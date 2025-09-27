ETV Bharat / state

અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં થશે મેગા ડિમોલેશન, અસરગ્રસ્ત લોકોને મળશે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા

અમદાવાદ શહેરમાં ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનને લઈને આ નિર્ણય લેવાયો છે. જેમાં સુભાષનગર અને છારાનગર વિસ્તારમાં ડિમોલેશન કરાશે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 10:12 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આગામી સમયમાં ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજન માટે અમદાવાદ શહેરમાં તૈયારી ચાલી રહી છે. જોકે, આ આયોજનના કારણે ઘણા રહેણાક મકાનોને પણ અસર થશે. ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પાસે સુભાષનગર રોડને મોટો કરવામાં આવશે, જે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેગા ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવશે.

સુભાષનગર અને છારાનગરમાં થશે મેગા

અમદાવાદમાં યોજાનાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની ટુર્નામેન્ટ અને ઓલમ્પિકના આયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે અનુસાર સુભાષનગરના રોડને 24 મીટરથી વધારીને 30 મીટરનો કરવામાં આવશે. આ કામગીરી દરમિયાન મહાનગરપાલિકા અને ખાનગી માલિકીના 31 પ્લોટ અને 200 આવાસને અસર થશે. આ માટે ડિમોલેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં અસર થતા પ્લોટ અને આવાસને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા TDR મુજબ આપવામાં આવશે.

અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં થશે મેગા ડિમોલેશન (ETV Bharat Gujarat)

રોડ-રસ્તા પહોળા કરવામાં આવશે : આ મુદ્દે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા નારણપુરા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આવનારા દિવસોમાં અનેક વૈશ્વિક કક્ષાની ઇવેન્ટ્સ અમદાવાદમાં થનારી છે. આવનારા દિવસોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલમ્પિક તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ બંનેની તૈયારીના ભાગરૂપે રોડ-રસ્તાઓ મોટા કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

અસરગ્રસ્ત લોકો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા : અમદાવાદ શહેરના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસના વિસ્તાર, ખાસ કરીને સુભાષનગર અને છારાનગરના રોડને મોટા કરવામાં આવશે. આ રોડ 24 મીટરના છે, જેને હવે 30 મીટરના કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જેના પરિણામે સરકારી અને ખાનગી માલિકીના 31 પ્લોટ અને 200 આવાસને અસર થશે. આ ડિમોલેશન પ્રક્રિયામાં અસર થતા પ્લોટ અને આવાસને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા TDR મુજબ આપવામાં આવશે. TDR મેળવવા 2010 પહેલાના રહેઠાણના પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMESOLYMPIC 2036 AHMEDABADAHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATIONNARANPURA SPORTS COMPLEXAHMEDABAD DEMOLITION

