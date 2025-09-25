અમદાવાદના જમાલપુરનું ધમધમતુ ફૂલ બજાર, નવરાત્રી દરમિયાન ફૂલોના ભાવમાં ધરખમ વધારો
ફૂલોના ભાવ વધતા ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર ભાર વધ્યો છે. જોકે ભાવ વધે તો પણ ભગવાન પાછળ ખર્ચ કરવામાં લોકો અચકાતા નથી.
અમદાવાદ : એક તરફ નવરાત્રી ચાલે છે, તો બીજી તરફ માતાજીના હાર લેવા માટે અમદાવાદના જમાલપુરમાં આવેલ કુલ બજારમાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ નવરાત્રીના પર્વને કારણે ફૂલોના ભાવમાં વધારો થયો છે.વરસાદને કારણે ફૂલોના પાકને નુકશાન થતા ઉત્પાદન ઓછું થયું તો બીજી તરફ માંગ વધતા ભાવ ઉંચકાયા છે. ફૂલોના ભાવ વધતા ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર ભાર વધ્યો છે. જોકે ભાવ વધે તો પણ ભગવાન પાછળ ખર્ચ કરવામાં લોકો અચકાતા નથી.
ફૂલો ખરીદવા માટે આવેલા રાકેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "માતાજીના નવરાત્રી તહેવાર ચાલી રહ્યું છે, તેમને ભૂલ તો ચઢાવવું જ તો પડશે, મોંઘુ હોય તો પણ લેવું જ પડશે. વરસાદની સિઝન ચાલી રહી છે. ક્યારે વરસાદ પડવાના કારણે ફુલ ખરાબ થતા હોય છે. જેના કારણે ફુલનો ભાવ વધી જાય છે, એની સાથે તહેવારના કારણે પણ ફુલ બજારમાં ભાવ ઊંચા જોવા મળી રહ્યા છે. માતાજીના માટે અમે પૈસા નહીં જોતા. હાર ભલે મોંઘા હોય એટલા મોંઘા હાર અમે લેવા આવ્યા છીએ. હું મણીનગર થી અહીંયા જમાલપુર ફુલ બજારમાં હાર લેવા માટે આવ્યો છું.
ફૂલના વેપારી વિજય દંતાણીએ જણાવ્યું કે, "નવરાત્રીમાં લેવા માટે જેટલી ભીડ હોવી જોઈએ એટલે ભીડ નથી. હજી બજારમાં થોડી મંદી છે. સાતમ આઠમના દિવસે વધારે ગ્રાહથી રહેશે, અને ત્યારે આ બજારમાં બહુ જ ભીડ રહેશે. ગુલાબનું ફૂલ અત્યારે 400/500 રૂપિયા કિલો વેચવામાં આવી રહ્યું છે. ફૂલના હારની પ્રાઈઝ 200 થી લઈને 500 સુધીનું છે. અલગ અલગ રેન્જમાં માળાઓ અહીંયા મળે છે, રોજ ભાવ બદલાતા રહે છે. લગભગ 36 દુકાનો છે, અને ઘણા કાર્ય કરવા અહીંયા કામ કરે છે. ઘણા લોકોને ત્યાંથી રોજી રોટી મળે છે.
કુશાંગ પટેલે જણાવ્યું કે, "નવરાત્રીમાં ફૂલોનો ભાવ વધે એનાથી અમારે કોઈ વાંધો નથી. કારણ કે માતાજીને ચડાવવા માટે હાર હોય છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ફુલ બજાર આવું છું. અને અહીંયા દરેક પ્રકારના ફૂલો સારા અને તાજા મળે છે. ભાવની વાત કરીએ તો ગુલાબના ફૂલ પહેલા દોઢસો રૂપિયા કિલો મળતા હતા. જે વધીને 250 થી 500 રૂપિયા થયા છે. ગલગોટા 25 થી 30 રૂપિયા કિલો હતા. આજે 30 થી 70 રૂપિયા વધીને 450 થી 500 રૂપિયા કિલો મળતા હતા. આજે વધીને 700 થી 1100 કિલો થયા છે.
