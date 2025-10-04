અમદાવાદમાં આવતીકાલે વિચરતા વિમુક્ત સમાજનું રાજ્ય સ્તરીય મહાસંમેલન, 4000થી વધારે લોકો ભાગ લેશે
ભાજપ ઓબીસી મોરચાના ગુજરાત અધ્યક્ષ મયંક નાયક અને DWBDNCના સદસ્ય ભરતભાઈ પટણી દ્વારા અમદાવાદ એનએકસી ખાતે પત્રકાર પરિષદ કરવામાં આવી હતી.
Published : October 4, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 5:39 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતના વિચરતા તથા વિમુક્ત (NT-DNT) સમાજનું રાજ્ય સ્તરીય મહાસંમેલન આવતીકાલે યોજાશે. જેને લઈને રાજ્યસભાના સાંસદ તથા ભાજપ ઓબીસી મોરચાના ગુજરાત અધ્યક્ષ મયંક નાયક અને DWBDNCના સદસ્ય ભરતભાઈ પટણી દ્વારા અમદાવાદ એનએકસી ખાતે પત્રકાર પરિષદ કરવામાં આવી હતી.
જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "ગુજરાતના વિચરતા તથા વિમુક્ત (NT-DNT) સમાજનું રાજ્ય સ્તરીય મહા સમ્મેલન 5 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન હોલ ખાતે યોજાવાનું છે.
વિચરતા તથા વિમુક્ત (NT-DNT) સમાજનું રાજ્ય સ્તરીય મહાસંમેલન
આના અનુસંધાનમાં રાજ્યસભાના સાંસદ તથા ભાજપ ઓબીસી મોરચાના ગુજરાત અધ્યક્ષ મયંક નાયક જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતમાં વિચારતા અને વિમુક્ત જાતિઓ માટે મોટો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવશે. (NT-DNT) સમાજનું રાજ્ય સ્તરીય મહા સંમેલન 5 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી કોન્વેન્શન હોલ ખાતે કરવામાં આવશે છે. આ મહા સંમેલનમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી 4000થી વધારે વિચરતા વિમુક્ત સમુદાયોના પ્રતિનિધિઓ અને લોકો ભાગ લેશે.
આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, ડૉ. કે. લક્ષ્મણ (રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ભાજપ ઓબીસી મોરચો તથા સાંસદ રાજ્યસભા), કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા, રત્નાકરજી (ભાજપ સંગઠનના પ્રદેશ મહામંત્રી), રાજ્યસભાના સાંસદ તથા ભાજપ ઓબીસી મોરચાના ગુજરાત અધ્યક્ષ મયંક નાયક અને ભારત સરકારના DWBDNCના સભ્યો ભરતભાઈ પટણી તથા પ્રવીણ ઘુગે ઉપસ્થિત રહી માર્ગદર્શન આપશે.
તેમણે વધું જણાવ્યું હતું કે, "આ પ્રોગ્રામમાં સમાજના વિવિધ પ્રશ્નો અંગે નિરાકરણની માંગ કરવામાં આવશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોએ છેલ્લા દાયકામાં વિચરતા તથા વિમુક્ત સમાજ માટે અનેક ઐતિહાસિક પગલાં લીધાં છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ ઇદાતે કમિશનની રચના, વિમુક્ત-વિચરતા વિકાસ બોર્ડની સ્થાપના અને SEED યોજનાની શરૂઆત, દેશમાં પહેલી વાર મોટા પાયે 31 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ વિમુક્તિ દિવસ ઉત્સાહભેર ઉજવાયો. આ બધા એના જીવંત દાખલા છે.
ભાજપની રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર દ્વારા વિચરતા વિમુક્ત સમુદાયો માટે જે ઐતિહાસિક કાર્યો થયા છે, અને હાંસિયામાં રહી ગયેલા લોકો માટે જે વિવિધ યોજનાઓ છે, તે વિષે અમો વધારે જાગૃતિ ફેલાવીશું. જેથી આ સમુદાયોને વધારે લાભો મળે. આ સંમેલનમાં શિક્ષણ, આવાસ અને રોજગાર જેવા મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરવામાં આવશે .
