ પે પગારનો અમલ કરી આપવા બાબત.
- મુદ્દા નં. 13 : અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા તમામ ખાતાના કર્મચારીઓને કલ્યાણકારી વેલ્ફેર યોજનામાંથી લોન આપવામાં આવે છે, તે ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. આ લોન આપતી વખતે કર્મચારીઓની ફરજીયાત વીમો લઇને લોન આપવી અને મરણ બાદ વિમાના આધારે વેલ્ફેર લોન માફ કરવા વિનંતી.
આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને એમની કઈ માંગણીને પૂરી કરી શકાય? તે અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
