અમદાવાદમાં પત્રકાર દ્વારા સોનાના વેપારી સાથે ₹10 લાખની છેતરપિંડી, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુનો નોંધ્યો

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

અમદાવાદમાં પત્રકાર દ્વારા સોનાના વેપારી સાથે ₹10 લાખની છેતરપિંડી, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુનો નોંધ્યો
અમદાવાદમાં પત્રકાર દ્વારા સોનાના વેપારી સાથે ₹10 લાખની છેતરપિંડી, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગુનો નોંધ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 6:49 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક પત્રકારે સોનાના વેપારીને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાંથી બચાવવાના નામે ₹10 લાખની છેતરપિંડી આચરી હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. ફરિયાદીની વિગતો અને ધમકીના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને, અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ફરિયાદની વિગતો અને ઘટનાક્રમ

અમદાવાદના રતનપોળ વિસ્તારમાં સોનાના દાગીનાનો વ્યવસાય કરતા પરેશ નગીનદાસ સોનીએ પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પરેશભાઈ અને તેમના ભાગીદારો સામે સોની બજારના અન્ય વેપારીઓએ ધંધાકીય વિવાદને લીધે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં અરજી કરી હતી. આ અરજીનો નિકાલ કરાવવા માટે ફરિયાદીએ એડવોકેટ ઈલિયાસભાઈ પઠાણનો સંપર્ક કર્યો હતો. વકીલે તેમના પોલીસ સંપર્કો અને પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસ સાથે વાતચીત કરીને જણાવ્યું હતું કે ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં 'મોટો વહીવટ' કરવો પડશે. આ 'વહીવટ'ના નામે પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસ દ્વારા ફરિયાદી પાસેથી ₹10 લાખ રોકડા લેવામાં આવ્યા હતા.

છેતરપિંડી અને ખંડણીની ધમકી

પરેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ, તા. 30/09/2025ના રોજ સાંજે આશરે 4:00 વાગ્યે ઈલિયાસભાઈ પઠાણની ઓફિસમાં આ રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી. જોકે, પૈસા ચૂકવ્યા બાદ પણ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની અરજીનો નિકાલ ન થતાં વેપારીઓને છેતરપિંડી થઈ હોવાની શંકા ગઈ. જ્યારે ફરિયાદીએ આ મામલે વકીલ મારફતે પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે પત્રકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે તે હવે સોનીઓનો ફોન નહીં લે. એટલું જ નહીં, પત્રકાર વ્યાસે વેપારીઓ બે નંબરી સોનાનો ધંધો કરતા હોવાનું કહી, તેમના ધંધા પર જી.એસ.ટી.ની રેઈડ કરાવવાની અને મીડિયામાં બદનામ કરવાની ગંભીર ધમકી આપી હતી.

પોલીસ કાર્યવાહી અને ગુનાની કલમો

આ ઘટનાક્રમ બાદ ફરિયાદીએ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં અરજી કરી, જેના આધારે ગુરુવારે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી. આ કેસમાં પત્રકાર દિર્ધાયુ વ્યાસ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 318(4) અને 351(2) હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે છેતરપિંડી અને ખંડણીના આરોપોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.

