અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી ફરી શરૂ થશે આ ટ્રેન, જાણો સંપૂર્ણ વિગત
અમદાવાદના મુસાફરો માટે રાહતના સમાચાર છે, કાલુપુર સ્ટેશન પરથી શિફ્ટ કરેલી કેટલીક ટ્રેનોના સ્ટોપેજ પુનઃ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : September 13, 2025 at 10:47 AM IST
અમદાવાદ : કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી મુસાફરી કરનાર મુસાફરો માટે એક મોટી ખબર સામે આવી છે. પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા રેલ લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (RLDA) દ્વારા પુનઃવિકાસ કાર્યને કારણે, કેટલીક ટ્રેનોના ટર્મિનલને અમદાવાદથી અસ્થાયી રૂપે મણિનગર, વટવા અને અસારવા સ્ટેશનો પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
હવે આમાંથી કેટલીક મુખ્ય ટ્રેન ફરીથી અમદાવાદ સ્ટેશનથી સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે કેટલીક ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ આગામી કેટલાક દિવસો સુધી સાબરમતી સ્ટેશન પર યથાવત રહેશે.
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનથી આગમન/પ્રસ્થાન કરનાર ટ્રેન :
- ટ્રેન નંબર 12655 અમદાવાદ-ચેન્નઈ સેન્ટ્રલ નવજીવન એક્સપ્રેસ
13 સપ્ટેમ્બરથી અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનથી રાત્રે 9:25 કલાકે ઉપડશે
- ટ્રેન નંબર 12656 MGR ચેન્નઈ સેન્ટ્રલ-અમદાવાદ નવજીવન એક્સપ્રેસ
12 સપ્ટેમ્બરથી અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન સાંજે 6:00 કલાકે પહોંચશે
- ટ્રેન નંબર 12932 અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ AC ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ
13 સપ્ટેમ્બરથી સવારે 5:50 કલાકે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનથી ઉપડશે
- ટ્રેન નંબર 19034 અમદાવાદ-વલસાડ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ
13 સપ્ટેમ્બરથી સાંજે 6:10 કલાકે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનથી ઉપડશે
- અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ ગુજરાત એક્સપ્રેસ
13 સપ્ટેમ્બરથી બપોરે 2:30 કલાકે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશથી ઉપડશે
વટવાના બદલે મણિનગર સ્ટેશન પર આગમન કરનાર ટ્રેન :
- ટ્રેન નંબર 12931 મુંબઈ સેન્ટ્રલ-અમદાવાદ ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ
13 સપ્ટેમ્બરથી 19 સપ્ટેમ્બર સુધી રાત્રે 9:35 કલાકે મણીનગર રેલ્વે સ્ટેશનથી ઉપડશે
