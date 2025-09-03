અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવ હવે ધીમે ધીમે તેના અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અમદાવાદના વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં ઓપરેશન સિંદૂર અને ધર્મ સાથે સામાજિક મુદ્દાને પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં સ્થિત ગણેશ પંડાલ 'એલિસબ્રિજના રાજા' માધ્યમથી બાળકો માટે ખાસ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ...
અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મંડળ છેલ્લા 14 વર્ષથી ગણેશ ભગવાનની સ્થાપના કરે છે, અને વિવિધ થીમ પર પંડાલ બનાવે છે. આ વખતે મોબાઇલ પહેલાનું બાળકોનું જીવન અને મોબાઈલ પછીનું બાળકોનું જીવન, બંને સ્થિતિ દર્શાવતો પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે.
આ પંડાલના પહેલા ભાગમાં મોબાઈલ પહેલા જે બાળકો મેદાનમાં ક્રિકેટ અને હોકી જેવી રમત રમતા તે બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બીજા પંડાલમાં મોબાઈલ વાપરવાથી બાળકોની આંખને થતા નુકસાન વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે.
દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળની ખાસ પહેલ
આજના ટેકનોલોજીના આ યુગમાં, બાળકોનું મોટાભાગનું બાળપણ મોબાઇલ, ટેબલેટ અને લેપટોપની સ્ક્રીન પર વીતી રહ્યું છે. આ પંડાલના માધ્યમથી મોબાઈલના અતિશય ઉપયોગને કારણે બાળકોને થતા નુકસાન વિશે લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળ દર વર્ષે અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ બનાવે છે. જેમાં ગત વર્ષે ચંદ્રયાન, અને કેદારનાથની થીમ ઉપર ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ પંડાલ બનાવવા માટે મંડળના સભ્યોને ત્રણ થી પાંચ દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. આ મંડળ દ્વારા વિસર્જનના દિવસે, બોલીવુડના જુનિયર આર્ટિસ્ટોને બોલાવી અને મનોરંજન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.
આ પંડાલમાં સજાવટ દ્વારા દર્શાવાયું છે કે કેવી રીતે મોબાઈલનો વધુ પડતો ઉપયોગ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બની રહ્યો છે. ટેકનોલોજીના વધુ પડતા ઉપયોગથી બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું છે અને તેમના જીવન પર તેની નકારાત્મક અસર પણ પડી રહી છે. આ પંડાલ સમાજને એક મહત્વનો સંદેશ આપે છે કે બાળકોને ટેકનોલોજીથી દૂર રાખીને તેમને પ્રકૃતિ અને રમત-ગમત સાથે ફરીથી જોડવા જરૂરી છે, જેથી તેમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે.
માતા-પિતા જોગ પણ વિશેષ સંદેશ
આયોજક સ્વપ્નિલ પટેલે આ થીમ વિશે કહ્યું કે, બાળકોને નાનપણથી જ આંખોના નંબરના ચશ્મા આવી રહ્યા છે. બાળકો અત્યારે ઓનલાઇન ગેમ રમી રહ્યા છે, જેનાથી આંખમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. તેને લઈને આ થીમનો વિચાર આવ્યો. નાના બાળકોએ મોબાઈલથી દૂર રહેવું જોઈએ. તેમના માતા-પિતાને પણ મેસેજ છે કે, બાળકોની સામે તમારે પણ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો બાળકો પણ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરશે. બાળકો આપણા દેશનું ભવિષ્ય છે, માટે બાળકોને મેસેજ આપવો હતો.
