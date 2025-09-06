ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં યુવકે લમણે ગોળી મારીને જિંદગીનો અંત આણ્યો, પોલીસ લાગી તપાસમાં

અમદાવાદના જોધપુરમાં એક યુવકે લમણે ગોળી મારીને જીવન ટૂંકાવ્યું, આ મામલે પોલીસ પરિવારજનો અને નજીકના સંબંધીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે.

જોધપુર વિસ્તારમાં ફાયરીંગની ઘટના
જોધપુર વિસ્તારમાં ફાયરીંગની ઘટના (Etv Bharat Gujarat)
September 6, 2025

અમદાવાદ : આનંદનગર વિસ્તારમાં એક ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં ફાલ્ગુન ટેનામેન્ટમાં રહેતા રમેશભાઈ ઠાકોર નામના એક વ્યક્તિએ પિસ્તોલથી ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી છે.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, રમેશભાઈ ઠાકોરે પોતાના માથાના ભાગે પિસ્તોલ ચલાવી હતી. ગોળી વાગતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા, અને તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની શેલ્બી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં જ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે સ્થળ પર જઈને જરૂરી તપાસ હાથ ધરી હતી, અને પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા.

જોધપુર વિસ્તારમાં ફાયરીંગની ઘટના
જોધપુર વિસ્તારમાં ફાયરીંગની ઘટના (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતદેહને આજે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવશે. જેથી મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાય. હાલ, પોલીસે આ ઘટનાને અકસ્માત મૃત્યુ (Accidental Death) તરીકે નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસ દ્વારા આત્મહત્યાના કારણ અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ કારણ સામે આવ્યું નથી. રમેશભાઈએ કયા કારણોસર આટલું આત્મઘાતી પગલું ભર્યું તે અંગે પોલીસ પરિવારજનો અને નજીકના સંબંધીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ દુઃખદ બનાવ અંગે પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ ચાલી રહી છે, અને ટૂંક સમયમાં જ આત્મહત્યા પાછળનું કારણ બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.

