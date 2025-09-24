ETV Bharat / state

અમદાવાદના PIનું હડકવાથી મોત ચોંકાવનારુ, જાણો સમગ્ર મામલે તબીબોના મંતવ્યો અને સલાહ

જૂનાગઢમાં શ્વાનોના તબીબ તરીકે કામ કરી રહેલા ડો. મિથુન ખાટરીયાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોન વાતચીત કરી.

અમદાવાદના PIનું હડકવાથી મોત ચોંકાવનારુ
અમદાવાદના PIનું હડકવાથી મોત ચોંકાવનારુ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : 2 દિવસ પુર્વે અમદાવાદ પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બદલાવતા પી.એસ.આઇ વનરાજ માંજરીયાનું મોત હડકવાને કારણે થયું હોવાની વિગતો માધ્યમમાં આવી રહી છે, તેની વચ્ચે શ્વાનના ડોક્ટરો પીઆઇ માંઝરીયાનું મોત હડકવાથી થઈ શક્યું હોય, પરંતુ હજુ સુધી તેમનો કોઈ પ્રાથમિક હડકવાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો નથી. જેને લઈને પીઆઈનું મોત હડકવાથી થયું છે, તેવું કહેવું અત્યારે ખૂબ વહેલું ગણાશે વધુમાં માજરીયાના મોત બાદ જે પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યો છે, તેમાં પણ કાર્ડીયાક અરેસ્ટને કારણે મોત થયું હોવાની પ્રાથમિક વિગતો જોવા મળે છે.

PI માંજરીયાનું મોત હડકવાથી કે અન્ય કારણોસર

અમદાવાદ પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા પીઆઇ વનરાજ મંજૂરીયાનું મોત 2 દિવસ પૂર્વે થયું છે. પી.આઈ દરજ્જાના અધિકારીનું મોત થતા માધ્યમોમાં પણ તેમના મોતના સમાચારો સતત ચાલી રહ્યા છે. તે મુજબ મંજરીયાનું મોત હડકવા રોગને કારણે થયું હોવાની પ્રાથમિક વિગતો માધ્યમોમાં ચાલી રહી છે, પરંતુ શ્વાન જેવા પ્રાણીના નખથી કોઈ પણ વ્યક્તિને હડકવા જેવો રોગ લાગુ પડે તેવી સ્થિતિ ખૂબ ઓછી છે.

સામાન્ય રીતે હડકવા ગ્રસ્ત પ્રાણી કોઈ પણ વ્યક્તિને બટકું ભરે અથવા તો સીધા તેની લાળના સંપર્કમાં આવે તો હડકવાનો રોગ થઈ શકે છે, પરંતુ પી આઈ માંન્જરીયાના મોતના દિશામાં તેમની પાસે રહેલા તેમના ત્રણેય સ્વાનો એકદમ સ્વસ્થ અને હડકવા ગ્રસ્ત હોય તેવા કોઈ પણ પ્રાથમિક લક્ષણો ધરાવતા નથી.

હડકવા કોઈપણ પ્રાણીના કરડવાથી કે બટકું ભરવાથી થઈ શકે

હડકવાનો રોગ પ્રાણ ઘાતક છે, જે હડકવા ગ્રસ્ત વાઇરસ દ્વારા સંક્રમિત કોઈ પણ પ્રાણીના કરડવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પ્રાણીને હડકવા થઈ શકે છે. જેમાં કુતરા બિલાડા ચામાચીડિયા ઉંદર અને મોટા ભાગના પ્રાણીઓને હડકવા સામાન્ય રોગ તરીકે થતો હોય છે. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હડકવા ગ્રસ્ત પ્રાણી દ્વારા બટકું ભરવામાં આવે તો આવી વ્યક્તિને ખડકવા થઈ શકે છે. પીઆઇ માંજરીયાના ત્રણેય શ્વાનોને હડકવા વિરોધી રસી આપવામાં આવી હતી. વધુમાં તેમના ત્રણેય સ્વાનોને હડકવાના કોઈ પ્રાથમિક લક્ષણો જોવા મળતા નથી. જેથી તેમના પાસે રહેલા એક લેબ્રાડોર ડોગના નખ લાગવાથી હડકવા થયો છે. આ વાત ખૂબ જ ચિંતાજનક માનવામાં આવે છે.

શ્વાનોના તબીબે આપ્યો પ્રતિભાવ

પાછલા ઘણા વર્ષથી જૂનાગઢમાં શ્વાનોના તબીબ તરીકે કામ કરી રહેલા ડો. મિથુન ખાટરીયાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોન વાતચીત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "કોઈપણ પ્રાણીને અથવા તો મનુષ્યને હડકવા થાય તો તેના લક્ષણો એકદમ પ્રસ્તુત થતા હોય છે, અને કોઈપણ વ્યક્તિને તેની જાણ થઈ જતી હોય છે. હડકવા ગ્રફ્ત કોઈપણ પ્રાણી આઠથી દસ દિવસ કરતાં વધારે સમય જીવી શકતું નથી, પરંતુ પીઆઇ માંજરીયાના ત્રણેય શ્વાનો એકદમ સ્વાસ્થ્ય છે. ત્રણેય સ્વાનોને હડકવા વિરોધી રસી આપવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં નખ દ્વારા નખોરીયા ભરવાથી હડકવા થાય તે વાત ખૂબ જ ગંભીર અને ચિંતાજનક છે,

વધુમાં પીઆઇના મોત બાદ તેમના નમૂનાઓ પૃથ્થકરણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે જેમાં ખાસ હડકવાથી મોત થયું છે, કે કેમ તેને લઈને વિગતવાર લેબોરેટરી રીપોર્ટ આવ્યા બાદ પીઆઇનું મોત હડકવાથી થઈ શકે કેમ તેને લઈને કોઈ અંતિમ નિર્ણય થઈ શકે છે, પરંતુ હાલ પીએમ રિપોર્ટમાં પી.આઈ માંજરિયાનું મોત કાર્ડિયાક અરેસ્ટને કારણે થયું હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. બનાસકાંઠા ધાખાથી ચોકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો, એક વર્ષ બાદ હડકવા ઉપડતા યુવકનું મોત
  2. World Rabies Day 2023: આજે વિશ્વ હડકવા દિવસ, જાણો કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છેે

For All Latest Updates

TAGGED:

DOG DOCTOR JUNAGADHAHMEDABAD PI DEATHAHMEDABAD POLICEGUJARAT POLICEAHMEDABAD PI DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.