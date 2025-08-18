ETV Bharat / state

મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર, દિવ્યતા અને શ્રદ્ધાનો અનોખો સંગમ - NAGESHWAR MAHADEV TEMPLE

અમદાવાદમાં ન્યુ મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર તેની ભવ્યતા અને પરંપરાના કારણે ચર્ચાનો વિષય બન્યું

મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર
મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 18, 2025 at 5:13 PM IST

અમદાવાદ : શ્રાવણના સોમવારે અનેક શિવાલયોમાં પૂજા-અર્ચનાનો અનોખો માહોલ જોવા મળે છે. અમદાવાદમાં ન્યુ મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર તેની ભવ્યતા અને પરંપરાના કારણે ચર્ચાનો વિષય બન્યું. અહીંની વિશેષતા એ છે કે અહીં ભગવાનના શિવલિંગને દર સોમવારે અલગ અલગ થીમ પર શૃંગાર કરવામાં આવે છે.

આ મંદિરની સૌથી મોટી ખાસિયત ભગવાન મહાદેવનો શ્રૃંગાર હતો. આ ભવ્ય શ્રૃંગારની તૈયારીમાં 10 યુવાનો લગભગ 4 કલાક જેટલો સમય આપે છે. હાલમાં જ મંદિરમાં અનોખો ભસ્મ શ્રૃંગાર કરવામાં આવ્યો હતો, જે દર્શનાર્થીઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. આ શ્રૃંગાર એટલો અદ્ભુત હતો કે જાણે સાક્ષાત ભગવાન શિવ કૈલાસ પર્વત પરથી ઉતરી આવ્યા હોય. ભસ્મનો ઉપયોગ કરીને શિવલિંગને એટલી સુંદરતાથી સજાવવામાં આવ્યું હતું. દર્શન કરનારા શ્રદ્ધાળુઓ ભાવવિભોર થઈ ગયા હતા.

મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના સેવકે જણાવ્યું : અહી સેવા આપનારા સૌરભભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ સોમવાર પર શિવજીને ગણેશ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જે કળા અને ભક્તિનો અનોખો સમન્વય રજૂ કરતો હતો. ત્યારબાદ શિવજીનું ભક્તિમય રૂપ જેમાં ઋષિમુનિઓ વચ્ચે બિરાજમાન મહાદેવનું રૂપ દર્શાવાયું હતું. આજે અહીં જડેશ્વર મહાદેવનું રૂપનો શૃંગાર કરવામાં આવ્યો. જેમાં જંગલની થીમ અને તેની વચ્ચે શિવલિંગ રાખવામાં આવશે.

દર સોમવારે અલગ અલગ થીમ પર શૃંગાર
દર સોમવારે અલગ અલગ થીમ પર શૃંગાર (Etv Bharat Gujarat)

જનમાષ્ટમીના તહેવાર દરમિયાન, મંદિરમાં ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગોવર્ધન પર્વતની ગિરિરાજ સ્વરૂપની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ દ્રશ્યમાં શિવભક્તોને કૃષ્ણભક્તિનો પણ અહેસાસ થયો હતો. જે દર્શાવતું હતું કે આ મંદિર માત્ર શિવજી માટે જ નહીં, પરંતુ સર્વધર્મ સમભાવનું કેન્દ્ર પણ હતું.

નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર
નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર માત્ર એક ધર્મસ્થાન નહોતું, પરંતુ એક એવું સ્થાન હતું જ્યાં ભક્તિ, કળા અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે. આ મંદિર શિવભક્તો માટે એક પ્રેરણાસ્ત્રોત બની ગયું છે.

મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર
મણિનગરમાં આવેલું નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

