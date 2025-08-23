ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર, શિવભક્તિ સાથે શ્રાવણની પૂર્ણાહુતિ અને પિતૃઓનું સ્મરણ - CHANDRASHWAR MAHADEV TEMPLE

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં અમાસના દિવસે ભક્તો દ્વારા લઘુરુદ્ર સાથે વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર
અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 5:21 PM IST

1 Min Read

સુરત : શ્રાવણ મહિનાનો અંત એટલે કે શ્રાવણ વદ અમાસ. આ દિવસે શિવભક્તિથી ભરપૂર શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. પૂર્વજોનું એટલે કે પિતૃઓનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. પિતૃઓ પીપળાના વૃક્ષમાં વાસ કરે છે. આ દિવસે શિવ મંદિરોમાં પીપળાના વૃક્ષને પાણી અર્પણ કરવામાં આવે છે. પીપળાના વૃક્ષ નીચે દીવો કરવામાં આવે છે.

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર : અમાસના દિવસે શિવ મંદિરોમાં હવન અને પૂજાપાઠ કરવામાં આવે છે. નવરંગપુરામાં ધર્માદા મિલકત ટ્રસ્ટ સંચાલિત ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલ છે. ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર 400 વર્ષ કરતા જૂનું છે. આ મંદિરમાં અમાસના દિવસે ભક્તો દ્વારા લઘુરુદ્ર સાથે વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમાસનો દિવસ હોવાથી, લોકો પીપળાના વૃક્ષને પાણી રેડીને પોતાના પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાંથી પીપળાનું વૃક્ષ આવેલ છે, તે પણ 450 વર્ષ કરતા જૂનું છે.આ પીપળાના વૃક્ષની ખાસિયત એ છે કે, સાપ જેમ પોતાની કાચળી છોડી દે છે. તેવી રીતના પીપળાના વૃક્ષમાં પણ પોતાનો ભાગ છોડી દે છે, તે ભાગ ધીરે ધીરે નીકળી જાય છે. વૃક્ષના થડનો નવો ભાગ બને છે.

સુરતમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર
સુરતમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના સંચાલક રમેશભાઈએ જણાવ્યું : "પીપળો એ પિતૃઓનું સ્થાન ગણાય છે. પિતૃઓના આશીર્વાદ લેવા માટે, લોકો પીપળાને જળ ચડાવે છે. અમાસના દિવસે હજાર થી પંદરસો જેટલા લોકો જળ ચડાવવા માટે આવે છે. મંદિરની આજુબાજુની કોલેજો, ઓફિસના લોકો પણ સવારે સમય કાઢીને પીપળાને જળ ચડાવવા આવે છે.

શિવભક્તિની પૂર્ણાહુતિ અને પિતૃઓનું સ્મરણ
શિવભક્તિની પૂર્ણાહુતિ અને પિતૃઓનું સ્મરણ (Etv Bharat Gujarat)

આ મંદિર બન્યું ત્યારથી આ પીપળો છે, વર્ષ દરમિયાન મંદિરમાં વિશેષ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. જેમાં નાગ પાંચમ, શીતળા સાતમ, શીતળા માતાની માટીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન, સોમવારના દિવસે 108 દિવાની આરતી કરવામાં આવે છે. શિવરાત્રી દરમિયાન ઉત્સવ થાય છે. બ્રાહ્મણો દ્વારા સૌથી વધુ શાંતિ કર્મ આ મંદિરમાં થાય છે.

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર
ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ગૌસેવા અને શિવભક્તિનો અનોખો સંગમ "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ" મંદિર, સંધ્યા મહાઆરતી છે ખાસ
  2. પંચમહાલ: મરડેશ્વર મહાદેવનો અનોખો મહિમા, શ્રાવણ માસમાં સ્થાપિત કરાઈ છે સવા લાખ શિવલિંગ

સુરત : શ્રાવણ મહિનાનો અંત એટલે કે શ્રાવણ વદ અમાસ. આ દિવસે શિવભક્તિથી ભરપૂર શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. પૂર્વજોનું એટલે કે પિતૃઓનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. પિતૃઓ પીપળાના વૃક્ષમાં વાસ કરે છે. આ દિવસે શિવ મંદિરોમાં પીપળાના વૃક્ષને પાણી અર્પણ કરવામાં આવે છે. પીપળાના વૃક્ષ નીચે દીવો કરવામાં આવે છે.

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર : અમાસના દિવસે શિવ મંદિરોમાં હવન અને પૂજાપાઠ કરવામાં આવે છે. નવરંગપુરામાં ધર્માદા મિલકત ટ્રસ્ટ સંચાલિત ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલ છે. ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર 400 વર્ષ કરતા જૂનું છે. આ મંદિરમાં અમાસના દિવસે ભક્તો દ્વારા લઘુરુદ્ર સાથે વિવિધ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમાસનો દિવસ હોવાથી, લોકો પીપળાના વૃક્ષને પાણી રેડીને પોતાના પિતૃઓને તૃપ્ત કર્યા હતા.

અમદાવાદમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાંથી પીપળાનું વૃક્ષ આવેલ છે, તે પણ 450 વર્ષ કરતા જૂનું છે.આ પીપળાના વૃક્ષની ખાસિયત એ છે કે, સાપ જેમ પોતાની કાચળી છોડી દે છે. તેવી રીતના પીપળાના વૃક્ષમાં પણ પોતાનો ભાગ છોડી દે છે, તે ભાગ ધીરે ધીરે નીકળી જાય છે. વૃક્ષના થડનો નવો ભાગ બને છે.

સુરતમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર
સુરતમાં 400 વર્ષ જૂનું ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના સંચાલક રમેશભાઈએ જણાવ્યું : "પીપળો એ પિતૃઓનું સ્થાન ગણાય છે. પિતૃઓના આશીર્વાદ લેવા માટે, લોકો પીપળાને જળ ચડાવે છે. અમાસના દિવસે હજાર થી પંદરસો જેટલા લોકો જળ ચડાવવા માટે આવે છે. મંદિરની આજુબાજુની કોલેજો, ઓફિસના લોકો પણ સવારે સમય કાઢીને પીપળાને જળ ચડાવવા આવે છે.

શિવભક્તિની પૂર્ણાહુતિ અને પિતૃઓનું સ્મરણ
શિવભક્તિની પૂર્ણાહુતિ અને પિતૃઓનું સ્મરણ (Etv Bharat Gujarat)

આ મંદિર બન્યું ત્યારથી આ પીપળો છે, વર્ષ દરમિયાન મંદિરમાં વિશેષ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. જેમાં નાગ પાંચમ, શીતળા સાતમ, શીતળા માતાની માટીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન, સોમવારના દિવસે 108 દિવાની આરતી કરવામાં આવે છે. શિવરાત્રી દરમિયાન ઉત્સવ થાય છે. બ્રાહ્મણો દ્વારા સૌથી વધુ શાંતિ કર્મ આ મંદિરમાં થાય છે.

ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર
ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ગૌસેવા અને શિવભક્તિનો અનોખો સંગમ "ઓમકારેશ્વર મહાદેવ" મંદિર, સંધ્યા મહાઆરતી છે ખાસ
  2. પંચમહાલ: મરડેશ્વર મહાદેવનો અનોખો મહિમા, શ્રાવણ માસમાં સ્થાપિત કરાઈ છે સવા લાખ શિવલિંગ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRASHWAR MAHADEV TEMPLEDHARMADA CHARITABLESHRAVAN 2025AHMEDABADCHANDRASHWAR MAHADEV TEMPLE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.