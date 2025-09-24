અમદાવાદમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 150થી વધુ પુસ્તકોનું પ્રદર્શન; દરરોજ હજારથી વધુ વાચકોની મુલાકાત, જાણો વિગતે
એમ. જે લાઇબ્રેરીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લેખિત તેમજ તેઓ અંગે વિવિધ લેખકો દ્વારા લખાયેલા 150થી વધુ પુસ્તકોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.
અમદાવાદ : શહેરમાં આવેલ એમ. જે લાઇબ્રેરીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લેખિત તેમજ તેઓ અંગે વિવિધ લેખકો દ્વારા લખાયેલા 150થી વધુ પુસ્તકોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. આ પુસ્તકાલય ઉપરાંત તેને સાથે સંકળાયેલ અન્ય 7 પુસ્તકાલયમાં પણ આ પુસ્તકો મૂકવામાં આવ્યા છે.
નરેન્દ્ર મોદીના જીવન પર આધારિત પુસ્તક એક્ઝિબિશન
આ અનુસંધાનમાં અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જૈને જણાવ્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિનને સેવા પખવાડિયા તરીકે ઉજવવા સરકારશ્રી દ્વારા વિવિધ સેવા પ્રકલ્પોનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. જેના ભાગરૂપે આ એક્ઝિબિશન યોજાયો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જીવન પર આધારિત પુસ્તક એક્ઝિબિશન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દોઢસોથી વધારે પુસ્તકો નરેન્દ્ર મોદી જીવન પર આધારિત લખવામાં આવેલી પુસ્તકો અને તેમના દ્વારા લખાયેલી પુસ્તકોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
પુસ્તકાલયના પુસ્તકોનો દૈનિક 2,000 કરતા વધુ વાચકો લાભ લઈ રહ્યા છે. તા.24-09-2025 થી તા.02-10-2025 દરમિયાન આ પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે, ત્યારે સૌ વિદ્યાર્થીઓ પ્રભુત નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે આ પુસ્તકો દર્શન વધારેમાં વધારે લોકો લાભ લે અને આ પુસ્તકો વાંચે. આ પુસ્તકો વાંચીને આપણા જીવનમાં રાષ્ટ્રહિતની ભાવનાઓ નૈતિકતા સંસ્કાર સવિતા અને સંસ્કૃતિનું ઘડતર કરે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જીવનકવન' પર પ્રકાશિત પુસ્તકોનું તા.24-09-2025 થી તા.02-10-2025 દરમિયાન સેવા સપ્તાહ અંતર્ગત પુસ્તક પ્રદર્શન અને વાંચનનું આયોજન નીચે દર્શાવેલ વાંચનાલયોમાં કરવામાં આવેલ છે.
- શેઠ માણેકલાલ જેઠાભાઈ પુસ્તકાલય, એલિસબ્રીજ
- ગચ્છાધિતિ આચાર્યશ્રી સુબોધસાગર સૂરિશ્વરજી શાખા પુસ્તકાલય-વાસણા
- આત્મા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી શાખા પુસ્તકાલય-મણીનગર
- ઘાટલોડિયા મ્યુ. વાચનાલય, ચાણક્યપુરી બ્રીજ નીચે
- નારણપુરા મ્યુ. વાચનાલય, ડી.કે. પટેલ હોલ, નારણપુરા
- શ્રી વાલ્મિકી ઋષિ મ્યુ. લાયબ્રેરી, ગણેશ ચોક, ઓઢવ
- ઠક્કરબાપા નગર મ્યુ. વાચનાલય, કલ્યાણ ચોક
વાચક પરમાર કિંજલે કહ્યું કે, "હું દરરોજ આ લાઇબ્રેરીમાં વાંચવા માટે આવું છું. આજે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ ની ઉજવણી કરવા માટે એમના નામે લખાયેલી પુસ્તકોનો એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, એ જોઈને મને ખૂબ જ ગર્વ થયું છે. આટલી સારી અને આટલી બધી પુસ્તકો મોદીજી વિશે લખાયેલી છે. આ પુસ્તકોને અમે આવીને વાંચી રહ્યા છે, અને જરૂર પડશે તો અમે ખરીદીને લઈ જઈશું.
બીજા વાચકોએ પણ સારા રિસ્પોન્સ આપ્યા હતા, અને જણાવ્યું કે, "મોદીજી આપણા દેશના વડાપ્રધાન તરીકે તે જે કામ કર્યું છે અને જે ફાળો છે, એના અંગે આ બધી પુસ્તકો છે. તેમના જીવનમાં જે કંઈ થયું તે કેવી રીતે વડાપ્રધાન બન્યા તેના વિશે સરસ એવી માહિતી આ પુસ્તકોમાં આપવામાં આવી છે, અને આ પુસ્તકો વાંચવામાં અમે ખૂબ જ રસ આવી રહ્યો છે.
