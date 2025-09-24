ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકર્યો, કમળા અને ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકરી રહ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત ત્રણ હોસ્પિટલમાં કુલ 3,500 કેસ નોંધાયા છે.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 10:10 AM IST

અમદાવાદ : ચોમાસુ પૂર્ણ થવાના આરે છે, ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં કમળા અને ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો થયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં છેલ્લા બે દિવસથી કમળા અને ડેન્ગ્યુના કેસમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સપ્ટેમ્બર માસમાં અમદાવાદ શહેરમાં કમળાના 276 કેસ નોંધાયા છે, અને ડેન્ગ્યુના 296 કેસ સામે આવ્યા છે.

મચ્છરજન્ય રોગચાળાને ડામવાની કામગીરી : આ મુદ્દે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાલમાં ચોમાસાની ઋતુને લઈને શહેરમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળાને ડામવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને જંતુનાશક દવા છાંટવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકર્યો (ETV Bharat Gujarat)

શહેરમાં કમળા અને ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો : ચાલુ માસ દરમિયાન સાદા મેલેરિયાના 104 કેસ, ડેન્ગ્યુના 296 કેસ અને ઝેરી મેલેરિયાના 17 કેસ નોંધાયા છે. હવે ધીમે ધીમે આ કેસ ઓછા થઈ રહ્યા છે. ઝાડા ઉલટીના ચાલુ માલ દરમિયાન 186 કેસ નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત જોનડીસના 276 કેસ, ટાઈફોડના 269 કેસ અને કોરેલાના ત્રણ કેસ નોંધાયા છે. વટવા, દાણીલીમડા અને મણિનગરમાં કોલેરાનો એક-એક કેસ નોંધાયો છે.

AMC સંચાલિત હોસ્પિટલમાં કુલ 3,500 કેસ : હાલમાં ચોમાસા ઋતુ પૂર્ણતાના આરે છે અને OPD માં વાયરલના કેસ આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત USC, CHC અને ત્રણ હોસ્પિટલમાં થઈ કુલ 3,500 કેસ નોંધાયા છે. આ હોસ્પિટલમાં 20 ટકા વાયરલના કેસ આવી રહ્યા છે. કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટના ચેકિંગની કામગીરી સાથે ફોગીંગની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

