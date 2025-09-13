ETV Bharat / state

અમદાવાદ: નકલી પોલીસ બની લૂંટ ચલાવતી ‘મચ્છી ગેંગ’ના મુખ્ય સૂત્રધારની ધરપકડ

અમદાવાદ સિટી ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રૂપ (S.O.G.)એ શૈલેષભાઈ ઉર્ફે કમલેશ ઠાકોર નામના 45 વર્ષીય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

Published : September 13, 2025 at 6:24 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નાગરિકો માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે. નકલી પોલીસ બનીને લોકોને છેતરતી અને લૂંટ ચલાવતી ‘મચ્છી ગેંગ’નો મુખ્ય સૂત્રધાર આખરે ઝડપાઈ ગયો છે. અમદાવાદ સિટી ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રૂપ (S.O.G.)એ શૈલેષભાઈ ઉર્ફે કમલેશ ઠાકોર નામના 45 વર્ષીય આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પોલીસની પકડમાંથી નાસતો-ફરતો હતો.

ગુનાની મોડસ ઓપરેન્ડી અને ધરપકડ

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, શૈલેષ ઠાકોર તેના સાથીઓ ઈશ્વરપુરી ગોસ્વામી, પ્રદીપ કાછડિયા અને અંકુર પટેલ સાથે મળીને આ ગુનાઓને અંજામ આપતો હતો. આ ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી (ગુનાહિત પદ્ધતિ) અત્યંત ચોક્કસ હતી. તેઓ ડુપ્લિકેટ પોલીસ તરીકે પોતાની ઓળખ આપી, લોકોને ખોટા કેસોમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપતા હતા. એકવાર ભોગ બનનાર ડરી જાય અને તેમનો વિશ્વાસ જીતી લે, પછી તેઓ તેમને કસ્ટમ્સનું સોનું સસ્તા ભાવે આપવાની લાલચ આપીને રોકડ નાણાંની લૂંટ કરતા હતા.

S.O.G. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે બાતમીના આધારે આ સફળ કામગીરી હાથ ધરી હતી. આરોપી શૈલેષ ઠાકોરને 13 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ બપોરે 2:30 વાગ્યે અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારની રાજીવનગર સોસાયટીમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો.

ગુનાહિત ઇતિહાસ અને કાયદેસર કાર્યવાહી

પકડાયેલ આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ લાંબો છે. તે અમદાવાદ ગ્રામ્યના વિવેકાનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 2020માં નોંધાયેલા એક ગુનામાં પાંચ વર્ષથી વોન્ટેડ હતો, જેમાં ઠગાઈ, લૂંટ અને ગુનાહિત કાવતરા જેવી કલમો સામેલ છે. આ ઉપરાંત, તે અમદાવાદ શહેરના રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં 2020માં નોંધાયેલા અન્ય બે ગુનાઓમાં પણ વોન્ટેડ હતો.

ધરપકડ બાદ શૈલેષ ઠાકોરને વધુ કાયદેસર કાર્યવાહી માટે વિવેકાનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે. આ ધરપકડથી શહેરમાં આવા ગુનાઓ આચરતી ટોળકીઓ પર કડક કાર્યવાહીનો સંદેશ મળ્યો છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આ ગેંગના અન્ય સભ્યોને પકડવા માટે તપાસ ચાલુ છે.

