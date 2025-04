ETV Bharat / state

અમદાવાદ : ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઉનાળામાં સૌથી પહેલા લોકોને કેરી ખાવાની ઈચ્છા હોય છે. ત્યારે કેરીના શોખીન લોકો માટે એક મોટા સમાચાર છે. અમદાવાદના માર્કેટમાં ફળોના રાજા કેરીનું આગમન થયું છે. પરંતુ આ વર્ષે કેરી ખાવી થોડી મોંઘી પડશે, કારણ કે કેરી પર મોંઘવારીની અસર પડી છે. અમદાવાદમાં કેરીનું આગમન : અમદાવાદ ફ્રુટ મર્ચન્ટ એસોસિએશન નરોડાના પ્રમુખ લક્ષ્મણ રોહરાએ જણાવ્યું કે, ગરમીની સાથે બજારમાં મીઠી કેરીનું આગમન થઈ ગયું છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા ફેબ્રુઆરી માસમાં કેરલાની કેરી આવે છે, ત્યારબાદ માર્ચ માસમાં રત્નાગીરીથી હાફૂસ આવે છે અને એપ્રિલ માસમાં લોકલ જૂનાગઢ અને ગીર સહિતની કેસર કેરી આવી જાય છે. બજારોમાં કેરીનું આગમન (ETV Bharat Gujarat)

