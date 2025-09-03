ETV Bharat / state

'એલિસબ્રિજના રાજા' એ આપ્યો બાળકોને ખાસ સંદેશ, અમદાવાદના ગણેશ પંડાલમાં અનોખી થીમ - GANESH FESTIVAL 2025

અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં સ્થિત ગણેશ પંડાલના માધ્યમથી બાળકો અને માતા-પિતા જોગ ખાસ સામાજિક સંદેશ આપવામાં આવ્યો, જુઓ...

'એલિસબ્રિજના રાજા' ગણેશ પંડાલ
'એલિસબ્રિજના રાજા' ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવ હવે ધીમે ધીમે તેના અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અમદાવાદના વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં ઓપરેશન સિંદૂર અને ધર્મ સાથે સામાજિક મુદ્દાને પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં સ્થિત ગણેશ પંડાલ 'એલિસબ્રિજના રાજા' માધ્યમથી બાળકો માટે ખાસ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ...

અમદાવાદના ગણેશ પંડાલમાં અનોખી થીમ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મંડળ છેલ્લા 14 વર્ષથી ગણેશ ભગવાનની સ્થાપના કરે છે, અને વિવિધ થીમ પર પંડાલ બનાવે છે. આ વખતે મોબાઇલ પહેલાનું બાળકોનું જીવન અને મોબાઈલ પછીનું બાળકોનું જીવન, બંને સ્થિતિ દર્શાવતો પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે.

આ પંડાલના પહેલા ભાગમાં મોબાઈલ પહેલા જે બાળકો મેદાનમાં ક્રિકેટ અને હોકી જેવી રમત રમતા તે બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બીજા પંડાલમાં મોબાઈલ વાપરવાથી બાળકોની આંખને થતા નુકસાન વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે.

'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ...
'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ... (ETV Bharat Gujarat)

દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળની ખાસ પહેલ

આજના ટેકનોલોજીના આ યુગમાં, બાળકોનું મોટાભાગનું બાળપણ મોબાઇલ, ટેબલેટ અને લેપટોપની સ્ક્રીન પર વીતી રહ્યું છે. આ પંડાલના માધ્યમથી મોબાઈલના અતિશય ઉપયોગને કારણે બાળકોને થતા નુકસાન વિશે લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળ દર વર્ષે અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ બનાવે છે. જેમાં ગત વર્ષે ચંદ્રયાન, અને કેદારનાથની થીમ ઉપર ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ પંડાલ બનાવવા માટે મંડળના સભ્યોને ત્રણ થી પાંચ દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. આ મંડળ દ્વારા વિસર્જનના દિવસે, બોલીવુડના જુનિયર આર્ટિસ્ટોને બોલાવી અને મનોરંજન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.

'એલિસબ્રિજના રાજા' એ આપ્યો બાળકોને ખાસ સંદેશ (ETV Bharat Gujarat)

આ પંડાલમાં સજાવટ દ્વારા દર્શાવાયું છે કે કેવી રીતે મોબાઈલનો વધુ પડતો ઉપયોગ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બની રહ્યો છે. ટેકનોલોજીના વધુ પડતા ઉપયોગથી બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું છે અને તેમના જીવન પર તેની નકારાત્મક અસર પણ પડી રહી છે. આ પંડાલ સમાજને એક મહત્વનો સંદેશ આપે છે કે બાળકોને ટેકનોલોજીથી દૂર રાખીને તેમને પ્રકૃતિ અને રમત-ગમત સાથે ફરીથી જોડવા જરૂરી છે, જેથી તેમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે.

'એલિસબ્રિજના રાજા'
'એલિસબ્રિજના રાજા' (ETV Bharat Gujarat)

માતા-પિતા જોગ પણ વિશેષ સંદેશ

આયોજક સ્વપ્નિલ પટેલે આ થીમ વિશે કહ્યું કે, બાળકોને નાનપણથી જ આંખોના નંબરના ચશ્મા આવી રહ્યા છે. બાળકો અત્યારે ઓનલાઇન ગેમ રમી રહ્યા છે, જેનાથી આંખમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. તેને લઈને આ થીમનો વિચાર આવ્યો. નાના બાળકોએ મોબાઈલથી દૂર રહેવું જોઈએ. તેમના માતા-પિતાને પણ મેસેજ છે કે, બાળકોની સામે તમારે પણ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો બાળકો પણ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરશે. બાળકો આપણા દેશનું ભવિષ્ય છે, માટે બાળકોને મેસેજ આપવો હતો.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવ હવે ધીમે ધીમે તેના અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અમદાવાદના વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં ઓપરેશન સિંદૂર અને ધર્મ સાથે સામાજિક મુદ્દાને પણ આવરી લેવામાં આવે છે. અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં સ્થિત ગણેશ પંડાલ 'એલિસબ્રિજના રાજા' માધ્યમથી બાળકો માટે ખાસ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ...

અમદાવાદના ગણેશ પંડાલમાં અનોખી થીમ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મંડળ છેલ્લા 14 વર્ષથી ગણેશ ભગવાનની સ્થાપના કરે છે, અને વિવિધ થીમ પર પંડાલ બનાવે છે. આ વખતે મોબાઇલ પહેલાનું બાળકોનું જીવન અને મોબાઈલ પછીનું બાળકોનું જીવન, બંને સ્થિતિ દર્શાવતો પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે.

આ પંડાલના પહેલા ભાગમાં મોબાઈલ પહેલા જે બાળકો મેદાનમાં ક્રિકેટ અને હોકી જેવી રમત રમતા તે બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બીજા પંડાલમાં મોબાઈલ વાપરવાથી બાળકોની આંખને થતા નુકસાન વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે.

'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ...
'એલિસબ્રિજના રાજા'નો બાળકોને સંદેશ... (ETV Bharat Gujarat)

દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળની ખાસ પહેલ

આજના ટેકનોલોજીના આ યુગમાં, બાળકોનું મોટાભાગનું બાળપણ મોબાઇલ, ટેબલેટ અને લેપટોપની સ્ક્રીન પર વીતી રહ્યું છે. આ પંડાલના માધ્યમથી મોબાઈલના અતિશય ઉપયોગને કારણે બાળકોને થતા નુકસાન વિશે લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

દાળિયા બિલ્ડિંગ યુવક મિત્ર મંડળ દર વર્ષે અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ બનાવે છે. જેમાં ગત વર્ષે ચંદ્રયાન, અને કેદારનાથની થીમ ઉપર ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ પંડાલ બનાવવા માટે મંડળના સભ્યોને ત્રણ થી પાંચ દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. આ મંડળ દ્વારા વિસર્જનના દિવસે, બોલીવુડના જુનિયર આર્ટિસ્ટોને બોલાવી અને મનોરંજન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.

'એલિસબ્રિજના રાજા' એ આપ્યો બાળકોને ખાસ સંદેશ (ETV Bharat Gujarat)

આ પંડાલમાં સજાવટ દ્વારા દર્શાવાયું છે કે કેવી રીતે મોબાઈલનો વધુ પડતો ઉપયોગ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બની રહ્યો છે. ટેકનોલોજીના વધુ પડતા ઉપયોગથી બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું છે અને તેમના જીવન પર તેની નકારાત્મક અસર પણ પડી રહી છે. આ પંડાલ સમાજને એક મહત્વનો સંદેશ આપે છે કે બાળકોને ટેકનોલોજીથી દૂર રાખીને તેમને પ્રકૃતિ અને રમત-ગમત સાથે ફરીથી જોડવા જરૂરી છે, જેથી તેમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે.

'એલિસબ્રિજના રાજા'
'એલિસબ્રિજના રાજા' (ETV Bharat Gujarat)

માતા-પિતા જોગ પણ વિશેષ સંદેશ

આયોજક સ્વપ્નિલ પટેલે આ થીમ વિશે કહ્યું કે, બાળકોને નાનપણથી જ આંખોના નંબરના ચશ્મા આવી રહ્યા છે. બાળકો અત્યારે ઓનલાઇન ગેમ રમી રહ્યા છે, જેનાથી આંખમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. તેને લઈને આ થીમનો વિચાર આવ્યો. નાના બાળકોએ મોબાઈલથી દૂર રહેવું જોઈએ. તેમના માતા-પિતાને પણ મેસેજ છે કે, બાળકોની સામે તમારે પણ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો બાળકો પણ મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરશે. બાળકો આપણા દેશનું ભવિષ્ય છે, માટે બાળકોને મેસેજ આપવો હતો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

KING OF ELLISBRIDGE GANESH PANDALAHMEDABAD ELLISBRIDGE GANESHBAD EFFECTS OF MOBILE ON CHILDRENGANESH PANDAL THEMEGANESH FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.