અમદાવાદમાં પરિણીતાએ કરી આત્મહત્યા, પતિ સહિત ત્રણ સાસરિયાં સામે નોંધાઈ FIR
અમદાવાદમાં એક પરિણીતાએ આત્મહત્યા કરી, જે બાદ મૃતક યુવતીના પિતાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : October 8, 2025 at 11:04 AM IST
અમદાવાદ : દહેજની માંગણી અને શારીરિક-માનસિક ત્રાસના કારણે અમદાવાદમાં એક પરિણીતાએ આપઘાત કરી લીધાની ઘટના સામે આવી છે. મૃતક યુવતીના પિતાએ પતિ, સાસુ અને જેઠ વિરુદ્ધ ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
લખનઉના રહેવાસી અને એક સાપ્તાહિકમાં સંપાદક તરીકે કામ કરતા કમલેશકુમાર લુખર ચૌધરીએ તેમની 21 વર્ષીય પુત્રી શિલ્પીને આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણા આપવા બદલ ત્રણ લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
મૃતક યુવતીના લગ્ન 26 માર્ચ, 2025 ના રોજ અમદાવાદના ઇસનપુર સ્થિત સત્તાધાર સોસાયટીમાં રહેતા સાગર શ્યામબિહારી ચૌધરી સાથે થયા હતા. લગ્ન સમયે યુવતીને ફ્રીઝ, પલંગ, તિજોરી, સિલાઈ મશીન, 10 ગ્રામ સોનાના દાગીના અને રૂ. 1.35 લાખ (રૂ. 15 હજાર રોકડા અને રૂ. 1.20 લાખ RTGS) રોકડા સહિત જરૂરી કરિયાવર આપવામાં આવ્યું હતું.
દહેજ માટે આપ્યો શારીરિક-માનસિક ત્રાસ
લગ્નના એક મહિના સુધી સાસરિયાના લોકો યુવતીને સારી રીતે રાખતા હતા. જોકે, બાદમાં તબિયત સારી ન રહેતી હોવાથી યુવતી ઘરનું કામ કરી શકતી નહોતી. આના કારણે સાસુ શીવકુમારી શ્યામબિહારી ચૌધરી તેને મહેણાં-ટોણાં મારતા હતા, કે તે 'મોટા બાપની ઓલાદ હોવા છતાં દહેજમાં કશું લાવી નથી અને ઘરનું કામ પણ કરતી નથી'.
ત્યારબાદ યુવતીના જેઠ આનંદકુમાર શ્યામબિહારી ચૌધરી અને સાસુએ તેના પતિ સાગર ચૌધરીને ચઢાવ્યા કે યુવતી તેના પિતાના ઘરેથી સોનાની ચેઇન લઈ આવે. સોનાની ચેઇનની માંગણી કરીને સાગર યુવતી સાથે મારઝૂડ કરવા લાગ્યો અને શારીરિક-માનસિક ત્રાસ આપવા લાગ્યો.
પરિણીતાએ કરી આત્મહત્યા
પુત્રીની ખરાબ તબિયતને કારણે પિતાએ તેને ઓગસ્ટ મહિનામાં લખનઉ બોલાવી સારવાર કરાવી હતી. ત્યારબાદ, 2 સપ્ટેમબર, 2025 ના રોજ જમાઈ સાગર તેને 12 ગ્રામ સોનાના દાગીના અને 200 ગ્રામ ચાંદીના દાગીના સાથે અમદાવાદ પાછી લઈ ગયો હતો.
જોકે, અમદાવાદ પાછા આવ્યા પછી પણ સાસરિયાંએ સોનાની ચેઇન માટે ત્રાસ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું. આખરે યુવતીએ 26 સપ્ટેમબર, 2025 ના રોજ, બપોરે 3:34 વાગ્યા પહેલા, ઈસનપુરની સત્તાધાર સોસાયટીમાં આવેલા મકાનના પહેલા માળે ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી લીધી.
પતિ સહિત ત્રણ સાસરિયાં સામે FIR : મૃતકના પિતાના જણાવ્યા મુજબ, મૃત્યુ પહેલા તેમની દીકરીએ તેના મોબાઈલ ફોનમાં એક વીડિયો પણ રેકોર્ડ કર્યો છે, જેમાં તેણે તકલીફ હોવાનું જણાવ્યું છે. આ વીડિયો કબજે લઈ FSL માં તપાસ માટે મોકલવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.
ઈસનપુર પોલીસે આ મામલે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 108, 85, 54 (આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણા અને ત્રાસ) અને દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમ 3 અને 7 હેઠળ મૃતકના પતિ, સાસુ અને જેઠ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
