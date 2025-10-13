અમદાવાદ: નોકર મંડળની માંગણીઓ આખરે સ્વીકારાઈ, મેયરે પારણા કરાવ્યા, કર્મચારીઓએ 'દિવાળી' ઉજવી
નોકર મંડળની માંગણી પૂરી ન થતા નોકર મંડળના સભ્યો દ્વારા છેલ્લા 22 સપ્ટેમ્બરથી પ્રતિક ઉપવાસ પર બેઠા હતા.
Published : October 13, 2025 at 10:13 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળ દ્વારા મહા સંગ્રામ એલાન કરવામાં આવ્યું હતું. નોકર મંડળની માંગણી પૂરી ન થતા નોકર મંડળના સભ્યો દ્વારા છેલ્લા 22 સપ્ટેમ્બરથી પ્રતિક ઉપવાસ પર બેઠા હતા. ત્યારે આજે એમની માંગણીઓ પૂરી કરવામાં આવી. જેના લીધે નોકર મંડળમાં ખુશી જોવા મળી. પ્રતીક ઉપવાસ પર બેઠેલા નવકર મંડળના કર્મચારીઓને અમદાવાદ શહેરના મેયરે જ્યુસ પીવડાવીને ઉપવાસ તોડ્યો હતો. નોકર મંડળ દ્વારા ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નોકર મંડળના કાર્યકારી પ્રમુખ ચંદ્રકાંત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, 1, 9, 2025 ના રોજ અમારી માંગણીને લઈને અમે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ત્યાર પછી પણ અમને સાંભળવામાં આવ્યા નહીં તો 18,9,2025ના રોજ નોકર મંડળ દ્વારા મહારેલી કાઢવામાં આવી હતી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. એક થી 19 મુદ્દાઓ માટે અમે આવેદનપત્ર આપ્યા હતા. એ માંગણીઓ પૂરી કરવામાં નહીં આવી એટલે અમે 23, 9, 2025 થી પ્રતીક ઉપવાસ પર અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના આજ પરિસરમાં બેઠા હતા. અમારી સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નોકર મંડળની સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ મલેરિયા એસોસિએશન, અમદાવાદ મ્યુનિસપલ મેન હોલ સંસ્થા, હેલ્થ ટેકનીશીયન એસોસિએશન, હેલ્થ એન્જિનિયર એસોસિએશન આવા છ થી સાત યુનિયન વાળા જોડાઈને ખુલ્લો ટેકો જાહેર કર્યો હતો.
તમામે કાળા કેસ પહેરીને વિરોધ કર્યો હતો. મુંડન પણ કરાવ્યું હતું. પરંતુ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ દિનેશ મકવાણા, ધારાસભ્ય અમિતભાઈ શાહ, આસારવાના ધારાસભ્ય દર્શનાબેન વાઘેલા, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ અને અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જૈન સાથે અમારા નોકર મંડળના તમામ હોદ્દેદારો આજે મેયર સાહેબના બંગલે મિટિંગ રાખી હતી અને અમારી માંગણીઓનો નિકાલ કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. આ બદલ બહાર જતા પાર્ટી અને કમિશનર અને મેયરને હું આભાર માનું છું. ખરેખર દિવાળીના દિવસો તો બાકી છે, પરંતુ આજે અમારી માંગણીઓ પૂરી કરવામાં આવી છે. જેના લીધે કર્મચારીઓમાં દિવાળી જેવોમાં હોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને દિવાળીનું સેલિબ્રેશન આજે જ અમે કરી રહ્યા છીએ.
આ અંગે અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું હતું કે, આજે નોકર મંડળની જે માંગણીઓ હતી એ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા પછી એમની માંગણીઓને સ્વીકારવામાં આવી છે. અને આ અંગે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એનો સુખદ અંત આજે આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓની સાથે છે. એમને નીતિ નિયમો પ્રમાણે તમામ લાભો આપવામાં આવ્યા છે. સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગમાં યોગ્ય રેશિયો લખીને ભરતી કે પ્રમોશન આપવામાં આવશે. એની સાથે સાથે આવક મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખી સફાઈ કામદારો માટે આવાસ બનાવવા માટે સકારક અભિગમ રાખવામાં આવશે. કર્મચારીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: