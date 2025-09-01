અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવની આ વખતે ભારે ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં વિવિધ પંડાલોમાં અલગ અલગ થીમ રાખવામાં આવી છે. અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આયોજિત ગણેશ પંડાલ, આ વર્ષે એક અનોખી થીમ સાથે સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે.
સામાન્ય પંડાલની ભીડથી અલગ, અહીં શ્રદ્ધાળુઓને વારાણસી (બનારસ)ના પ્રસિદ્ધ ઘાટ પર હોવાનો અનુભવ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ આયોજન માત્ર ધાર્મિક તહેવાર પૂરતું સીમિત ન રહેતા, કળા, સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો સંગમ બનીને ઉભર્યું છે.
બનારસની ઘાટની થીમ ગણેશ પંડાલ : બનારસની ઘાટની થીમ ઉપર અહીંયા બધા ઘાટોના નામ આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં મુન્શી ઘાટ, મણિકર્ણિકા ઘાટ, પ્રયાગઘાટ, જેવા ઘાટોના નામો આપવામાં આવ્યા છે. આ ઘાટની વચ્ચે તળાવ જેવું બનાવેલું છે. જેમાં હોડીઓ તરી રહી છે. આ ઘાટ ઉપર લોકોના મકાન આવેલા છે, ઘાટ ઉપર ઉંદરના દ્રશ્ય મુકવામાં આવ્યા છે. આ ઘાટમાં સાધુઓ તપસ્યા કરી રહ્યા હોય તેવું બતાવવામાં આવી રહ્યું છે.
આ ઘાટ ઉપર ચિતા પણ સળગી રહી છે, જ્યાં લોકોને મોક્ષ મળે છે તે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. બનારસના ઘાટ વાળી થીમના ગણપતિનું નામ મનોકામના પૂર્ણ ગણપતિ છે. અહીંયા છેલ્લા 16 વર્ષથી ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.
આયોજકે જણાવ્યું : આ ગણપતિ પંડાલના આયોજક વંદન પટેલે કહ્યું કે, અમે છેલ્લા 16 વર્ષ ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરીએ છીએ. બનારસની થીમનો વિચાર અમને 3 થી 4 મહિના પહેલાં થયો હતો. અમે 84 ઘાટમાંથી, મહત્વપૂર્ણ ઘાટ અહીંયા દર્શાવ્યા છે. વારાણસી ઘાટ ઉપર, ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરી છે. 10 દિવસ દરમિયાન અહીંયા , ભજન મંડળ આનંદનો ગરબો, આ ગણેશ ભગવાનનું નામ જ, મનોકામના પૂર્ણ ગણેશ છે, માટે લોકો અહીં આવીને પોતાની મનોકામના લખીને, બોક્સમાં નાખે છે. આ બધી ચિઠ્ઠીઓને ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો :