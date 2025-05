ETV Bharat / state

"મીની બાંગ્લાદેશ" બનેલા ચંડોળા તળાવનો ઇતિહાસ, 14 વર્ષમાં કેવી રીતે બદલાયો નકશો ? - HISTORY OF CHANDOLA LAKE

મેગા ડેમોલીશન થયેલા ચંડોળા તળાવના ઇતિહાસ વિશે શું તમે જાણો છો? ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 1, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 1:18 PM IST 2 Min Read

અમદાવાદ: શહેરના ચંડોળા તળાવ સમગ્ર ગુજરાત માટે ટોક ઓફ ટાઉન રહ્યું છે. હાલમાં જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં આવેલી ગેરકાયદે ઝુપડપટ્ટીઓને તોડવામાં આવી છે. આ કામગીરીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તંત્રીની સાથે મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદ પોલીસનો કાફલો તૈનાત હતો. પહેલાથી લઈને આજદિન સુધી જોઈએ તો માત્ર 14 વર્ષમાં જ ચંડોળા તળાવ આખો નકશો બદલાઈ ગયો છે. વર્ષ 2010માં ચંડોળા તળાવની આજુબાજુ હરિયાળી અને તળાવની જળ સંગ્રહ ક્ષમતા અનોખી હતી. પરંતુ વર્ષ 2025માં એટલે કે 14 વર્ષની બાદ અહીંયાની તસ્વીર બદલાઈ ગઈ છે. હાલ તળાવની આસપાસના વિસ્તારોમાં મોટે પાયે અતિક્રમણ થયું છે. હવે તળાવ પર મોટાપાયે ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. પણ શું તમે જાણો છો આ ચંડોળા તળાવનો ઇતિહાસ? તો જુઓ આ અહેવાલ. મેગા ડેમોલીશન થયેલા ચંડોળા તળાવના ઇતિહાસ વિશે શું તમે જાણો છો? (Etv Bharat Gujarat) અમદાવાદનો ચંડોળા વિસ્તાર પહેલા આશાવલના નામે ઓળખાતો હતો. તે સમયે સિંચાઈ પાણીના સંગ્રહ માટે તળાવ મહત્વનું હતું. પશુપાલન માટે ચંડોળામાંથી પાણી પૂરું મળી રહેતું હતું. તે સમયમાં ચંડોળાનો ઉપયોગ શાહી બગીચા માટે થયો હતો. 1930માં દાંડીયાત્રા દરમિયાન ગાંધીજીએ તળાવ નજીક આરામ કર્યો હતો. 1970-80માં ઔદ્યોગિક વિકાસને કારણે અહીં ગેરકાયદે વસાહતો બની ગઈ હતી. 1970-80માં મોટા પાયે તળાવની જમીન પર અતિક્રમણ વધ્યું અને અત્યારે તેની પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં અતિક્રમણ દેખાય છે.

