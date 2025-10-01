ETV Bharat / state

અમદાવાદના ગીતકારના પરિવારે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો, 6 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો

વ્યાજખોરોના અસહ્ય માનસિક ત્રાસના કારણે મિતેશકુમારની બહેન શ્વેતાબેને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે.

ગીતકારના પરિવારે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો
ગીતકારના પરિવારે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 3:35 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના ગીતકાર અને પ્રોડ્યુસર તરીકે જાણીતા મોટેરાના રહેવાસી મિતેશકુમાર બારોટના પરિવારે 6 વ્યાજખોરોના ગેરકાયદેસર ત્રાસથી તંગ આવીને કડવો અનુભવ કર્યો છે. વ્યાજખોરોના અસહ્ય માનસિક ત્રાસના કારણે મિતેશકુમારની બહેન શ્વેતાબેને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે.

આ ઘટના બાદ ગીતકારે 6 આરોપીઓ જેમાં અનુજ ઉર્ફે કરણ દેસાઈ, વિશાલ દેસાઈ, જીગર દેસાઈ, નિખીલ રબારી, ભાવેશ દેસાઈ અને ઈશ્વર ઉર્ફે ઇસુ દેસાઈ વિરુદ્ધ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે ગુજરાત નાણાની ધીરધાર કરનારા બાબત અધિનિયમ અને B.N.S.S. (ભારતીય ન્યાય સંહિતા) હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે.

વ્યાજખોરોની લૂંટ, રુ.61 લાખ સામે રુ.1.66 કરોડની વસૂલી

મિતેશકુમારે પોતાના ધંધામાં થયેલા નુકસાનને કારણે માર્ચ 2024થી શરૂ કરીને આ 6 વ્યાજખોરો પાસેથી ટુકડે-ટુકડે આશરે રુ.61 લાખની રકમ વ્યાજે લીધી હતી. આરોપીઓએ વ્યાજની પઠાણી ઉઘરાણી કરતા મિતેશકુમાર પાસેથી 10 દિવસના 10 ટકાના અતિ ઊંચા દરે વ્યાજ વસૂલ્યું હતું.

તેમણે અત્યાર સુધીમાં વ્યાજ સહિત રુ. 1.66 કરોડથી પણ વધુ રકમ ચૂકવી દીધી હોવા છતાં, આરોપીઓએ વધુ વ્યાજની માંગણી ચાલુ રાખી હતી. આ વ્યાજખોરોએ બળજબરીથી તેમની પાસેથી કોરા ચેક, કરાર અને પ્રોમિસરી નોટ પર સહીઓ પણ કરાવી લીધી હતી.

બાળકની ધમકી આપી, મકાન પડાવી લીધું

વ્યાજખોરો દ્વારા પરિવારને આપવામાં આવતા ત્રાસની હદ ત્યારે પાર થઈ ગઈ જ્યારે આરોપીઓ જીગર દેસાઈ અને નિખીલ રબારી મિતેશભાઈના ઘરે પહોંચ્યા હતા. તેમણે મિતેશકુમારના 4 વર્ષના એકમાત્ર પુત્રને ઉઠાવી જઈ મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ ધમકીના કારણે ગભરાયેલા મિતેશકુમાર અને તેમના પત્નીએ ડર હેઠળ આવીને, કોઈ પણ કાગળ વાંચ્યા વિના, 12 કોરા વાઉચર પર સહી કરી આપી અને પોતાની રહેણાંકની કિંમતી મિલકત આરોપીઓના નામે લખાવી આપવા મજબૂર બન્યા હતા.

અસહ્ય ત્રાસથી બહેને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો

વ્યાજખોરો વારાફરતી ઘરે આવીને ફરિયાદીના પરિવારને સતત અપશબ્દો બોલી અને ઉપાડી જવાની ધમકી આપીને માનસિક રીતે ત્રાસ આપતા હતા. આ અસહ્ય ત્રાસ અને ગાળાગાળીના કારણે મિતેશકુમારની બહેન શ્વેતાબેને ગંભીર પગલું ભર્યું અને આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ મિતેશભાઈએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પોલીસની કાર્યવાહી

ચાંદખેડા પોલીસે આ ગંભીર મામલે ૬ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ખંડણી, ધમકી અને ગેરકાયદેસર નાણાં ધીરધાર જેવા ગુનાઓ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S.) ની કલમ 308(5), 308(6) (ખંડણી), 296(B) (બળજબરીપૂર્વક મિલકત પડાવી લેવી), 351(3) (ગંભીર ઇજાની ધમકી) તેમજ ગુજરાત નાણાની ધીરધાર કરનારા બાબત અધિનિયમની કલમ 40, 42(D), 42(E) હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે અને વ્યાજખોરોના નેટવર્ક સામે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

