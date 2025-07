ETV Bharat / state

રખડતા ઢોર મુદ્દે અમદાવાદ મનપાની કડક કાર્યવાહી, પશુ માલિકના લાયસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન રદ્દ કર્યા - STRAY CATTLE

રખડતા ઢોર મુદ્દે અમદાવાદ મનપાની કાર્યવાહી ( ETV Bharat Gujarat )

Published : July 5, 2025

અમદાવાદ : શહેરમાં રખડતા પશુ વિરુદ્ધ વહીવટી તંત્ર દ્વારા વારંવાર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, તેમ છતાંય ઢોર માલિકો સુધારવાનું નામ નથી લેતા. હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના CNCD વિભાગ દ્વારા વિવિધ સ્થળો ઉપર પશુઓને રાખવાની જગ્યાની લાયસન્સ અંગે તપાસ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેના લીધે અમદાવાદ શહેરના 25 જેટલા પશુ માલિકને લાયસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવા માટેની નોટિસ આપવામાં આવી છે. રખડતા પશુ મુદ્દે કડક પગલા : આ અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના CNCD વિભાગ દ્વારા સંપૂર્ણ વિગત આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં "પશુ ત્રાસ અટકાવ અને નિયંત્રણ અંગે પોલિસી, 2023” ની અમલવારી કરી “Zero Tolerance Level Of Cattle Nuisance” જાળવવા જૂન 2025 દરમિયાન વિવિધ કામગીરી કરવામાં આવી છે. પશુ માલિકોને નોટિસ આપવામાં આવી (Ahmedabad Municipal Corporation)

