અમદાવાદમાં શિક્ષક દિનની ઉત્સાહભેર ઉજવણી, શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનું સન્માન કરાયું

આત્મીય વિદ્યા નિકેતન સ્કૂલ ખાતે 'અમદાવાદ જિલ્લા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક' વિતરણ સમારોહનું આયોજન

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ : શિક્ષક દિન નિમિત્તે અમદાવાદમાં શાળાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે આત્મીય વિદ્યા નિકેતન સ્કૂલ ખાતે 'અમદાવાદ જિલ્લા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક' વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ શહેરના DEO રોહિત એમ. ચૌધરી, ગ્રામ્ય DEO બી. એન. પ્રજાપતિ અને સાબરમતી વિસ્તારના ધારાસભ્ય ડૉ. હર્ષદ પટેલ સહિત અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડ, જિલ્લા પંચાયત અને અન્ય શૈક્ષણિક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થના સાથે થઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓએ પિયાનો અને માઇક પર પ્રાર્થના રજૂ કરી વાતાવરણને ભક્તિમય બનાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, "શુભ સ્વાગતમ" ગીત પર નૃત્ય રજૂ કરીને મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
કાર્યક્રમમાં, જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને તેમના ઉત્કૃષ્ટ શૈક્ષણિક પ્રદાન બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ સમારોહમાં જિલ્લા કક્ષાના 3 અને તાલુકા કક્ષાના 3 એમ કુલ 6 શિક્ષકોને પારિતોષિક એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાના ૧૫-૧૫ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું પણ સન્માન કરીને તેમનો ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો હતો.

DEO રોહિત ચૌધરીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે, "આજનો દિવસ ખૂબ જ ગૌરવવંતો દિવસ છે. શિક્ષક એ સમાજનું નિર્માણ કરનાર અને રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં પાયાની ભૂમિકા ભજવનાર છે." તેમણે ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનને યાદ કરતાં કહ્યું કે, "શિક્ષક એ એક સડક સમાન છે, જે પોતે સ્થિર રહીને મુસાફરોને તેમની મંજિલ સુધી પહોંચાડે છે." તેમણે એક સુંદર ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, "શિક્ષક પહેલાં શીખવાડે છે અને પછી પરીક્ષા લે છે, જ્યારે જીવન પહેલાં પરીક્ષા લે છે અને પછી શીખવાડે છે."

મહેમાનોનું સ્વાગત શાલ, પુષ્પગુચ્છ, ખાદીનો રૂમાલ અને 'એક પેડ માં કે નામ' પહેલ હેઠળ વાંસનો છોડ આપીને કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને પારિતોષિક અને ઈનામ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. પુરસ્કાર રૂપે, રાજ્ય કક્ષાએ શાળાને રુ.1,00,000, જિલ્લા કક્ષાએ રુ.15,000 અને તાલુકા કક્ષાએ રુ.5,000ની રકમ એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો બંને માટે પ્રેરણાદાયી રહ્યો હતો, જેણે ગુરુ-શિષ્યના પવિત્ર સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવ્યા હતા.

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

