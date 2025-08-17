ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે, જુલુસમાં રજીસ્ટ્રેશન કેમ કરવુ જાણો... - MUHAMMAD BIRTH ANNIVERSARY

ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પયગંમ્બર હઝરત મોહંમદ મુસ્તુફાનો માનવતાનો પૈગામ તમામ આલમે ઇન્સાનિયત સુધી પહોંચે તેની મુખ્ય ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે
મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 6:00 PM IST

અમદાવાદ : સપ્ટેમ્બરમાં ઈદે મીલાદુન્નબી હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વસલ્લમનો જન્મદિવસ આવી રહ્યો છે. આ દિવસે અમદાવાદ શહેરમાં ભવ્ય જુલૂસ કાઢવામાં આવે છે. આ જુલૂસનું આયોજન આ વર્ષે મુહિબ્બાન-એ-એહલેબૈત ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવશે. જુલૂસમાં સામેલ થવા ઈચ્છતા ટ્રક, ટેમ્પો, ઊંટગાડી જેવા વાહનોને જરૂરી પરવાનગી આપવા માટે આ સંસ્થા દ્વારા ફોર્મનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવશે.

મુહિબ્બાન-એ- એહલેબૈત ફાઉન્ડેશન : આ અંગે મુહિબ્બાન-એ- એહલેબૈત ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના ચેરમેન એડવોકેટ સુફી અનવરહુસેન શેખ એ જણાવ્યું હતું કે, આગામી સપ્ટેમ્બર-2025 (ચંદ્ર દર્શન પ્રમાણે ૧૨મી રબિઉલ અવ્વલ)માં યોજાનારા જશ્ને ઇદે મિલાદુન્નબીના 1500માં તહેવારની ભવ્ય ઉજવણીના આયોજન માટે અને તે જ દિવસે નીકળનાર અમદાવાદ શહેર ભવ્ય મરકઝી જુલુસની તડામાર તૈયારીઓ અંગે પ્રખર એહલે સુન્નત વલ જમાતના સૂફીપંથી લોકપ્રિય સંગઠન મુહિબ્બાન-એ- એહલેબૈત ફાઉન્ડેશનની મિટિંગ રાખવામા આવી હતી.

મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એહલે સુન્નત વલ જમાત દ્વારા સદીઓથી ઉજવાતા આ પરંપરાગત તહેવારની આગામી વર્ષ 1500મી જન્મ જ્યંતિ વિશેષ રુપે ઉજવણી થાય તેમજ સમાજમાં કોમીએકતા અને ભાઇચારાથી આ પર્વ ઉજવાય અને જેમની જન્મ જયંતિ છે. ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પયગંમ્બર હઝરત મોહંમદ મુસ્તુફાનો માનવતાનો પૈગામ તમામ આલમે ઇન્સાનિયત સુધી પહોંચે તેની મુખ્ય ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે
મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)

1500મી જન્મ જયંતિના વિશેષ ઐતિહાસિક જુલુસમાં સામેલ થનાર મુસ્લિમ સમાજના લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અદબ- એહતેરામ અને શિસ્તબદ્ધ રીતે જુલુસમાં સામેલ થનાર વાહનો, અલગ અલગ મિલાદ પાર્ટીઓ તેમજ નિશાન શરીફ, અખાડા તેમજ ઉંટ લારીઓ અને બળદ ગાડા સાથે સામેલ થનાર સેવાભાવી સંસ્થાઓ અને ગાદી સાથે સામેલ થવા વાળાઓની સુવિધા માટે ફોર્મ વિતરણ શરુ કરવામાં આવશે.

મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે
મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)

ઈદે મિલાદુન્નબી જુલુસનું ફોર્મ : તા. 19 ઓગસ્ટ 2025 થી 25 ઓગસ્ટ 2025 સુધી બપોરે 1 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી મુહિબ્બાન-એ- એહલેબૈત ફાઉન્ડેશનના કાર્યાલય, C/O સોદાગર બિલ્ડર્સ ઓફીસ, વારસી મેડિકલ સામે, વૈશ્ય સભા, જમાલપુરમાં મળી રહેશે.

મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે
મોહમ્મદ પયગંમ્બર સાહેબની જન્મ જ્યંતિ નિમીતે ભવ્ય જુલુસ નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)

ફોર્મ સાથે જરુરી ડોક્યુમેન્ટ :

  • અરજદાર નું આધાર કાર્ડ
  • વાહન ની આર સી બુક તેમજ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ
  • પાછલા વર્ષ દરમ્યાન જુલુસમાં સામેલ થયા હોય તો જુની પરમીટની નકલ
  • 2 પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા

આ મિટિંગમાં અમદાવાદ શહેર તાજીયા કમિટીના ચેરમેન પરવેજ મોમિન, મુહિબ્બાન-એ-એહલેબૈત ફાઉન્ડેશનના સેક્રેટરી નુરભાઇ શેખ અને જોઇન્ટ સેક્રેટરી ફારૂક ભાઇ કંસારા (હમદર્દ), દ્વારા આગામી 1500માં જુલુસના ઐતિહાસિક આયોજન સંદર્ભે યોગ્ય બાબતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ હતુ. જેમાં મુસ્લિમ સમાજના વિવિધ ઘાર્મિક તેમજ સામાજિક આગેવાનો, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

