ETV Bharat / state

અમદાવાદના આ તબીબ ચલાવે છે લેખકોના નામનું ક્લિનિક, આપે છે ફીમાં સારવાર, વાંચો વધારે...

"અમદાવાદના મીઠાખળી વિસ્તારમાં નર્મદ મેઘાણી પુસ્તકાલય ચાલે છે. આનંદ મેઘાણી પુસ્તકાલયમાં હું હંમેશાથી દર ગુરુવારે જતો હતો, અને ત્યાં મિટિંગમાં ભાગ લેતો હતો.

અમદાવાદવમાં લેખકોના નામ અનોખું ક્લિનિક નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક
અમદાવાદવમાં લેખકોના નામ અનોખું ક્લિનિક નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : તમે ક્યારેય કોઈ ડૉક્ટર વિશે સાંભળ્યું છે, જે ગુજરાતી લેખકોના નામે રાહત દરે ક્લિનિક ચલાવે છે? અમદાવાદમાં એક ડૉક્ટર, નિઃસ્વાર્થપણે શનિવારે 2 કલાક માટે "નર્મદા મેઘાણી રાહત ક્લિનિક" ચલાવે છે. ડૉ. દુર્ગેશ મનોજ મોદીએ વર્ષ 2022થી આ ક્લિનિકની શરૂઆત કરી હતી. જાણો કેમ આ ક્લિનિકની શરૂઆત કરવામાં આવી. આ ક્લિનિકનું નામ નર્મદા મેઘાણી રાહત ક્લિનિક કેમ જાણો આ અહેવાલમાં....

અમદાવાદમાં નર્મદા મેઘાણી રાહત ક્લિનિક

ડૉ. દુર્ગેશ મનોજ મોદી, એમડી ફિઝિશિયન (MBBS), ડીએનબી (ફેમિલી મેડિસિન), સર્ટિફાઇડ ડાયાબિટોલોજિસ્ટ (બીએમજે-આરસીપી યુકે) છે, પરંતુ તેમને સાહિત્ય પ્રત્યે બહુ જ પ્રેમ અને જુસ્સા છે. આ ક્લિનિક શરૂ કરવાનું કામનું જણાવતા ડોક્ટર દુર્ગેશ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, નર્મદા અને મેઘાણી - ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવના 2 સાહિત્યકારો છે. 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં એક, 20મી સદીના પહેલા ભાગમાં બીજા, ગુજરાતીઓની ચેતનાને સંકુચિત કરવાનું અને તેમની ભાવનાત્મક વ્યવસ્થાને હચમચાવી નાખવાનું ઉત્તમ કાર્ય કર્યું.

અમદાવાદવમાં લેખકોના નામ અનોખું ક્લિનિક નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક (Etv Bharat Gujarat)

નર્મદમાં સંઘર્ષ અને વિચાર અને કાર્યની એકતાનો જુસ્સો હતો, જ્યારે મેઘાણીમાં સંવેદનશીલ હૃદય અને સામાન્ય માણસ સાથે જોડાવાની ઇચ્છા હતી. આ ગુણોને ધ્યાનમાં રાખીને, આ માનવ સંવેદનશીલતાને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ, યોગ્ય પ્રમાણમાં સચોટ નિદાન સાથે જોડવાનો પ્રયાસ છે.

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદના મીઠાખળી વિસ્તારમાં નર્મદ મેઘાણી પુસ્તકાલય ચાલે છે. આનંદ મેઘાણી પુસ્તકાલયમાં હું હંમેશાથી દર ગુરુવારે જતો હતો, અને ત્યાં મિટિંગમાં ભાગ લેતો હતો. જ્યારે મારુ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ થયું, ત્યાર પછી મેં નર્મદ મેઘાણી પુસ્તકાલયના સહયોગથી જ ત્યાં બાજુમાં જ સૌથી પહેલા મેં નર્મદ મેઘાણી ક્લિનિકની શરૂઆત કરી હતી. નર્મદ મેઘાણીને આદર્શ માનીને મેં આ ક્લિનિકનું નામ નર્મદ મેઘાણી ક્લિનિક રાખ્યું.

એપ્રિલ 2022માં મેં આ ક્લિનિકની શરૂઆત કરી હતી. 2024માં મીઠાખળીથી અમે ક્લિનિકને શિફ્ટ કર્યુ. એમ.જે લાઇબ્રેરી પાછળ આશીમા હાઉસમાં ક્લિનિક ચાલુ કર્યું છે. પહેલાની ક્લિનિકમાં જગ્યા નાની હતી અને દર્દીઓને થોડું મુશ્કેલીઓ પડતી હતી. જેના કારણે અમે અહીંયા શિફ્ટ થયા. અહીંયા સરળતાથી પેશન્ટ આવે છે. નર્મદ મેઘાણી પુસ્તકાલય વિના મૂલ્ય સેવાઓ આપે છે. ત્યારે મેં પણ વિચાર્યું કે નર્મદ અને ઝવેરચંદ મેઘાણીના વિચારો લોકો સુધી સરળતાથી પહોંચે. નર્મદ મેઘાણી ક્લિનિકમાં લોકોને રાહત દરે સારવાર આપવામાં આવે છે.

નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક
નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક (Etv Bharat Gujarat)

જો દર્દી પહેલી વખત આવે તો એમના માટે રુ.150 ફી છે, અને એ પછી કાયમ માટે 100 રૂપિયા ફી છે. અહીંયા ઘણા પેશન્ટ આવે છે, અને ક્લિનિક જોઈને એ આચાર્યચકિત થાય છે. નામ જોઈને ચોંકી જાય છે. સામાન્ય રીતે ક્લિનિકનું નામ કોઈ ડોક્ટર કોઈ ભગવાન અથવા કે કોઈ સારા શબ્દ પર હોય છે, પરંતુ અહીંયા લેખકના નામથી ક્લિનિક ચાલે છે. એ લોકો માટે નવાઈની વાત છે. ક્લિનિકની બહાર બોર્ડ પર લગાવવામાં આવ્યું છે, કે શું કારણ છે કે ક્લિનિકનું નામ નર્મદ મેઘાણી ક્લિનિક છે.

આ અંગે ડોક્ટર દુર્ગેશ મોદીના મિત્ર જયેશ પટેલે જણાવ્યું કે, "નર્મદ મેઘાણી લાઇબ્રેરીની અંદર દુર્ગેશભાઈ સાથે મારી મુલાકાત થઈ હતી. આ નર્મદ મેઘાણી લાયબ્રેરી અમદાવાદના મીઠાખળી કરવાની રેલ્વે ક્રોસિંગ સામે આવેલી છે. જે 1992થી ચાલે છે, અને વિદ્યાર્થી કાળથી જ દુર્ગેશભાઈ ત્યાં આવતા હતા. જુદા જુદા સાહિત્યકારોનો પુસ્તકો વાંચતા હતા. વીર કવિ નર્મદ જે સમાજ સુધારક હતા. ઝવેરચંદ મેઘાણી રાષ્ટ્રીય કવિ છે. જેણે આઝાદીના આંદોલનમાં એક અગત્યની ભૂમિકા બજાવનાર ક્રાંતિ ગીતોને આપનાર હતા.

ડૉ. દુર્ગેશ મનોજ મોદી
ડૉ. દુર્ગેશ મનોજ મોદી (Etv Bharat Gujarat)

આ બંને સાહિત્યકારોના જુસ્સો લઈને મેં પણ સૌથી પહેલા નર્મદ મેઘાણી ક્લિનિક ચાલુ કરી હતી. ત્યારબાદ દુર્ગેશ મોદી પણ આ રંગે રંગાયા, અને પછી તે ડોક્ટર થયા. ડોક્ટર થયા પછી પણ તે સામાજિક કાર્ય કરવા માટે આ ક્લિનિક બનાવી છે. પહેલા મીઠાખળીમાં નાનકડા રૂમમાં તે આ ક્લિનિક ચલાવતા હતા. 2 વર્ષ પછી અહીંયા શિફ્ટ થયા. અહીંયા દર્દીઓને સારી રીતે સારવાર આપવામાં આવે છે. અહીંયા ગરીબોને સંપૂર્ણપણે ફ્રીમાં સારવાર આપવામાં આવે છે અને જેને પોસાય છે એનાથી રાહત દરે ફી લેવામાં આવે છે.

નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક
નર્મદ-મેઘાણી ક્લિનિક (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદ મ્યુનિ.કોર્પો.ની આર્બિટ્રેશનની સમગ્ર પ્રક્રિયા નાબૂદ, AMCનો આર્બિટ્રેશન રદ કરવાનો નિર્ણય હાઈકોર્ટે માન્ય રાખ્યો
  2. મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: રેલવે મંત્રીએ પાંચ કિમી લાંબી ટનલ નિર્માણનો આરંભ કરાવ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

NARMAD MEGHANI CLINICAHMEDABAD NEWSELLISBRIDGE NARMAD MEGHANI CLINICDR DURGESH MANOJ MODINARMAD MEGHANI CLINIC

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.