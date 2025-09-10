અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નોકર મંડળની માંગણીઓને લઈને આવેદનપત્ર અને હડતાળની ચીમકી

ETV Bharat / state

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)માં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓએ વિવિધ માંગણીઓને લઈને AMCની મુખ્ય કચેરીએ પહોંચીને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 3:32 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)માં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓએ વિવિધ માંગણીઓને લઈને AMCની મુખ્ય કચેરીએ પહોંચીને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

નોકર મંડળના કાર્યકારી પ્રમુખ ચંદ્રકાન્ત પરમારે જણાવ્યું કે, AMC નોકર મંડળના વર્ગ 1 થી 4ના તમામ કર્મચારીઓના સળગતા પ્રશ્નો અને પડતર માંગણીઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે વહીવટી વિભાગને આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું છે.

નોકર મંડળે વિવિધ માંગણીઓને લઈને બાયો ચડાવી છે અને ચેતવણી આપી છે કે, જો તેમની રજૂઆતો ધ્યાને નહીં લેવાય તો આગામી દિવસોમાં હડતાળનો માર્ગ અપનાવવામાં આવશે. આ હડતાળમાં AMTS, સફાઈ કામદારો, હોસ્પિટલ સ્ટાફ સહિતના મંડળો જોડાશે. તેમણે જણાવ્યું કે, આગામી 18 તારીખે સારંગપુર ખાતે બાબાસાહેબની પ્રતિમાથી શરૂ થનારી એક વિશાળ રેલી AMCની મુખ્ય કચેરી સુધી જશે. જો રેલી બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય તો હડતાળનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.

AMC નોકર મંડળની માંગણીઓ નીચે મુજબ છે:

  1. સફાઈ કામદારોની નિમણૂક: અમદાવાદની વસ્તી 90 લાખથી વધુ હોવાથી અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં AMC પ્રથમ સ્થાને હોવાથી, શહેરના સાત ઝોનમાં ચાલતી આર.ડબલ્યુ.એ. સંસ્થાઓના કોન્ટ્રાકટ બંધ કરીને 15,000 "સી" રજિસ્ટર રોજીંદા સફાઈ કામદારોની કાયમી નિમણૂક કરવી.
  2. હોસ્પિટલોમાં આઉટસોર્સિંગ બંધ: AMC હસ્તકની તમામ હોસ્પિટલોમાં ચાલતી આઉટસોર્સિંગ પ્રથા બંધ કરી, અગાઉ એમ.પી.ડબલ્યુ. તરીકે કામ કરેલા કર્મચારીઓને પુનઃ ફરજ પર હાજર કરવા અને નવા એમ.પી.ડબલ્યુ. કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવી.
  3. પ્રમોશન અને કાયમી ભરતી: AMC હસ્તકની હોસ્પિટલોમાં વર્ગ 3 અને 4ના કર્મચારીઓને નિયમો અનુસાર પ્રમોશન આપવું અને આઉટસોર્સિંગ બંધ કરી કાયમી ભરતી કરવી.
  4. મુકાદમની નિમણૂક: સાત ઝોનમાં નોર્મ્સ મુજબ 20 સફાઈ કામદાર દીઠ એક મુકાદમની નિમણૂક કરવી અને સફાઈ કામદારોમાંથી પ્રમોશન દ્વારા આ જગ્યાઓ ભરવી.
  5. મશીનહોલ આર.ડબલ્યુ.એ. બંધ: સાત ઝોનમાં મશીનહોલથી ચાલતી આર.ડબલ્યુ.એ. સંસ્થા બંધ કરી, શિડ્યુલ મુજબ કર્મચારીઓની કાયમી નિમણૂક કરવી.
  6. ફાયરબ્રિગેડની ફરજ: ફાયરબ્રિગેડના કર્મચારીઓને 24 કલાકની ફરજને બદલે 8 કલાકની ફરજ સોંપવી.
  7. AMTS કર્મચારીઓની કાયમી નિમણૂક: 2006થી 2011 દરમિયાન AMTSમાં ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર તરીકે ફરજ બજાવનાર અને આકસ્મિક મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીઓના વારસદારોને કાયમી નોકરી આપવી.
  8. સફાઈ કામદારો માટે આવાસ: સાત ઝોનમાં સફાઈ કામદારો માટે AMCના નિયમો અનુસાર નવા આવાસો બનાવી આપવા.
  9. પૂર્વ સફાઈ કામદારોની પુનઃ નિમણૂક: અગાઉ પાર્ટ-ટાઇમ કે ફૂલ-ટાઇમ સફાઈ કામદાર તરીકે કામ કરનારા અને કોઈ કારણોસર ફરજ છોડનારાઓને માનવતાના ધોરણે પુનઃ ફરજ પર હાજર કરવા.
  10. C.N.C.D. વિભાગમાં આઉટસોર્સિંગ બંધ: C.N.C.D. વિભાગમાં આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાકટ બંધ કરી, શિડ્યુલ મુજબ રોજીંદા કામદારોની નિમણૂક કરવી.
  11. ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓ: અનફિટ અથવા મૃત્યુ પામેલા કર્મચારીઓના સ્થાને ફિક્સ પગારમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને રાજ્ય સરકારના 2023ના પરિપત્ર મુજબ પૂરવણી સાથે પગાર ચૂકવવો.
  12. ગ્રેડ પે પગાર: સુરત મહાનગરપાલિકાની જેમ AMCના વર્ગ 1 થી 4ના કર્મચારીઓને ગ્રેડ પે પગારનો અમલ કરવો.
  13. વેલ્ફેર લોન: AMCના તમામ ખાતાના કર્મચારીઓને વેલ્ફેર યોજના હેઠળ લોન આપતી વખતે ફરજિયાત વીમો લેવો અને મૃત્યુ બાદ વીમાના આધારે લોન માફ કરવી.

આ માંગણીઓને લઈને AMC અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરીને કઈ માંગણીઓ પૂરી કરી શકાય તે અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.

