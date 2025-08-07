Essay Contest 2025

સ્વચ્છતા વોરિયર્સનું સન્માન! અમદાવાદના મેયરે રાખડી બાંધીને સફાઈકર્મીઓનું સન્માન કર્યું - AHMEDABAD RAKHI CELEBRATION

સફાઈ કર્મીઓના સન્માન માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની તમામ મહિલા કાઉન્સિલર અને શહેર સંગઠનના બહેનો દ્વારા સફાઈ કર્મીઓને રાખડી બાંધીને રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

સ્વચ્છતા વોરિયર્સનું સન્માન
સ્વચ્છતા વોરિયર્સનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 9:23 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ટાગોર હોલ પાલડી ખાતે રાખડી બાંધવાનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરોને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ રાખવા માટે સ્વચ્છતાકર્મીઓ દ્વારા અથાગ પરિશ્રમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે રક્ષાબંધન નિમિત્તે સફાઈકર્મીઓનું સન્માન કરવા માટે મેયરે તેમને રાખડી બાંધી હતી.

સફાઈ કામદારોને મેયરે રાખડી બાંધી
અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું હતું કે, રક્ષાબંધન નિમિત્તે સર્વ નગરજનોની સાથે સફાઈ કામદારોને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. સ્વચ્છતામાં પ્રથમ સ્થાન આખા ભારતમાં શહેરને મળ્યો છે. જેના માટે સફાઈ કર્મીઓનું સૌથી મોટો ફાળો રહ્યો છે. એવા સફાઈ કર્મીઓના સન્માન માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની તમામ મહિલા કાઉન્સિલર અને શહેર સંગઠનના બહેનો દ્વારા સફાઈ કર્મીઓને રાખડી બાંધીને રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. અને એની સાથે આજે મેં એક અપીલ કરી છે કે સફાઈ કામદારો વ્યસન મુક્ત રહે. કારણ કે વ્યસનથી એમને શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે નુકસાન થાય છે.

સ્વચ્છતા વોરિયર્સનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

શહેરને સ્વચ્છ રાખવાનું વચન આપ્યું
એક સફાઈ કર્મચારી મનહરભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનમાં સફાઈ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવું છું અને આજે અમારા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવે છે અમારા માટે ગર્વનો મોકો છે. કારણ કે અમદાવાદ શહેરના મેયરે રાખડી બાંધીને અમારું સન્માન કર્યું. આ સન્માન પછી અમે એમને વચન આપીએ છીએ કે સદાય અમે આ સંસ્થાથી જોડાઈને સફાઈનું કામ કરીશું અને વ્યસન મુક્ત બનીશું.

સ્વચ્છતા વોરિયર્સનું સન્માન
સ્વચ્છતા વોરિયર્સનું સન્માન (ETV Bharat Gujarat)

સફાઈ કર્મચારી કમલેશભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આજે કોર્પોરેશન દ્વારા જે રક્ષાબંધન પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો એ ખૂબ જ સરસ હતો અને મેયર સાહેબ દ્વારા અમને જે રાખડી બાંધવામાં આવી એ મારા માટે બહુ જ સન્માનની વાત છે. સ્વચ્છતા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને જે એવોર્ડ મળ્યો એ બદલ સર્વ સફાઈ કર્મચારીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું તેના માટે હું આભાર માનું છું. અને હવે અમે પ્રયત્ન કરીશું કે વ્યસન મુક્ત થઈ જઈએ.

