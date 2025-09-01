ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં બનારસની અનુભૂતિ: ઘાટલોડિયામાં ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ, Video જુઓ... - GANESH CHATURTHI 2025

આ આયોજન માત્ર ધાર્મિક તહેવાર પૂરતું સીમિત ન રહેતા, કળા, સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો સંગમ બનીને ઉભર્યું છે.

ઘાટલોડિયામાં ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ
ઘાટલોડિયામાં ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 8:40 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવની આ વખતે ભારે ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં વિવિધ પંડાલોમાં અલગ અલગ થીમ રાખવામાં આવી છે. અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આયોજિત ગણેશ પંડાલ, આ વર્ષે એક અનોખી થીમ સાથે સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે.

સામાન્ય પંડાલની ભીડથી અલગ, અહીં શ્રદ્ધાળુઓને વારાણસી (બનારસ)ના પ્રસિદ્ધ ઘાટ પર હોવાનો અનુભવ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ આયોજન માત્ર ધાર્મિક તહેવાર પૂરતું સીમિત ન રહેતા, કળા, સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો સંગમ બનીને ઉભર્યું છે.

ઘાટલોડિયામાં ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)

બનારસની ઘાટની થીમ ગણેશ પંડાલ : બનારસની ઘાટની થીમ ઉપર અહીંયા બધા ઘાટોના નામ આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં મુન્શી ઘાટ, મણિકર્ણિકા ઘાટ, પ્રયાગઘાટ, જેવા ઘાટોના નામો આપવામાં આવ્યા છે. આ ઘાટની વચ્ચે તળાવ જેવું બનાવેલું છે. જેમાં હોડીઓ તરી રહી છે. આ ઘાટ ઉપર લોકોના મકાન આવેલા છે, ઘાટ ઉપર ઉંદરના દ્રશ્ય મુકવામાં આવ્યા છે. આ ઘાટમાં સાધુઓ તપસ્યા કરી રહ્યા હોય તેવું બતાવવામાં આવી રહ્યું છે.

અમદાવાદમાં બનારસની અનુભૂતિ
અમદાવાદમાં બનારસની અનુભૂતિ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘાટ ઉપર ચિતા પણ સળગી રહી છે, જ્યાં લોકોને મોક્ષ મળે છે તે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. બનારસના ઘાટ વાળી થીમના ગણપતિનું નામ મનોકામના પૂર્ણ ગણપતિ છે. અહીંયા છેલ્લા 16 વર્ષથી ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ
ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)

આયોજકે જણાવ્યું : આ ગણપતિ પંડાલના આયોજક વંદન પટેલે કહ્યું કે, અમે છેલ્લા 16 વર્ષ ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરીએ છીએ. બનારસની થીમનો વિચાર અમને 3 થી 4 મહિના પહેલાં થયો હતો. અમે 84 ઘાટમાંથી, મહત્વપૂર્ણ ઘાટ અહીંયા દર્શાવ્યા છે. વારાણસી ઘાટ ઉપર, ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરી છે. 10 દિવસ દરમિયાન અહીંયા , ભજન મંડળ આનંદનો ગરબો, આ ગણેશ ભગવાનનું નામ જ, મનોકામના પૂર્ણ ગણેશ છે, માટે લોકો અહીં આવીને પોતાની મનોકામના લખીને, બોક્સમાં નાખે છે. આ બધી ચિઠ્ઠીઓને ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે.

ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ
ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ગુજરાતનો અનોખો ગણેશોત્સવ: 350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી બની 16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા
  2. સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવ પહેલા અસામાજિક તત્વો દ્વારા બેનરો ફાડવાની ઘટના, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવની આ વખતે ભારે ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં વિવિધ પંડાલોમાં અલગ અલગ થીમ રાખવામાં આવી છે. અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આયોજિત ગણેશ પંડાલ, આ વર્ષે એક અનોખી થીમ સાથે સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે.

સામાન્ય પંડાલની ભીડથી અલગ, અહીં શ્રદ્ધાળુઓને વારાણસી (બનારસ)ના પ્રસિદ્ધ ઘાટ પર હોવાનો અનુભવ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ આયોજન માત્ર ધાર્મિક તહેવાર પૂરતું સીમિત ન રહેતા, કળા, સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો સંગમ બનીને ઉભર્યું છે.

ઘાટલોડિયામાં ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)

બનારસની ઘાટની થીમ ગણેશ પંડાલ : બનારસની ઘાટની થીમ ઉપર અહીંયા બધા ઘાટોના નામ આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં મુન્શી ઘાટ, મણિકર્ણિકા ઘાટ, પ્રયાગઘાટ, જેવા ઘાટોના નામો આપવામાં આવ્યા છે. આ ઘાટની વચ્ચે તળાવ જેવું બનાવેલું છે. જેમાં હોડીઓ તરી રહી છે. આ ઘાટ ઉપર લોકોના મકાન આવેલા છે, ઘાટ ઉપર ઉંદરના દ્રશ્ય મુકવામાં આવ્યા છે. આ ઘાટમાં સાધુઓ તપસ્યા કરી રહ્યા હોય તેવું બતાવવામાં આવી રહ્યું છે.

અમદાવાદમાં બનારસની અનુભૂતિ
અમદાવાદમાં બનારસની અનુભૂતિ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘાટ ઉપર ચિતા પણ સળગી રહી છે, જ્યાં લોકોને મોક્ષ મળે છે તે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. બનારસના ઘાટ વાળી થીમના ગણપતિનું નામ મનોકામના પૂર્ણ ગણપતિ છે. અહીંયા છેલ્લા 16 વર્ષથી ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ
ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)

આયોજકે જણાવ્યું : આ ગણપતિ પંડાલના આયોજક વંદન પટેલે કહ્યું કે, અમે છેલ્લા 16 વર્ષ ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરીએ છીએ. બનારસની થીમનો વિચાર અમને 3 થી 4 મહિના પહેલાં થયો હતો. અમે 84 ઘાટમાંથી, મહત્વપૂર્ણ ઘાટ અહીંયા દર્શાવ્યા છે. વારાણસી ઘાટ ઉપર, ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરી છે. 10 દિવસ દરમિયાન અહીંયા , ભજન મંડળ આનંદનો ગરબો, આ ગણેશ ભગવાનનું નામ જ, મનોકામના પૂર્ણ ગણેશ છે, માટે લોકો અહીં આવીને પોતાની મનોકામના લખીને, બોક્સમાં નાખે છે. આ બધી ચિઠ્ઠીઓને ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે.

ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ
ગણેશ પંડાલમાં બનારસના ઘાટની અનોખી થીમ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ગુજરાતનો અનોખો ગણેશોત્સવ: 350 કિલો ટીશ્યુ પેપરમાંથી બની 16 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ પ્રતિમા
  2. સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવ પહેલા અસામાજિક તત્વો દ્વારા બેનરો ફાડવાની ઘટના, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025AHMEDABAD NEWSBANARAS GHATSGHATLODIAGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.