અમદાવાદ : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના CNCD વિભાગ દ્વારા નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ગાયના છાણમાંથી કંપોસ્ટ ખાતર બનાવવામાં આવે છે, જે શહેરીજનોને કિચન ગાર્ડન માટે ઉપયોગી છે. કરૂણા મંદિર શહેરનું પહેલું Zero Waste Campus તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. અમદાવાદના બાકરોલ કરુણા મંદિરમાં કેવી રીતે નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે ?અને તેનાથી શું ફાયદો મળી રહ્યો છે, તે અંગે જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
કરુણા મંદિર, બાકરોલ : આ અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના CNCD ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેર સૌપ્રથમ રખડતા ઢોરના ત્રાસ મુક્ત શહેર બન્યું છે. દૈનિક ધોરણે જાહેર સ્થળો અને રસ્તા પરથી પકડવામાં આવતા આ ઢોરોને રાખવાની જગ્યા, જેનું જૂનું નામ ઢોરવાળ હતું, તેને કરુણા મંદિરમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યું છે.
ગૌવંશનું સંવર્ધન અને સુરક્ષા : અમદાવાદના બાકરોલ કરુણા મંદિરમાં હાલમાં 740 જેટલા ગૌવંશ રાખવામાં આવ્યા છે. આ ગૌવંશની દૈનિક ધોરણે તબીબી સારવાર, ઘાસચારા અને પાણીની વ્યવસ્થા જેવી તમામ સુવિધાની દરકાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કરી રહી છે. તદુપરાંત પશુઓ માટે એમ્બુલન્સ પણ કાર્યરત છે અને ગાય માટે સેન્ટર હોમ ઊભું કરવામાં આવ્યા છે.
કાઉ ટુરિઝમ અને ફ્રેન્ડ્સ ઓફ કેટલ
બાકરોલ કરુણા મંદિર હાલમાં અમદાવાદમાં કાઉ ટુરિઝમ અને ફ્રેન્ડ્સ ઓફ કેટલ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. શનિ-રવિ, જાહેર તહેવારો અને રજાના દિવસોમાં મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો આવી ગાયની સાથે સમય વિતાવે છે. તેમને રોટી અને ખાદ્ય પદાર્થો અર્પણ કરે છે.
શહેરનું પહેલું ઝીરો વેસ્ટ કેમ્પસ : નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, આ કેમ્પસમાંથી ઉત્પન્ન થતા છાણ અને ગ્રીન વેસ્ટને ઉપાડવાનો અને ડમ્પ સાઇટ સુધી નિકાલ કરવા માટે મહિને સાડા સાત લાખ જેટલો ખર્ચ થતો હતો. આ ખર્ચને બચાવવા ગૌવંશના છાણ અને ગ્રીન વેસ્ટને એક રિસોર્સ તરીકે ઉપયોગ કરવા આવી રહ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત દાણીલીમડા કરૂણા મંદિર ખાતે રાખવામાં આવતા ગૌવંશના છાણાનો વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ તેમજ RRR (રિડ્યુસ રિસાયકલ રિયુઝ) કરવામાં આવે છે.
ગૌછાણ સદુપયોગ-બાયોગેસ પ્લાન્ટ
અહીંયા ગૌ-છાણમાંથી ટિક્કી અને સ્ટીક્સ બનાવાય છે, જે હવન અને સ્મશાનમાં ઉપયોગી થાય છે. અને ઝીરો વેસ્ટ કેમ્પસથી મહિને 7.50 લાખ રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે. આ ગાયના છાણમાંથી એક ટન કેપેસિટી વાળો બાયોગેસ પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવ્યો છે, જે બાયોગેસ પ્લાન્ટમાંથી 50 કિલો જેટલો ગેસ જનરેટ થાય છે. આ ગેસમાંથી રોટલી-લાપસી જેવા ખાદ્ય પદાર્થ બનાવી ગાયને અર્પણ કરવામાં આવે છે. જે બાયોગેસ વપરાતો નથી તેનું વીજળીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે.
વીજળીનું ઉત્પાદન અને બચત : આ કેમ્પસની ઓફિસની બિલ્ડીંગ ઉપર સોલાર પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેથી વીજળીની બચત થઈ રહી છે. ઈલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ પણ થઈ રહી છે અને વીજલીનું બિલ પણ ઘટી રહ્યું છે. ઝીરો વેસ્ટ કેમ્પસનો હેતુ એવો છે કે એ કેમ્પસમાંથી ઉત્પન્ન થતો એક પણ પ્રકારનો વેસ્ટ બહાર નહીં જાય. તેથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ બચશે અને તેને રિસાયકલ કરીને જુદી જુદી રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે.
પ્રાકૃતિક ખાતરનો પુરવઠો : ઝીરો વેસ્ટ કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટના ઇનચાર્જ વસંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ઝીરો બેસ્ટ પ્લાન્ટ કરુણા મંદિર ખાતે બનાવવામાં આવ્યું છે. તમામ ગાયનું છાણ પ્રોસેસ કરી સોલિડ વેસ્ટને ઓર્ગેનિક મેન્યુઅલ તરીકે બનાવીને પ્રાકૃતિક ખેતી કિચન ગાર્ડન માટે ઉપયોગ થાય એ પ્રમાણે વૈજ્ઞાનિક ઢબેથી બનાવેલ એક ખાતર છે. પ્રાકૃતિક ખાતર અહીંયાથી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે.
