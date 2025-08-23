સુરત : શ્રાવણ મહિનાનો અંત એટલે કે શ્રાવણ વદ અમાસ. આ દિવસે શિવભક્તિથી ભરપૂર શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. પૂર્વજોનું એટલે કે પિતૃઓનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. પિતૃઓ પીપળાના વૃક્ષમાં વાસ કરે છે. આ દિવસે શિવ મંદિરોમાં પીપળાના વૃક્ષને પાણી અર્પણ કરવામાં આવે છે. પીપળાના વૃક્ષ નીચે દીવો કરવામાં આવે છે.
ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર : અમાસના દિવસે શિવ મંદિરોમાં હવન અને પૂજાપાઠ કરવામાં આવે છે. નવરંગપુરામાં ધર્માદા મિલકત ટ્રસ્ટ સંચાલિત ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલ છે. ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર 400 વર્ષ કરતા જૂનું છે. આ મંદિરમાં અમાસના દિવસે ભક્તો દ્વારા લઘુરુદ્ર સાથે વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમાસનો દિવસ હોવાથી, લોકો પીપળાના વૃક્ષને પાણી રેડીને પોતાના પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા.
ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાંથી પીપળાનું વૃક્ષ આવેલ છે, તે પણ 450 વર્ષ કરતા જૂનું છે.આ પીપળાના વૃક્ષની ખાસિયત એ છે કે, સાપ જેમ પોતાની કાચળી છોડી દે છે. તેવી રીતના પીપળાના વૃક્ષમાં પણ પોતાનો ભાગ છોડી દે છે, તે ભાગ ધીરે ધીરે નીકળી જાય છે. વૃક્ષના થડનો નવો ભાગ બને છે.
મંદિરના સંચાલક રમેશભાઈએ જણાવ્યું : "પીપળો એ પિતૃઓનું સ્થાન ગણાય છે. પિતૃઓના આશીર્વાદ લેવા માટે, લોકો પીપળાને જળ ચડાવે છે. અમાસના દિવસે હજાર થી પંદરસો જેટલા લોકો જળ ચડાવવા માટે આવે છે. મંદિરની આજુબાજુની કોલેજો, ઓફિસના લોકો પણ સવારે સમય કાઢીને પીપળાને જળ ચડાવવા આવે છે.
આ મંદિર બન્યું ત્યારથી આ પીપળો છે, વર્ષ દરમિયાન મંદિરમાં વિશેષ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. જેમાં નાગ પાંચમ, શીતળા સાતમ, શીતળા માતાની માટીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન, સોમવારના દિવસે 108 દિવાની આરતી કરવામાં આવે છે. શિવરાત્રી દરમિયાન ઉત્સવ થાય છે. બ્રાહ્મણો દ્વારા સૌથી વધુ શાંતિ કર્મ આ મંદિરમાં થાય છે.
