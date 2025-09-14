અમદાવાદમાં અહીં છે એન્ટિક જ્વેલરીનું મોટુ માર્કેટ, ખરીદી માટે ગરબા પ્રેમીઓની ઉમટે છે ભીડ
નવરાત્રીની જોરદાર ખરીદી ચાલી રહી છે, ત્યારે એન્ટિક જ્વેલરી માટે પ્રખ્યાત અમદાવાદની આ બજારમાં ખરીદીની ભીડ જામે છે.
Published : September 14, 2025 at 2:25 PM IST
અમદાવાદ : લોકો જેની આખું વર્ષ રાહ જોતા હોય એવા નવરાત્રીનું તહેવાર આવી રહ્યો છે. જેને લઈને ગરબા રસિકોમાં અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. નવરાત્રીની જોરદાર ખરીદી ચાલી રહી છે, ત્યારે એન્ટિક જ્વેલરી માટે પ્રખ્યાત અમદાવાદના રાણીના હજીરામાં લોકોની ભીડ જામી છે. ઓક્સોડાઇઝ ઓર્નામેન્ટ માટે રાણીના હજીરા બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન છે. ત્યારે આ વર્ષે શું નવી થીમ અને ડિઝાઇનના ઓર્નામેન્ટ્સ મળી રહ્યા છે .જુઓ અહેવાલ...
માણેકચોકમાં રાણીનો હજીરો ઇમિટેશન જ્વેલરીની મોટી માર્કેટ
અમદાવાદના માણેકચોકમાં આવેલા રાણીનો હજીરો ઇમિટેશન જ્વેલરીની મોટી માર્કેટ તરીકે ઓળખાય છે. યુનિક ડિઝાઇનનું નવરાત્રી માટે એસેસરીઝ અને ડ્રેસ, વિન્ટેજ જ્વેલરી વગેરે મળે છે. રાણીનો હજીરો બહુ જ સુંદર અને ઐતિહાસિક બજાર છે. અહેમદશાહ બાદશાહની રાણીઓની ખબર આ રાણીના હજીરામાં આવેલી છે, તેના પરથી આ જગ્યાનું નામ રાણીના હજીરા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું છે. લોકો ધૂમથી અહીંયા ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
રાણીના હજીરામાં ઓર્નામેન્ટના વેપારી મુનાફ શેખે જણાવ્યું હતું કે, "રાણીના હજીરામાં છેલ્લા 40 વર્ષથી ઓર્નામેન્ટ અને ચણિયાચોળી મળે છે. નવરાત્રી માટે દરેક પ્રકારની વેરાઈટી અહીંયા મળે છે, અને આ એ કે ઐતિહાસિક સ્થળ છે. જ્યાં આખા ગુજરાતથી લોકો નવરાત્રી માટે ખરીદી કરવા માટે આવે છે. ખાસ કરીને અહીંયા નવરાત્રી પહેલા પગ રાખવાની જગ્યા નહીં રહેતી એટલી ભીડ હોય. છેલ્લા 15 વર્ષથી ઇમિટેશન જ્વેલરીમેંટ જ્વેલરી વેચીએ છીએ, અને 300 થી 400 વેરાઈટી હોય છે. અહીંયા રિઝનેબલ ભાવમાં બધી જ આઈટમ મળી જાય છે. સો રૂપિયા થી લઈને રુ.2,000 સુધીના ઓર્નામેન્ટ અહીંયા મળે છે. નોર્મલ માણસ પણ અપલોડ કરી શકે તેવા કલેક્શન અમારી પાસે હોય છે.
વેપારી બાગબાન અબ્દુલ લતીફે જણાવ્યું હતું કે, "અમારી પાસે નવરાત્રી માટે એન્ટિક કલેક્શન છે. બુટ્ટી ,સેટ, કળા, ચૂડી બધું જ મળે છે. નવરાત્રિની ખરીદી કરવા માટે લોકો સ્પેશિયલ રાણીના હજીરામાં આવે છે, અને દર વર્ષે અહીંયા લોકોની ભીડ હોય છે. લોકો મહિના પહેલાથી ખરીદારી કરવા લાગે છે. દર વર્ષે નવરાત્રી માટે નવા કલેક્શન લઈને લોકો આવે છે.
ખરીદી કરવા માટે આવેલી તેજલ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ નરોડા વિસ્તારથી અહીંયા ખરીદારી કરવા માટે આવી છું. નવરાત્રીની તૈયારી માટે અહીંયા શોપિંગ કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. ઓક્સોડાઇઝના જ્વેલરી ઇયરિંગ અને અહીંથી લીધા છે. નવી વેરાઈટીના ભાવ સારા છે. અહીંયા ઘણી બધી દુકાનો છે, ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારની જ્વેલરી મળે છે. દર વર્ષે અહીંયા આવીને નવરાત્રી માટે દરેક વસ્તુઓ ખરીદીને જઈએ છીએ. અમે નાનપણથી અહીંયાથી જ ખરીદી કરવા માટે આવીએ છીએ.
ગ્રાહક દિપાલી બેને જણાવ્યું કે, "હું બાપુનગરથી રાણીના હાજીરામાં ખરીદી કરવા માટે આવી છું. મેં અહિયાથી હાથના કાળા યરિંગ અને શેટ લીધા છે. આ વર્ષે ખૂબ જ ધૂમધામથી નવરાત્રી અમે મનાવવા માટે પ્લાન કર્યો છે. અમે પાર્ટી પ્લોટમાં જઈને ગરબા રમીશું, એના માટે અમે ચણીયા ચોલી પણ ખરીદી લીધી છે.
