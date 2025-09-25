અમદાવાદ: ત્રણ ગોળીઓ સાથે જીવનની જંગ લડનાર મહેફૂઝ મન્સૂરી પર જીવલેણ હુમલાના આરોપીને 10 વર્ષની સજા
Published : September 25, 2025 at 6:16 PM IST
અમદાવાદ: વર્ષ 2018માં મહેફૂઝ મન્સુરી પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો, જેમાં તેને અનેક ગોળીઓ વાગી હતી તેના શરીરમાં ત્રણ ગોળીઓ અંતિમ શ્વાસ સુધી રહી. આવા ત્રણ ગોળીઓ સાથે જીવનની જંગ લડનાર મોહમ્મદ મહેફૂઝ મન્સૂરીને ન્યાય મળ્યો છે. આરોપી ગુલનવાઝ ઉર્ફે સાજીદને અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન કોર્ટે 10 વર્ષની સજા ફટકારી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ મામલે એડવોકેટ ઈમ્તિયાઝ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના ગોમતીપુર વિસ્તારની છે. વર્ષે 2018માં મહેફૂઝ મન્સુરી પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો, જેમાં તેને અનેક ગોળીઓ વાગી. લાંબા સમય સુધી હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધા છતાં, તેના શરીરમાં ત્રણ ગોળીઓ અંતિમ શ્વાસ સુધી રહી. મન્સૂરીના શરીર પર નેક સાઈડ અને બે બેક સાઈડ ત્રણ ગોળી શરીરમાં હતી. તેના શરીરમાં ગોળી અંતિમ શ્વાસ સુધી રહી હતી વ્યક્તિ પોતાનો કેસ લડ્યો હતો. આ કેસમાં પોલીસે પાંચ આરોપીઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને આર્મ્સ એક્ટની કલમો હેઠળ ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કર્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ સેશન કોર્ટમાં 2020માં ટ્રાયલ માટે આવ્યો હતો. મુખ્ય આરોપી સમિર ઉર્ફે લખોટા વચગાળાના જામીન મળ્યા પછી ફરાર થઈ ગયો અને કોર્ટમાં હાજર રહ્યો નથી. બાકીના આરોપીઓ સામે 2022માં ટ્રાયલ ચાલ્યો, જેમાં આરોપી ગુલનવાઝ ઉર્ફે સાજીદને 11 ઓગસ્ટ 2025માં અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન કોર્ટે 10 વર્ષની સજા ફટકારી. અમદાવાદ સીટી સિવિલ સ્ટેશન કોર્ટના જજ પી પી પટેલે આ ચુકાદો આપ્યો હતો.
દુર્ભાગ્યવશ, ચુકાદો સંભળાવવાના એક માસ પહેલા જ મહેફૂઝનું અવસાન થઈ ગયું. તેના શરીરમાં રહેલી ત્રણ ગોળીઓ તેના દુઃખ અને સંઘર્ષની સાક્ષી રહી. આ કેસમાં મહેફૂઝની તરફથી એડવોકેટ ઇમ્તિયાઝખાન પઠાણે આ ઐતિહાસિક ચુકાદો અપાવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. આ ચુકાદો મહેફૂઝના સંઘર્ષને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છે.
