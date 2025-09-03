અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવ હવે ધીમે ધીમે તેના અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. અમદાવાદના વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા અલગ અલગ થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. અમદાવાદના જીવરાજ પાર્ક વિસ્તારમાં જય માતાજી મિત્ર મંડળના યુવકો દ્વારા દ્વારકા નગરીની થીમ પર ગણેશ પંડાલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
'દ્વારકા નગરી' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ
અમદાવાદમાં ઠેર ઠેર ગણપતિ પંડાલનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. વિવિધ જગ્યાએ જોવા મળતા અલગ-અલગ થીમ પરના ગણેશ પંડાલ લોકોમાં ઉત્સુકતા જગાવી રહ્યા છે. જય માતાજી મિત્ર મંડળના યુવકોએ દ્વારકા નગરીની થીમ પર ગણેશ પંડાલનું આયોજન કર્યું, જેમાં ભગવાન ગણેશજીની સાથે કૃષ્ણ ભગવાન, રાધાજી, રૂક્ષ્મણીજી, ગાંધારીજી અને દ્વારકા નગરીની પ્રતિકૃતિ દર્શાવવામાં આવી છે.
દ્વારકા નગરીનો ઉદય-અસ્ત થયાની કથા
પંડાલમાં આરતી બાદ અહીં રાધાજી, રૂક્ષ્મણીજીની કથા તથા ગાંધારીનો શ્રાપ અને દ્વારકા નગરીનો ઉદય અને અસ્ત થયાની કથા શો દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. અહીં એક મોટું માછલીઘર મુકવામાં આવ્યું છે. જેમાં પાણીની અંદર વિવિધ પ્રકારની માછલીઓ સાથે દ્વારકા નગરીના પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. શો દરમિયાન દ્વારકા નગરીની પ્રતિકૃતિ જ્યારે પાણીની અંદર પ્રવેશે છે ત્યારે સાક્ષાત દ્વારકા નગરી દરિયામાં સમાતી હોય તેવો આભાસ થાય છે.
"અમે છેલ્લા 19 વર્ષથી અહીં ગણેશ પંડાલનું આયોજન કરીએ છીએ. આ વર્ષે, અમને 'દ્વારકા નગરી' ની થીમ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. આના માટે છ મહિના વિચાર્યું અને બે મહિના મહેનત કરી. " -- સમીરભાઈ (આયોજક)
ગણપતિ દર્શન અને દ્વારકા નગરી થીમ પરનો શો
આ પંડાલમાં મૂકવામાં આવેલી ગણપતિની મૂર્તિ માટીમાંથી નિર્મિત છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિને ધ્યાનમાં રાખીને પંડાલની બધી જ વસ્તુઓ બનાવવા માટે કાગળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આમ પર્યાવરણને કોઈ પણ નુકસાન ન થાય તે બાબતનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. લોકો અહીં દર્શન કરવા આવે ત્યારે આ વિશેષ થીમ જોઈને ખૂબ જ આનંદિત થાય છે. અહીં રાત્રે 10 શો કરવામાં આવે છે, દરેક શોમાં 200થી 250 લોકો ગણપતિ દર્શન અને દ્વારકા નગરની થીમ પરનો શો નિહાળે છે.
પંડાલની બાજુમાં જ ગણપતિ વિસર્જન : ગણેશ વિસર્જન વિશે વાત કરતા તેઓએ કહ્યું કે, પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે ગણપતિ વિસર્જન સમયે પંડાલની બાજુમાં જ વિસર્જન કુંડ બનાવવામાં આવે છે. તથા તેમજ ગણપતિની મૂર્તિને વિસર્જિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પાણી અને માટી લોકો પોતાની સાથે લોટામાં ભરીને લઈ જાય છે અને પોતાના ઘરમાં આવેલા છોડમાં નાખે છે.
આ આયોજન વિશે વાત કરતા આયોજક સમીરભાઈએ જણાવ્યું કે, " કૃષ્ણ ભગવાન, રાધાજી, રૂક્ષ્મણીજીની કથા અને ગાંધારીનો શાપ અને દ્વારકા નગરીનો ઉદય-અસ્ત કેવી રીતે થયો તેની સંપૂર્ણ માહિતી દર્શાવી છે. લોકોને આ થીમ ખૂબ પસંદ આવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિ જમીનમાંથી બહાર આવે છે, ત્યારે બાળકોનો ઉત્સાહ જોવા જેવો હોય છે! આ પહેલા પણ અમે ઘીના ગણપતિ, ઉરી સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને ગણપતિના જુદા જુદા સ્વરૂપો જેવી થીમ રજૂ કરી ચૂક્યા છીએ."
