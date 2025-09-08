ETV Bharat / state

PM મોદીના માતાને અપશબ્દો કહેવા મામલે અમદાવાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન, કર્ણાવતી મહિલા મોરચા દ્વારા આવેદન અપાયું

મહિલા મોરચાના બેનર હેઠળ અને અન્ય મોરચાના સહયોગથી સમગ્ર ગુજરાત પ્રદેશમાં "મૉ કા અપમાન નહીં સહેગા હિન્દુસ્તાન" વિરોધ પ્રદર્શન રેલી તથા આવેદનપત્ર.

અમદાવાદ મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન અને રેલી યોજી
અમદાવાદ મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન અને રેલી યોજી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 7:51 PM IST

અમદાવાદ : તાજેતરમાં બિહારમાં વડાપ્રધાનના માતા વિશે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને અપમાનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેના વિરોધમાં મહિલા મોરચાના બેનર હેઠળ અને અન્ય મોરચાના સહયોગથી સમગ્ર ગુજરાત પ્રદેશમાં "મૉ કા અપમાન નહીં સહેગા હિન્દુસ્તાન" વિરોધ પ્રદર્શન રેલી તથા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. વિરોધ પ્રદર્શન કરનારી મહિલાઓ સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી હાય હાય ના નારા લગાવ્યા.

મહિલા મોરચા પ્રમુખે જણાવ્યું : આ મુદ્દે કર્ણાવતી મહિલા મોરચા પ્રમુખ ડોક્ટર સ્મિતા જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપની સશક્ત નારી બહેનો આખા અમદાવાદમાંથી અહીંયા વિરોધ કરવા માટે આવી છે. રાહુલ ગાંધીએ આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જીના માતૃત્વ વિશે જે અભદ્ર અને તેમના ગૌરવને નુકસાન કરતી જે ટીપણી કરી છે, એના ઉપર વિરોધ પ્રદર્શન અમે કરી રહ્યા છીએ. અપમાન અમે નહીં ચલાવીએ. કોઈપણ મા ની અપમાન એ બિલકુલ ચલાવી ના લેવાય. આગળ પણ અમે આ મુદ્દે ધારના પ્રદર્શન કરીશું. અમારી માંગ એ છે કે રાહુલ ગાંધી કે બીજા કોઈ ભવિષ્યમાં ક્યારે આવી ટિપ્પણી ના કરે.

અમદાવાદ મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન અને રેલી યોજી (Etv Bharat Gujarat)

પૂર્વ મહિલા સાંસદે જણાવ્યું : પૂર્વ સાંસદ ભાવનાબેન દવે એ જણાવ્યું હતું કે, "આખા દેશની અંદર આ પ્રકારનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણકે રાહુલ રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ બિહારમાં રેલી લઈને નીકળ્યા હતા, અને એમની જાહેરસભાના મંચ પરથી પ્રધાનમંત્રી જીના માતા ને અપશબ્દ કહેવામાં આવ્યા હતા. રાહુલ અને તેજસ્વી દ્વારા આ મુદ્દે માફી નથી માંગવામાં આવી. સમગ્ર દેશની મહિલાઓના હૃદયમાં આક્રોશ છે. એટલે અમારી માંગ છે કે સમગ્ર કોંગ્રેસ આરજેડી રાહુલ ગાંધી આ મુદ્દે માફી માંગે.

અમદાવાદ મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન અને રેલી યોજી
અમદાવાદ મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન અને રેલી યોજી (Etv Bharat Gujarat)

