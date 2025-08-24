અમદાવાદ : જે.જી કૉલેજ ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિકના સહયોગથી મહાન સંગીત કલાકારો વિદુષી મંજુ, નંદન મહેતા અને પંડિત નંદન યશોધર મહેતાની સ્મૃતિમાં 'ભારતીય સંગીત વૈજયંતિ' નામની ત્રણ દિવસીય રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સંગીત સ્પર્ધાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સ્પર્ધાનું આયોજન 22 થી 24 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલા એશિયા કેમ્પસ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સંગીત સ્પર્ધામાં દેશભરના 45થી વધુ પ્રતિભાશાળી કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો.
સંગીતનો સૂરમય સંગમ : આ સ્પર્ધામાં હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય કંઠ્ય સંગીત, પર્કશન (તાલ વાદ્ય) અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક (સ્વર વાદ્ય) જેવી સંગીતની વિવિધ શૈલીઓનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું હતું. સ્પર્ધાના એલિમિનેશન રાઉન્ડ 22 અને 24 ઓગસ્ટના રોજ યોજાયા હતા. જેમાં કલાકારોએ પોતાની કળાનો પરિચય કરાવ્યો હતો. આજે આ સ્પર્ધાનો ફાઇનલ રાઉન્ડ યોજાયો હતો. જેમાં શ્રેષ્ઠ કલાકારોએ સંગીત પ્રેમીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
વિદુષી મંજુ નંદન મહેતા અને પંડિત નંદન યશોધર મહેતાને અંજલિ : આ સ્પર્ધાનું આયોજન વિદુષી મંજુ નંદન મહેતાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કરવામાં આવ્યું હતું. જે.જી કૉલેજ ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિક દ્વારા આ સ્પર્ધા યોજીને બંને મહાન કલાકારોને સંગીતમય શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. પંડિત નંદન યશોધર મહેતા અને વિદુષી મંજુ નંદન મહેતાએ સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિકની સ્થાપના કરી હતી. તેમનો જે.જી. કૉલેજ ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ સાથે પણ ગાઢ સંબંધ રહ્યો હતો.
કૉલેજ પ્રિન્સિપાલ એ જણાવ્યું : જે.જી. કૉલેજ ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના વાઇસ પ્રિન્સિપાલએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમમાં આખા ગુજરાતમાંથી લોકો ભાગ લેવા આવ્યા છે. 12 થી 20 અને 20 થી 34 વર્ષની વયમર્યાદામાં જુનિયર અને સિનિયર એમ 2 કેટેગરી રાખવામાં આવી છે. જેમાં વિજેતા માટે ઈનામ સહિત કેશ પ્રાઈઝ પણ છે. આ પ્રતિયોગિતામાં 45થી વધુ લોકો એ ભાગ લીધો છે. જજ માટે પનવેલ, વનસ્થલી અને પૂણેથી બોલાવ્યા છે. દરેક પ્રતિયોગી માટે આ ઉત્તમ તક છે. લોકો અહી પ્રતિયોગિતા જોવા આવે છે અને સંગીતનો આનંદ લે છે."
ચેન્નાઈથી આવેલા પ્રતિયોગી દ્રષ્ટિએ જણાવ્યું હતું કે, "તેઓ ચેન્નાઈથી અહી સંગીત શીખવા આવ્યા છે, અને સપ્તક સ્કૂલથી તેઓ સંગીત શીખી રહ્યા છે. તેમણે વાયોલિન પર રાગ કિરવાણી પ્રસ્તુત કર્યો હતો. તેમની સાથે સંગત તરીકે તબલા વાદન કરનાર ચિરાગ પરાડીયા એ જણાવ્યું કે, તેઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી તબલા શીખી રહ્યા છે. આ પર્ફોમન્સ માટે છેલ્લા એક મહિનાથી પ્રૅક્ટિસ કરી રહ્યા છે. "
આ સ્પર્ધાએ યુવા કલાકારોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે એક ઉત્તમ મંચ પૂરો પાડ્યો હતો. ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતની પરંપરાને જીવંત રાખવામાં એક મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
