અમદાવાદ: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવ એવા જન્માષ્ટમીના તહેવારની તૈયારીઓ સમગ્ર ભારતમાં જોરશોરથી ચાલી રહી હતી. આ પાવન પર્વ નિમિત્તે, અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલી શ્રી કલ્યાણ પુષ્ટિ હવેલીમાં એક અનેરો ઉત્સાહ અને ભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ ભવ્ય હવેલી માત્ર એક ધાર્મિક સ્થળ જ નથી, પરંતુ લાખો વૈષ્ણવો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને હવેલીમાં વિશેષ કાર્યક્રમમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. રાત્રે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને સવારથી જ મંદિરમાં વિશેષ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યા હતા. મંદિરમાં સવારથી જ ભક્તોની ભીડ લાગી હતી. કૃષ્ણ જન્મોત્સવ વખતે ભગવાનને પંચામૃતથી સ્નાન કરવામાં આવ્યું હતું.
કૃષ્ણ જન્મોત્સવ દરમિયાન મંદિરના વિશેષ કાર્યક્રમ નીચે પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવ્યો હતો...
- જન્માષ્ટમીના દિવસે પંચામૃત સ્નાન સમય - સવારે 6.30 કલાકે
- શ્રુંગાર દર્શન - સવારે 11.00 કલાકે
- શ્રુંગાર દર્શનમાં શ્રીજીને તિલક અને આરતી થશે
- રાજભોગ દર્શન બપોરે - 12.30 થી 1.30 કલાકે
- ઉત્થાપન દર્શન - સાંજે 7.00 થી 7.30 કલાકે
- સંધ્યા આરતી - રાત્રે 8.00 થી 8.30 કલાકે
- શયન દર્શન - રાત્રે 9.00થી 10.00 કલાકે
- જાગરણ દર્શન - રાત્રે 10.15 થી 11.00 કલાકે
- જન્મ દર્શન - રાત્રે 12.00 કલાકે
શ્રી કલ્યાણ પુષ્ટિ હવેલીના મહારાજ સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે, 'હવેલીની પરંપરામાં અનુસાર જન્માષ્ટમીનો મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. કૃષ્ણ જન્મોત્સવમાં ઠાકરજીને મંગળા આરતીમાં, પંચામૃતથી સ્નાન કરવામાં આવે છે. શ્રીંગાર દર્શનમાં, ઠાકોરજીને તિલક અને આરતી અને મંગલ કળશની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રાજભોગ દર્શનમાં આરતી ઉતારવામાં આવે છે. રાત્રે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. સવારે નંદ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. હવેલી પરંપરામાં આ રીતે કૃષ્ણ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. હવેલીમાં વર્ષ દરમિયાન પણ વિશેષ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. જેમાં શ્રાવણ મહિનામાં ઠાકોરજીને હિંડોળામાં ઝુલાવવામાં આવે છે.'
આ પણ વાંચો: